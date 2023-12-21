Елизавета Худайбердиева: «Хотелось более раскованно выступить, но я немного переживала. В любом случае мы довольны, круто, что набрали хороший балл»

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Егор Базин Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Худайбердиева и Базин оценили свое выступление с ритм-танцем на чемпионате России.

Танцевальный дуэт получил за прокат 83,29 балла. Они идут вторыми после Александры Степановой и Ивана Букина (86,90).

«Самое ответственное впереди. Может, немножко хотелось более раскованно выступить, но я немного переживала. Но в любом случае хорошо, мы довольны, и круто, что набрали очень хороший балл», – сказала Елизавета Худайбердиева.

«Хотели прокататься аккуратно, не сильно широко, с эмоциями. Нас оценили примерно так же, как и на этапах Гран-при. Если смотреть мировые соревнования, там лучшие пары набирают примерно такие баллы, есть к чему стремиться», – добавил Егор Базин.

«Хочется что-то сказать, а потом думаешь – нахер надо?» Худайбердиева о баллах за ритм-танец на чемпионате России

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5 комментариев
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Все так радуются баллам, вот просто интересно они со стороны на свои танцы смотрят? Особенно ПП у Худы с Базиным, ну если глаз замылился ну откройте международные прокаты и всё сами увидите.
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«Иногда хочется что-то сказать, а потом думаешь – нахер надо?» (с) – сказала фигуристка после проката. Подумала и переобулась на лету. Самбукины следующие )
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Прочитали комменты в интернете или получили замечание за недовольство баллами после проката РТ и начали сдавать назад. Надо стремиться не к высоким баллам, которыми вас кормят на наших соревнованиях изрядно, а к интересным, чистым, техничным прокатам. Есть чему учиться вам у лучших зарубежных танцоров.
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Очень нравится новое платье Лизы: намного удачнее предыдущего костюма. И вообще она как-то расцвела по сравнению с прошлым сезоном.
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Ответ tanya_1111
Все так радуются баллам, вот просто интересно они со стороны на свои танцы смотрят? Особенно ПП у Худы с Базиным, ну если глаз замылился ну откройте международные прокаты и всё сами увидите.
А что ж им теперь плакать что ли, что много поставили))) Надо жить в той реальности, которая есть. Вполне возможно, что многие пары так и завершат карьеру, не дождавшись отмены отстранения, а потому надо радоваться тому, что есть)
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