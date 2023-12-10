Валентин Писеев: «География стартов должна расширяться. И очень приятно, что сейчас появляются спортсмены не только из Москвы и Петербурга»

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Валентин Писеев считает, что география внутрироссийских турниров должна расширяться.

9 декабря в Калуге прошел Кубок Первого канала по фигурному катанию среди юниоров. 

— Стоит ли чаще проводить соревнования в регионах? Уезжать из Москвы?

— Да, согласен. Я поздравил министра спорта, сейчас же все будут искать на карте, где Калуга, как раньше другие города. Такие события делают большую рекламу месту проведения. География стартов должна расширяться, это правда, у нас для этого есть все условия. И очень приятно, что сейчас появляются спортсмены не только из Москвы и Петербурга. А есть и из регионов.

— Но Москва и Питер же все равно доминируют.

— Они доводят спортсменов до пика. Но то, что наш резерв в плане новых регионов и дворцов растет — это позитивный момент. Даже в плане новых тренеров, это самое важное.

— Нам нужно пытаться оставить людей в регионах и расширять географию школ? Или пусть все равно едут в Москву и Питер?

— Желательно, чтобы регионов было больше представлено. Они сами ревностно относятся к тому, что вроде бы только появился у них спортсмен, выигрывает, прославляет имя города — и вдруг тренеры в Москве или Питере его или ее забирают. Им обидно.

Я сторонник того, чтобы вместе с этими спортсменами росли и тренеры. Но мне кажется, у нас к этому идет, — сказал почетный президент Федерации фигурного катания России. 

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1 комментарий
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Проводить соревнования в регионах конечно здорово, но ведь нужно наличие Стадиона!
Стадионы есть, но они заняты Хоккеистами и похоже, что не особо жаждят переоборудовать арену под Фигуристов, а потом обратно.
В Калуге Новый, хороший комплекс с Гостиницей для участников соревнований, но у него не очень большая Вместимость 3000 зрителей.
Но для Юниорских стартов шикарное место👍
Я думаю в Калуге будет проведено ещё не мало различных стартов.
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