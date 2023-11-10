Вице-президент ФФКР о пропуске сезона Трусовой и Щербаковой: «Происходит естественная смена поколений. Скоро появятся новые звезды»

В ФФКР прокомментировали пропуск сезона Александрой Трусовой и Анной Щербаковой.

«Я не заметил упрощения техники. На мой взгляд наоборот. Происходит естественная смена поколений. Так было всегда и это нормальный процесс обновления спорта.

Вчера у юниоров я увидел очень сложный контент у большинства участников, так что общий процесс по усложнению элементов заметен. Работают и над качеством катания, качеством исполнения элементов.

Уровень в России опять же очень высокий. Скоро появятся новые звезды, которые также блеснут новыми прыжками», – сказал вице-президент ФФКР Сергей Кононыхин.

Федерация считает, что фигурное катание ничего не потеряет без Туктамышевой, Трусовой и Коляды. Серьезно?