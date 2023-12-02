Антон Сихарулидзе: «Мы активно работаем над тем, чтобы мужчины и танцоры катались чище и лучше»

Теги сборная России танцы на льду Антон Сихарулидзе ФФКР мужское катание Фигурное катание

Руководитель ФФКР заявил о работе над мужским катанием и танцами на льду.

– В мужском одиночном катании, в танцах есть к чему стремиться, мы активно работаем над тем, чтобы мужчины и танцоры катались чище и лучше.

– Надо ли искать таланты среди детей?

– Среди детей искать таланты не надо. Те, кто смогут, те, кому это понравится, они сами проявятся. Наша задача – привести детей на каток, попробовать. В ближайшее время увидите, нравится ему или нет, тянет ли его на лед или нет, – сказал исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Над креативом в танцах необходимо поработать.Нужно привлекать больше хореографов с "незамыленным глазом",устраивать мастер-классы для спортсменов.Очень скучные у нас стали танцы.Проигрываем не столько техникой,сколько постановками.Тренерам необходимо повышать свою квалификацию.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Понятно, что в двух других дисциплинах, стремится не к чему.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Подождите еще немного и учитывая выводы Мурманчанин37 , который говорит о регрессе этой необычайно талантливой фигуристку Леночка Костылевой превратится в полный регресс из-за среды в которой она тренируется или подождите пока ей исполнится 18 лет и тогда начинайте думать про талнтов и способностей , ну да , самое интересное что они заканчивают спорт в 18 лет максимум , а на самом деле Туктик это единственный пока приятный стереотип но она на паузе , я исключаю Валиеву потому что я например не могу оценить у нее цели какие из-за всех этих , хм !
Тем не менее я желаю Синыциной и Фроловой побороться !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий