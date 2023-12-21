Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Есть примерное понимание, какие помещения будут, оснащение, учитываются пожелания Алины»

Теги сборная России женское катание Владимир Леонов Алина Загитова Фигурное катание

Министр спорта Татарстана рассказал о сроках строительства школы Алины Загитовой.

Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию. Сообщалось, что ее школа появится в Казани.

«Проект объекта пока на стадии разработки. Есть примерное понимание по начинке, какие помещения будут, оснащение, учитываются пожелания Алины.

Планируется, что внутри будут лед, раздевалки, зал хореографии, зал для тренировок, кафе и зал для пресс-конференций. План такой, но что-то может еще меняться. Окончательных эскизных проектов пока нет. Техническое задание сформировано.

Сейчас ведется вопрос по подготовке документов и проектирования. Этот вопрос не быстрый, может затянуться на пару месяцев. При идеальном раскладе стройка начнется и закончится в следующем году.

После завершения проектирования и решится вопрос финансирования, строительство займет около года. Место расположения – улица Портовая. Из-за того, что для нас это имиджевый проект, хотели место поближе к центру. Данный вариант устроил всех», – сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?

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6 комментариев
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Сколько можно задавать министру одни и те же вопросы? Сказано ведь, что проект ещё в самом начале пути. Что может измениться за такое короткое время?

Удивительно, что даже во время ЧР журы не могут оставить в покое тему будущей школы Загитовой.
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Грворят, чтобы успокоить ботов на спорце, Алинка часть помещений назвала в честь Евгении Медведевой - "М" и "Ж".
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Алина всегда и во всём добивается успеха!
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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Как же Загитова старается, просто из кожи вон лезет чтобы о ней поговорили в дни ЧР..
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А что там "примерно понимать", если есть живые примеры того, как должно быть всё обустроено-оснащено? Да и технические требования какие-то должны быть..
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