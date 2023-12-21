Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Есть примерное понимание, какие помещения будут, оснащение, учитываются пожелания Алины»

Министр спорта Татарстана рассказал о сроках строительства школы Алины Загитовой.

Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию. Сообщалось, что ее школа появится в Казани.

«Проект объекта пока на стадии разработки. Есть примерное понимание по начинке, какие помещения будут, оснащение, учитываются пожелания Алины.

Планируется, что внутри будут лед, раздевалки, зал хореографии, зал для тренировок, кафе и зал для пресс-конференций. План такой, но что-то может еще меняться. Окончательных эскизных проектов пока нет. Техническое задание сформировано.

Сейчас ведется вопрос по подготовке документов и проектирования. Этот вопрос не быстрый, может затянуться на пару месяцев. При идеальном раскладе стройка начнется и закончится в следующем году.

После завершения проектирования и решится вопрос финансирования, строительство займет около года. Место расположения – улица Портовая. Из-за того, что для нас это имиджевый проект, хотели место поближе к центру. Данный вариант устроил всех», – сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?