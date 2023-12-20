Екатерина Боброва: «Стоит ли Валиевой рисковать на чемпионате России с четверным тулупом? При чистом прокате она может претендовать на тройку»

Теги сборная России чемпионат России Екатерина Боброва женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Екатерина Боброва считает, что Камиле Валиевой не стоит рисковать с квадом на ЧР.

«Стоит ли Валиевой рисковать на чемпионате России, подключая четверной тулуп, который у нее не получался ни на первом, ни на втором ее этапе.

Я прекрасно понимаю, что она выходила на старт не просто попробовать – у Этери Георгиевны обычно все выходят готовые на старт. И она прыгала четверной тулуп, потенциально зная, что делает.

Мне кажется, что при чистом прокате с хорошими прыжками на плюсы, если она успеет накатать физику до чемпионата России, чтобы она пролетала произвольную программу… Тогда, мне кажется, она может стабильно претендовать на тройку», – сказала олимпийская чемпионка в команде в подкасте «Ход коньком».

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16 комментариев
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Ками пойдёт на квад. Это очевидно.
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Ответ РИ-Ната
Почему так волнуются ТОЛЬКО о Валиевой? Чистых прокатов всем фигуристкам!
Это просто цитата из видео, где обсуждали предстоящий ЧР и всех претендентов на тройку-шестерку.
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Очевидно, что все девочки, владеющие 4 и 3А, будут пытаться их исполнить. Поэтому всем им огромной удачи и пусть победит сильнейшая.
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Камила и с упаденным квадом будет не только претендовать на тройку, но она в ней и окажется. Неужели Боброва в этом сомневается?
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Ничего не поняла. Кать, так стоит Ками квад прыгать то или нет?)
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Конечно она пойдет на 4ой и постарается сделать два если первый чисто получится, только так Ками сможет соперничать с остальными
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Ответ Plusha2112
в зависимости от жеребьевки будут смотреть по ситуации , еще не откатавшие будут исходить из того как откатали соперницы
Тем, кто владеет только 3А рисковать нужно, тк с одним 3А в ПП можно и не быть с золотом.
Безоговорочный лидер Петросян 3А и 4,но вот главное не дрогнуть.
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0
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Почему так волнуются ТОЛЬКО о Валиевой? Чистых прокатов всем фигуристкам!
+5
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На Тройку у нас не претендуют, только на Победу!✌️
Место Чемпиона России только Одно!
Сейчас вообще другое Фигурное катание, если ты можешь, то ничего другого от тебя уже никто не ждёт.
Достаточно вспомнить порыв Софьи Муравьёвой на её втором этапе Гран-При.
Без Ультра-си Чемпионкой России не стать, у кого получится тот и победит, а у кого-то обязательно получится.✌️ И все это понимают.
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Ответ Vendetta4111323
Камила не из тех, кто трясется над тем, чтобы попасть в тройку. Ей явно важно показать хороший уровень, что она умеет, чистое катание. Она давно и себе и всем все доказала относительно того, насколько она Крутая фигуристка. Это тем, кто ни разу не был на подиуме ЧР, нужно считать, что там прыгать и где рисковать
Что ж она так фигово катается после Олимпиады? Медленно тяжело, выглядит не атлетично от слова совсем?
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Вообщето у «олимпийской чемпионки» есть тренер, наверняка, знают что делать « олимпийской чемпионке» а что не делать. Не понятно , какое отношение имеет «катька- сплетница»(С)ТАТ, к выступлениям « олимпийской чемпионки» кв
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Стоит ли Катьке сплетнице лезть с безграмотными провокационными коментами про женское одиночное?

Там в танцах поле непаханое для прогнозов.
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Ответ Ольга Ив
Очевидно, что все девочки, владеющие 4 и 3А, будут пытаться их исполнить. Поэтому всем им огромной удачи и пусть победит сильнейшая.
в зависимости от жеребьевки будут смотреть по ситуации , еще не откатавшие будут исходить из того как откатали соперницы
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