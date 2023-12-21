Елизавета Худайбердиева: «Хотелось более раскованно выступить, но я немного переживала. В любом случае мы довольны, круто, что набрали хороший балл»

Худайбердиева и Базин оценили свое выступление с ритм-танцем на чемпионате России.

Танцевальный дуэт получил за прокат 83,29 балла. Они идут вторыми после Александры Степановой и Ивана Букина (86,90).

«Самое ответственное впереди. Может, немножко хотелось более раскованно выступить, но я немного переживала. Но в любом случае хорошо, мы довольны, и круто, что набрали очень хороший балл», – сказала .

«Хотели прокататься аккуратно, не сильно широко, с эмоциями. Нас оценили примерно так же, как и на этапах Гран-при. Если смотреть мировые соревнования, там лучшие пары набирают примерно такие баллы, есть к чему стремиться», – добавил .

«Хочется что-то сказать, а потом думаешь – нахер надо?» Худайбердиева о баллах за ритм-танец на чемпионате России