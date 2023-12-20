Екатерина Боброва: «Стоит ли Валиевой рисковать на чемпионате России с четверным тулупом? При чистом прокате она может претендовать на тройку»

Екатерина Боброва считает, что Камиле Валиевой не стоит рисковать с квадом на ЧР.

«Стоит ли рисковать на чемпионате России, подключая четверной тулуп, который у нее не получался ни на первом, ни на втором ее этапе.

Я прекрасно понимаю, что она выходила на старт не просто попробовать – у Этери Георгиевны обычно все выходят готовые на старт. И она прыгала четверной тулуп, потенциально зная, что делает.

Мне кажется, что при чистом прокате с хорошими прыжками на плюсы, если она успеет накатать физику до чемпионата России, чтобы она пролетала произвольную программу… Тогда, мне кажется, она может стабильно претендовать на тройку», – сказала олимпийская чемпионка в команде в подкасте «Ход коньком».

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