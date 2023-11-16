«Спасибо за приглашение 🖤». Щербакова показала видео с премии глянцевого журнала

Теги сборная России видео женское катание Алина Загитова Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова поблагодарила за приглашение на церемонию глянцевого журнала.

Ранее олимпийские чемпионки по фигурному катанию Щербакова и Алина Загитова посетили в Москве премию журнала Voice «Главные лица».

«Спасибо за приглашение 🖤», – написала Щербакова в телеграм-канале.

Загитова и Щербакова на тусовке глянцевого журнала: Алина – почти без юбки, но в шубе, Анна – в платье-макси и с декольте

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21 комментарий

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jqzn88xn6n
Очень со вкусом и без пошлости. Мне такое по душе.💕
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Ирина Ларина
Ответ Lapo Elkann
Ее даже не заметили и не отметили , а на другую все смотрели , даже про Киркорова и Бузову забыли..
Вы правильно упомянутую девушку поставили в один ряд с Олей и Филей) она очч к этому стремится и, похоже, преуспела))
Ане этого явно не нужно)
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Olga.t
Элегантная Аня!
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victoire
так вот зачем нужна была двухдневная артподготовка
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Док Аксель
Аня сама скромность и утончённость. Стильно, эффектно и элегантно.
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EmperorNazer
Элегантно и со вкусом. Очень понравился образ Ани на этом мероприятии.
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N-fox
Леди.
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Vladimir Arutin
Ответ Lapo Elkann
Ее даже не заметили и не отметили , а на другую все смотрели , даже про Киркорова и Бузову забыли..
Рудковской там какие то награды давали .
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Аленка_76
Прекрасно Аня выглядела на мероприятии!
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Fellina
Приятный элегантный образ без излишеств и пошлости.
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11111-1111
Аня-само совершенство, здесь все- красота, воспитание.трудолюбие, скромность..........
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Екатерина К
Красавица в элегантном образе
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ДИОНИС
Ответ RusVector
Ну вот ... сказать А и не сказать Б. Кто пригласил хоть? Рудковская?
У Рудковской другая любимица - Сашуля!
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ретроградный меркурий
Спасибо, Аня, за безупречный имидж. Первая леди фигурного катания
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Jessi
Ответ RusVector
Ну вот ... сказать А и не сказать Б. Кто пригласил хоть? Рудковская?
Рудковская там тоже была. Они с Алиной подписаны друг на друга, интересно, давно??
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Lapo Elkann
Ответ Ирина Ларина
Вы правильно упомянутую девушку поставили в один ряд с Олей и Филей) она очч к этому стремится и, похоже, преуспела)) Ане этого явно не нужно)
На счет любимки смешно . а Ане правильно этого не надо и она если даже хотела бы у нее нет " данных " для этого образа.
Но стилиста надо уволить, кто ходит в таком наряде , тем более на мероприятия глянцевых журналов. к тому же девушке 19 лет. Там были элегантно одетие девушки , к тому же стильно .
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