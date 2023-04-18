Даниил Глейхенгауз: «Отсутствие международных соревнований давит морально. Делать вид, что без этого все нормально – сложно»

Даниил Глейхенгауз заявил, что отсутствие международных соревнований «давит морально».

– Подведи некий итог сезона: чем доволен, чего не хватило?

– Сезон, конечно, был сложный, это нельзя не повторять. В такой ситуации никто из нас не был. Отсутствие международных соревнований давит морально. Задача для себя – не позволить себе понизить планку и не опуститься ниже своего уровня.

Чтобы не было такого: ну вот нет международных соревнований, можно немножко расслабиться. Мы это проговаривали, что мы не можем себе этого позволить. Поэтому и к постановкам, и к тренировочному процессу мы относились точно так же, как и в другие сезоны. Может, чуть меньше давали нагрузки, чем в прошлом году – там был олимпийский сезон, понятное дело, все шло на максимум.

Было много соревнований, был хороший призовой фонд, что мотивировало спортсменов, если кому-то не хватало мотивации. Мы прожили этот год, и не могу сказать, что пока кто-то потерял форму или наши соревнования потеряли в зрелищности или в уровне мастерства.

Мы видели прекрасно, что на всех российских турнирах в женском одиночном мы показывали уровень выше, чем на любых международных соревнованиях. Что на Гран-при, что на чемпионате Европы, что на чемпионате мира. На данный момент мы остаемся самой сильной Федерацией и страной в женском одиночном катании. Так же, как и в парном.

Парни подтянулись? Я тоже так думал, но, посмотрев на мальчиков на чемпионате мира, понял, что все равно есть куда расти и работать. Уровень в мире все равно очень высокий.

– Есть идеи, как выходить из этой ситуации?

– Не хочу зарекаться и называть чьи-то имена. Когда я был помоложе, я уже был уверен, что назову будущего олимпийского чемпиона, но не все так просто пошло. Поэтому будем работать, как и всегда, и, надеюсь, у нас получится довести до самого высокого уровня и составить конкуренцию тем ребятам, которые сейчас выигрывают чемпионаты мира.

Что касается, как дальше… Не знаю, сложный вопрос. Пока мы не получили информацию, когда нас вернут, когда допустят. И это, конечно, гнетет. Когда ты всю жизнь знал, что у тебя есть основной турнир – это чемпионат мира, а раз в четыре года Олимпиада. И делать вид, что без этого все нормально – сложно.

Ты уже привык к определенному устою, поэтому хочется, конечно, как можно быстрее вернуться на международную арену, чтобы показать свой уровень, свои программы, чтобы весь мир смотрел и уважал нас за нашу работу, – сказал хореограф и тренер.