Даниил Глейхенгауз: «Отсутствие международных соревнований давит морально. Делать вид, что без этого все нормально – сложно»

Теги Максим Траньков чемпионат мира по фигурному катанию сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Гран-при ФФКР пары мужское катание женское катание Даниил Глейхенгауз Фигурное катание

Даниил Глейхенгауз заявил, что отсутствие международных соревнований «давит морально».

– Подведи некий итог сезона: чем доволен, чего не хватило?

– Сезон, конечно, был сложный, это нельзя не повторять. В такой ситуации никто из нас не был. Отсутствие международных соревнований давит морально. Задача для себя – не позволить себе понизить планку и не опуститься ниже своего уровня.

Чтобы не было такого: ну вот нет международных соревнований, можно немножко расслабиться. Мы это проговаривали, что мы не можем себе этого позволить. Поэтому и к постановкам, и к тренировочному процессу мы относились точно так же, как и в другие сезоны. Может, чуть меньше давали нагрузки, чем в прошлом году – там был олимпийский сезон, понятное дело, все шло на максимум.

Было много соревнований, был хороший призовой фонд, что мотивировало спортсменов, если кому-то не хватало мотивации. Мы прожили этот год, и не могу сказать, что пока кто-то потерял форму или наши соревнования потеряли в зрелищности или в уровне мастерства.

Мы видели прекрасно, что на всех российских турнирах в женском одиночном мы показывали уровень выше, чем на любых международных соревнованиях. Что на Гран-при, что на чемпионате Европы, что на чемпионате мира. На данный момент мы остаемся самой сильной Федерацией и страной в женском одиночном катании. Так же, как и в парном.

Парни подтянулись? Я тоже так думал, но, посмотрев на мальчиков на чемпионате мира, понял, что все равно есть куда расти и работать. Уровень в мире все равно очень высокий.

– Есть идеи, как выходить из этой ситуации?

– Не хочу зарекаться и называть чьи-то имена. Когда я был помоложе, я уже был уверен, что назову будущего олимпийского чемпиона, но не все так просто пошло. Поэтому будем работать, как и всегда, и, надеюсь, у нас получится довести до самого высокого уровня и составить конкуренцию тем ребятам, которые сейчас выигрывают чемпионаты мира.

Что касается, как дальше… Не знаю, сложный вопрос. Пока мы не получили информацию, когда нас вернут, когда допустят. И это, конечно, гнетет. Когда ты всю жизнь знал, что у тебя есть основной турнир – это чемпионат мира, а раз в четыре года Олимпиада. И делать вид, что без этого все нормально – сложно.

Ты уже привык к определенному устою, поэтому хочется, конечно, как можно быстрее вернуться на международную арену, чтобы показать свой уровень, свои программы, чтобы весь мир смотрел и уважал нас за нашу работу, – сказал хореограф и тренер.

