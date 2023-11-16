«Спасибо за приглашение 🖤». Щербакова показала видео с премии глянцевого журнала
Анна Щербакова поблагодарила за приглашение на церемонию глянцевого журнала.
Ранее олимпийские чемпионки по фигурному катанию Щербакова и Алина Загитова посетили в Москве премию журнала Voice «Главные лица».
«Спасибо за приглашение 🖤», – написала Щербакова в телеграм-канале.
Загитова и Щербакова на тусовке глянцевого журнала: Алина – почти без юбки, но в шубе, Анна – в платье-макси и с декольте
Ане этого явно не нужно)
Но стилиста надо уволить, кто ходит в таком наряде , тем более на мероприятия глянцевых журналов. к тому же девушке 19 лет. Там были элегантно одетие девушки , к тому же стильно .