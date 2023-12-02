Антон Сихарулидзе: «Мы активно работаем над тем, чтобы мужчины и танцоры катались чище и лучше»

Руководитель ФФКР заявил о работе над мужским катанием и танцами на льду.

– В мужском одиночном катании, в танцах есть к чему стремиться, мы активно работаем над тем, чтобы мужчины и танцоры катались чище и лучше.

– Надо ли искать таланты среди детей?

– Среди детей искать таланты не надо. Те, кто смогут, те, кому это понравится, они сами проявятся. Наша задача – привести детей на каток, попробовать. В ближайшее время увидите, нравится ему или нет, тянет ли его на лед или нет, – сказал исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе.