Вице-президент ФФКР о пропуске сезона Трусовой и Щербаковой: «Происходит естественная смена поколений. Скоро появятся новые звезды»

Теги сборная России ФФКР женское катание Сергей Кононыхин Анна Щербакова Александра Трусова Фигурное катание

В ФФКР прокомментировали пропуск сезона Александрой Трусовой и Анной Щербаковой.

«Я не заметил упрощения техники. На мой взгляд наоборот. Происходит естественная смена поколений. Так было всегда и это нормальный процесс обновления спорта.

Вчера у юниоров я увидел очень сложный контент у большинства участников, так что общий процесс по усложнению элементов заметен. Работают и над качеством катания, качеством исполнения элементов.

Уровень в России опять же очень высокий. Скоро появятся новые звезды, которые также блеснут новыми прыжками», – сказал вице-президент ФФКР Сергей Кононыхин.

Федерация считает, что фигурное катание ничего не потеряет без Туктамышевой, Трусовой и Коляды. Серьезно?

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12 комментариев

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Katerina Sunny
Смена поколений - естественный процесс. Но новым звёздам не хватает международных стартов, как не крути.
Особенно, потому что не выступающие на соревнованиях фигуристки собой заняли всё медиапространство. А чтобы заинтересовать обычного зрителя, нужно выиграть что-то значимое. От того, что у этапов Кубка России поменялось название, медаль на международном уровне ценнее не стала.
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Алина Бель
сами сидят до 90 лет в своих креслах))) а девочкам рады в 18 - сказать "гудбай!" Конкретно Каноныхину 83, а все при должности и государственной зарплате. Вот какие новые проекты, новые идеи в эти годы у человека, фактически не выходящего из дома? а про поколение Трусовой-Щербаковой -я понимаю, что устали девочки, но в первую очередь - нет стимула без МС, что бы там ни говорили...
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Black&White
У них там пластинка заела?
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Vasily Ivanov
Полк вечных незавершивших пополнился. Халява такого статуса очень сладкая....
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Дружба11
Ответ Black&White
У них там пластинка заела?
давным давно заедает и на одном и том же месте все топчатся,некрасиво по отношению к девочкам.
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Katerina Sunny
Ответ Perfectooo
Может, вы хотели сказать "медаль на международном уровне МЕНЕЕ ЦЕННОЙ не стала"? А то звучит, будто как не было особой цены, так и не стало..
Я сказала то, что и хотела. Этапы - это внутренние, а не международные, соревнования.
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ретроградный меркурий
Ответ Perfectooo
Ну значит ерунду сказали..
Все правильно написано,чего вы придираетесь. От того, что этап Кубка России назвали по-другому, медаль с этого этапа никакой дополнительной ценности на международном уровне не получит, она как была околонулевой, так и останется. Автор по факту все написала
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ретроградный меркурий
Ответ Роман Волков
Я с ним согласен, никакого упрощения точно нет. Сильно увеличилось Количество Потрясающих Фигуристок и фигуристов во всех возрастах! Смотреть наши соревнования стало невероятно интересно, начиная уже с самых младших юниоров. Нынешние времена сравнить несчем! Для меня уже под несколько десятков наших фигуристов выступления которых я Хочу видеть.✌️❤️
В младших возрастах увеличилось, а в старших - уменьшилось. И технический уровень у взрослых сильно просел. Сейчас в ЖО идёт кризис смены поколений
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Natalia Solomakha
Это аутотренинг 🤣
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