Николай Валуев: «Костомаров – спортсмен этого года. Он герой, который проявил подвиг в преодолении трудностей после болезни»

Николай Валуев назвал Романа Костомарова спортсменом года и героем.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 8% россиян назвали фигуриста Костомарова спортсменом года в стране.

Костомаров – олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду. В 2023-м он перенес несколько ампутаций, но в декабре выступил с номером на льду во время шоу Ильи Авербуха.

«Несмотря на все достижения российских атлетов, спортсмен этого года – Роман Костомаров. Он герой, который проявил подвиг в преодолении трудностей после болезни. Показал, что у него есть характер», – сказал депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев.

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