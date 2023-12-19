Роман Костомаров: «Моя главная медаль на сегодняшний день – это моя семья. Каждый день я чему-то учусь, восстанавливаюсь и хочу жить как прежде»

Роман Костомаров свою семью главной «медалью» на сегодняшний день.

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Костомаров ранее перенес несколько ампутаций.

«У меня поменялись немножко ценности, я переоценил жизнь и действительно наслаждаюсь каждым днем. Я проснулся, и меня радует, что за окном идет дождь, идет снег, мороз.

Еще два года назад, хотя, казалось бы, я успешный человек, у меня все есть, я радуюсь жизни, в какие-то моменты из-за какого-то пустяка начиналась непонятная депрессия: не знал, что делать, скучно, еще что-то. Но теперь мне совсем не скучно, жизнь поменялась, и вновь мне нужно что-то преодолевать и идти вперед. И любить свою жизнь.

Моя главная медаль на сегодняшний день – это моя семья. Я вижу, как мои дети растут, как они поддерживают меня. Сын уже привык, когда я вечером ложусь в кровать, говорю: «Отстегни папе ножку». Илья помогает, относит ее в сторонку. И говорит: «Ты знаешь, пап, твои кожаные ноги были гораздо тяжелее!» Сынуля, откуда у тебя это!

Происходят такие вещи, и внутренне твоя душа радуется, что ты можешь это слышать и видеть. «Пап, а нельзя сделать, чтоб у тебя и голова крутилась на 360 градусов?» Как это может не веселить! Дети – мое счастье. Я счастлив, что могу их отвозить в школу, водить на тренировки. И я могу тренироваться сам, пусть это и стало тяжелее.

Каждый день я чему-то учусь, восстанавливаюсь и хочу жить как прежде», – сказал Костомаров в рамках «VK Лектория».

Возвращение Костомарова, номер Медведевой под Киркорова и странный слух с фото Щербаковой: это юбилей Авербуха