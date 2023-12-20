Екатерина Боброва: «Стоит ли Валиевой рисковать на чемпионате России с четверным тулупом? При чистом прокате она может претендовать на тройку»
Екатерина Боброва считает, что Камиле Валиевой не стоит рисковать с квадом на ЧР.
«Стоит ли Валиевой рисковать на чемпионате России, подключая четверной тулуп, который у нее не получался ни на первом, ни на втором ее этапе.
Я прекрасно понимаю, что она выходила на старт не просто попробовать – у Этери Георгиевны обычно все выходят готовые на старт. И она прыгала четверной тулуп, потенциально зная, что делает.
Мне кажется, что при чистом прокате с хорошими прыжками на плюсы, если она успеет накатать физику до чемпионата России, чтобы она пролетала произвольную программу… Тогда, мне кажется, она может стабильно претендовать на тройку», – сказала олимпийская чемпионка в команде в подкасте «Ход коньком».
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Место Чемпиона России только Одно!
Сейчас вообще другое Фигурное катание, если ты можешь, то ничего другого от тебя уже никто не ждёт.
Достаточно вспомнить порыв Софьи Муравьёвой на её втором этапе Гран-При.
Без Ультра-си Чемпионкой России не стать, у кого получится тот и победит, а у кого-то обязательно получится.✌️ И все это понимают.
Там в танцах поле непаханое для прогнозов.