«Хочется что-то сказать, а потом думаешь – нахер надо?» Худайбердиева о баллах за ритм-танец на чемпионате России

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Егор Базин Елизавета Худайбердиева брань Фигурное катание

Худайбердиева фразой «нахер надо?» ответила на вопрос о баллах за ритм-танец.

Танцевальный дуэт Елизавета ХудайбердиеваЕгор Базин получил за ритм-танец 83,29 балла. Они идут вторыми после Александры Степановой и Ивана Букина (86,90).

«Иногда хочется что-то сказать, а потом думаешь – нахер надо?» – сказала фигуристка после проката.

«Речь, если что, про оценки. У многих, включая лидеров, сложилось впечатление, что баллы сегодня придерживали», – отметил в своем телеграм-канале журналист Владислав Жуков.

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38 комментариев
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надо было упасть пару раз, глядишь и оценки бы повыше были🤣
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Российское судейство безнадёжно развратило наших спортсменов ((( что угодно можно говорить, но мы тут на спортсе не зря переживали все это время. И это ещё ребятушки международных оценок не видели! Там бы вообще истерика случилась
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+35
Что-то я вообще в шоке. Они что, за 90 все ожидали что ли??
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Худа мне нравится как фигуристка, но вот пара их переоценена и непонятно откуда было взяться баллам выше с таким танцем.
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Возвращение старой худы))) в прошлом году ее все устраивало! А тут лидеры вернулись и рот снова хочется открыть))) если бы они были не из их группы, уверена она бы высказалась!!
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Чота наша падучая Худа совсем берега попутала)) Баллы ей низкие) Можно подумать, что она каталась как реинкарнация Тессы Вирчу))) Ещё и выражается как торговка базарная
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Согласна, баллы придерживали, но не лидерам об этом говорить. Или грибов мало? Так поставьте нормальный танец, а не рукодрыг в акценты, можете же, не придонная вы пара.
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+13
а сколько она надеялась получить, больше Чок? развратили их дикими баллами, они теперь и не понимают свой реальный уровень.
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Лиза, а что не так? Балы высокие, твизлы далеко друг от друга! Букины идеально прокатали. В чем недоумение? ТАТ не похвалила, может это
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Твизлы далеко друг от друга делали, химии никакой - только секси-леди. Оказывается, еще и с перчинкой)))
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Ответ Бетси Тверская
Что-то я вообще в шоке. Они что, за 90 все ожидали что ли??
Ага. Типа: не упала - подавай минимум 85+
+8
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+7
Ничëсе аппетиты...
+7
0
+7
Я так понимаю, если в танце ХБ не упали, то баллы у них в РТ должны быть 90+. Учить русский язык надо, литературный и разговорный без подобных для девушки выражений.
+8
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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83 им мало? А они 93 хотели? Что-то наши лидеры в танцах сегодня отжигают)
+7
-1
+6
Худайбердиева привыкла к рекордам, а в этом сезона она ещё и не первая пара.
+5
0
+5
Ответ Александра Волкова
надо было упасть пару раз, глядишь и оценки бы повыше были🤣
Александра, браво)
+7
-2
+5
пусть попробует обсудить этот кейс со своим проводником или коучем
+4
0
+4
Какая же неприятная Худа!
+5
-2
+3
Какие страсти. Как бы Худа не вырубила Степанову. По примеру Шанаевой.
+4
-1
+3
Как же надоела мне лично обсценная лексика в публичном пространстве от всех этих зарвавшихся недозвезд ФК. Реально ругательства и мат в интервью не слышала только от Щербаковой и Трусовой из известных. Все остальные - Медведева, Загитова, Валиева, Косторная, Петросян - вставляют периодически крепкое словцо и думают, видимо, что это их как-то украшает.
+8
-5
+3
Жулин там что, всем своим пообещал соточку за рт пробить? Откуда такие ожидания у всех его спортсменов?
+3
0
+3
Мммда.
Как они все там на одном катке тренируются то - Худа, Шанаева, Тютюнина, Степанова ?
Кто кого перезвездит, так это называется.
+4
-1
+3
Ответ NataliaB.3003
Мммда. Как они все там на одном катке тренируются то - Худа, Шанаева, Тютюнина, Степанова ? Кто кого перезвездит, так это называется.
Уже скучаю по весьма скромным Дэвисам
+6
-3
+3
У них точно оценки гигантские. Не им жаловаться и так грибуют
+3
0
+3
Худе прошлогодняя корона покою не дает.
+3
-1
+2
Лиза, иногда лучше молчать....
+3
-1
+2
Поведение спортсменов под стать тренеру.
+3
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Ответ закрыт по беспределу
Уже скучаю по весьма скромным Дэвисам
))) там все просто "да мы блатные" и ни какой драмы.
Хотя местная "драма-квин" все же не в группе Жулина
+3
-1
+2
Ответ закрыт по беспределу
Уже скучаю по весьма скромным Дэвисам
Мне кажется, вы торопитесь с выводами.. ) Там Глеб Смолкин и его самомнение не меньше чем у Худы, имхо.
+5
-3
+2
ХБ были сегодня далеко не в тройке пар, произведших самое сильное впечатление, так что не надо ля-ля.
+3
-1
+2
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