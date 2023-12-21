Николай Валуев: «Костомаров – спортсмен этого года. Он герой, который проявил подвиг в преодолении трудностей после болезни»

Теги Николай Валуев Роман Костомаров Фигурное катание

Николай Валуев назвал Романа Костомарова спортсменом года и героем.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 8% россиян назвали фигуриста Костомарова спортсменом года в стране.

Костомаров – олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду. В 2023-м он перенес несколько ампутаций, но в декабре выступил с номером на льду во время шоу Ильи Авербуха.

«Несмотря на все достижения российских атлетов, спортсмен этого года – Роман Костомаров. Он герой, который проявил подвиг в преодолении трудностей после болезни. Показал, что у него есть характер», – сказал депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев.

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7 комментариев
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Искренне жаль, что человеку пришлось через это пройти, но многие и не через такое проходят в эту самую минуту и никому до них дела нет. Впрочем и на бионические протезы у них денег нет и не будет, а потому на коньки они никогда не станут да и по земле ходить нормально никогда не смогут....... и живут как то передвигаясь на тележке, но видимо не так героически. А есть еще и те кому пару месяцев жизни осталось, но они не унывают и посвещают это время близким и даже работают до последнего...но это ничто в сравнении с выступлением в шоу. Не поймите меня не правильно, но это все пахнет грандиозным цинизмом. Жалко человека, но хватит уже - ничего геройского он не сделал, тк герои по своему определению делает, что то ради других, а не для себя. Уж извините, но своим телом он товарищей не прикрывал и детей из горящего дома не выносил жертвуя собой - вот там да, герои ! Странное нынче время и герои..
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Подвиг...Героизм...Это другое.
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Скажите, в каких соревнованиях участвовал Костомаров в этом году? В каких выиграл? Что-то я не совсем в курсе
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Комментарий удален модератором
Странно, я думал этот неандерталец Минеева назовет😀
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Ответ Den3Lo
Искренне жаль, что человеку пришлось через это пройти, но многие и не через такое проходят в эту самую минуту и никому до них дела нет. Впрочем и на бионические протезы у них денег нет и не будет, а потому на коньки они никогда не станут да и по земле ходить нормально никогда не смогут....... и живут как то передвигаясь на тележке, но видимо не так героически. А есть еще и те кому пару месяцев жизни осталось, но они не унывают и посвещают это время близким и даже работают до последнего...но это ничто в сравнении с выступлением в шоу. Не поймите меня не правильно, но это все пахнет грандиозным цинизмом. Жалко человека, но хватит уже - ничего геройского он не сделал, тк герои по своему определению делает, что то ради других, а не для себя. Уж извините, но своим телом он товарищей не прикрывал и детей из горящего дома не выносил жертвуя собой - вот там да, герои ! Странное нынче время и герои..
Да, особенно учитывая то, как он заболел. По собственной воле, можно сказать.
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Ответ Lana74
Скажите, в каких соревнованиях участвовал Костомаров в этом году? В каких выиграл? Что-то я не совсем в курсе
В чемпионате по оболваниванию....
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Ответ Мага осторожный
Комментарий удален модератором
За это и получает награды
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