«Спасибо за приглашение 🖤». Щербакова показала видео с премии глянцевого журнала

Анна Щербакова поблагодарила за приглашение на церемонию глянцевого журнала.

Ранее олимпийские чемпионки по фигурному катанию Щербакова и Алина Загитова посетили в Москве премию журнала Voice «Главные лица».

«Спасибо за приглашение 🖤», – написала Щербакова в телеграм-канале.

Загитова и Щербакова на тусовке глянцевого журнала: Алина – почти без юбки, но в шубе, Анна – в платье-макси и с декольте