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Кутузова
«Как можно быстрее вернуться на международную арену, чтобы показать свой уровень, свои программы, чтобы весь мир смотрел и уважал нас за нашу работу.» Молодец Даниил, надо трезво рассуждать, а не заниматься шапкозакидательством «нас и здесь не плохо кормят». Международные соревнования необходимы для дальнейшего развития, роста и мотивации спортсменов.
+41
-6
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ответ Новый Орлеан
Комментарий удален пользователем
Сборы группы у Тутберидзе итак всегда проходили в России. А в отпуск им никто не мешает ездить в другие страны. Да и на ЧМ они всем составом летали. Без международных соревнований фигуристы, и нужно как-то мотивировать тех, кто знает что это такое.
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
olvl
Ответ Alla Belova
То что мировой уровень мужского одиночного высок ( хотя и опустился после ОИ), совершенно не отменяет того, что наши мальчики действительно ОЧЕНЬ сильно выросли!)
Скорее так - у нас стало больше хороших и интересных парней, но все они нестабильны. А лучший, и тоже нестабильный, по-прежнему, Коляда. Но его замучили болезни, и то, что тут его не ценят. Мне так кажется.
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Delirium
Для Даниила это новый этап, но Тутберидзе тренировала добрый десяток лет до того, как ее первая ученица поехала на зарубежные соревнования.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Токарев
Ответ Новый Орлеан
Комментарий удален пользователем
О не стал меньше зарабатывать. И за рубеж ему не запрещено ездить.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Azima
Ответ Новый Орлеан
Комментарий удален пользователем
В плане отдыха, отпуска- они поедут конечно же отдыхать. Речь вообще-то шла о международных соревнованиях. В Куршавель и Ниццу они еще не раз поедут. И я желаю им и спортсменам побольше соревнований и побед на международном уровне! Все у них будет хорошо!!!!
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ответ Новый Орлеан
Комментарий удален пользователем
Вы про этапы ЮГП что ли? Это соревнования, а не сборы. И на ЧМ Тутберидзе слетала и без юных фигуристов, как и в любую страну полетит.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alla Belova
То что мировой уровень мужского одиночного высок ( хотя и опустился после ОИ), совершенно не отменяет того, что наши мальчики действительно ОЧЕНЬ сильно выросли!)
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
olvl
Конечно, без МС плохо, непривычно и тд. Сложно будет, если это продлится даже ещё пару сезонов. Но деваться некуда, надо искать мотивацию, работать, стараться держать высокий уровень. И улучшаться. Мы смотреть будем все соревнования.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый Орлеан
Ответ Katerina Sunny
Выбор для отдыха есть, и вы точно не знаете какой. А у вот у фигуристов выбора нет, их просто отстранили от международных соревнований.
А фигуристов, как и всех прочих спортсменов - жаль.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ответ Новый Орлеан
Летает. Только выбор теперь сузился.
Выбор для отдыха есть, и вы точно не знаете какой. А у вот у фигуристов выбора нет, их просто отстранили от международных соревнований.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alla Belova
Ответ olvl
Скорее так - у нас стало больше хороших и интересных парней, но все они нестабильны. А лучший, и тоже нестабильный, по-прежнему, Коляда. Но его замучили болезни, и то, что тут его не ценят. Мне так кажется.
Да, не очень стабильны,к сожалению, но зато контент повышают, и хорео-находки. И повзрослели резко все.
По поводу программ, возможно, отстают.
Кроме Андрея - у него проги мирового уровня, ещё бы выкатывал их...
Коляда - мастер, конечно, но он и старше многих на 8 - 9 лет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Токарев
Ответ Новый Орлеан
Такая когда к призовым ещё кэш идёт. Не знал об этом?
Нет. Зачем он нужен?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый Орлеан
Ответ Алексей Токарев
Нет. Зачем он нужен?
Зачем людям деньги нужны? Как вариант - обогащаться и жировать. Так вот раньше эта неучтёнка равнинной рекой текла нашим ведущим спецам. Ну а когда международку прикрыли ясное дело что проблемы начались. Не как у нас, простых смертных, но они на нас и не равняются.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый Орлеан
Ответ Алексей Токарев
Какая чёрная бухгалтерия, ты о чём? Вот здесь все призовые с основных турниров. https://www.sports.ru/figure-skating/1112016390-prizery-chempionata-rossii-po-figurnomu-kataniyu-poluchat-ot-1-do-2-5-.html
Такая когда к призовым ещё кэш идёт. Не знал об этом?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый Орлеан
Ответ Katerina Sunny
Вы так уверенно рассуждаете в какую сторону нужно Глейхенгаузу. Может ему на Мальдивы нужно.
Я говорю что сейчас в нынешних условиях в Европе тебя могу использовать как фигуру для обмена. Например на того же Кара-Мурзу.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый Орлеан
Ответ Katerina Sunny
Выбор для отдыха есть, и вы точно не знаете какой. А у вот у фигуристов выбора нет, их просто отстранили от международных соревнований.
Выбор есть, но в ту сторону опасно ездить. Вдруг ты в каком-нибудь санкционном списке или попадётся слишком ретивый "патриот" Руины.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Токарев
Ответ Новый Орлеан
Комментарий удален пользователем
Все призовые открыты. Журналисты считали кто сколько заработал.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ответ Новый Орлеан
Речь не о Тутберидзе, а о её пажах.
Так и Глейхенгауз каждый год в отпуск летает. И сборы в Турции у Тутберидзе в планах стоят.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Токарев
Ответ Новый Орлеан
Зачем людям деньги нужны? Как вариант - обогащаться и жировать. Так вот раньше эта неучтёнка равнинной рекой текла нашим ведущим спецам. Ну а когда международку прикрыли ясное дело что проблемы начались. Не как у нас, простых смертных, но они на нас и не равняются.
Неучтёнка из за рубежа что ли текла?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ответ Новый Орлеан
Выбор есть, но в ту сторону опасно ездить. Вдруг ты в каком-нибудь санкционном списке или попадётся слишком ретивый "патриот" Руины.
Вы так уверенно рассуждаете в какую сторону нужно Глейхенгаузу. Может ему на Мальдивы нужно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый Орлеан
Ответ Алексей Токарев
И что им помешало закрытие международки?
Прямо как ещё. Нет международки - нет обоснования прежней схемы. Сызрани и тюменские меридианы не катят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Токарев
Ответ Новый Орлеан
Ну да, щас. Никто чёрную бухгалтерию открывать не будет. А там - суммы очень немалые крутятся.
Какая чёрная бухгалтерия, ты о чём? Вот здесь все призовые с основных турниров. https://www.sports.ru/figure-skating/1112016390-prizery-chempionata-rossii-po-figurnomu-kataniyu-poluchat-ot-1-do-2-5-.html
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый Орлеан
Ответ Алексей Токарев
О не стал меньше зарабатывать. И за рубеж ему не запрещено ездить.
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый Орлеан
Ответ Анна Беляева
Да кому нужен какой-то хореограф из фигурки, чтобы на него меняться. Тоже мне незаменимая фигура мирового уровня.
Ну если раскрутить его до фигуры, которую награждал Путин то вполне можно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий