Вице-президент ФФКР о пропуске сезона Трусовой и Щербаковой: «Происходит естественная смена поколений. Скоро появятся новые звезды»
В ФФКР прокомментировали пропуск сезона Александрой Трусовой и Анной Щербаковой.
«Я не заметил упрощения техники. На мой взгляд наоборот. Происходит естественная смена поколений. Так было всегда и это нормальный процесс обновления спорта.
Вчера у юниоров я увидел очень сложный контент у большинства участников, так что общий процесс по усложнению элементов заметен. Работают и над качеством катания, качеством исполнения элементов.
Уровень в России опять же очень высокий. Скоро появятся новые звезды, которые также блеснут новыми прыжками», – сказал вице-президент ФФКР Сергей Кононыхин.
Федерация считает, что фигурное катание ничего не потеряет без Туктамышевой, Трусовой и Коляды. Серьезно?
Особенно, потому что не выступающие на соревнованиях фигуристки собой заняли всё медиапространство. А чтобы заинтересовать обычного зрителя, нужно выиграть что-то значимое. От того, что у этапов Кубка России поменялось название, медаль на международном уровне ценнее не стала.