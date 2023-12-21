«Хочется что-то сказать, а потом думаешь – нахер надо?» Худайбердиева о баллах за ритм-танец на чемпионате России

Худайбердиева фразой «нахер надо?» ответила на вопрос о баллах за ритм-танец.

Танцевальный дуэт – получил за ритм-танец 83,29 балла. Они идут вторыми после Александры Степановой и Ивана Букина (86,90).

«Иногда хочется что-то сказать, а потом думаешь – нахер надо?» – сказала фигуристка после проката.

«Речь, если что, про оценки. У многих, включая лидеров, сложилось впечатление, что баллы сегодня придерживали», – отметил в своем телеграм-канале журналист Владислав Жуков.

Полный расклад по чемпионату России: что изменилось у фигуристов за год?