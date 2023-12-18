Елизавета Туктамышева: «Как будут развиваться события в будущем, так и будет развиваться мое настроение для продолжения карьеры»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева объяснила, почему взяла паузу в спортивной карьере.

«Для меня всегда было главным развитие, саморазвитие в спорте и не только. Хотелось понять, насколько еще я, насколько мое тело может выдерживать нагрузки. Что я еще могу привнести в фигурное катание, что я могу донести до зрителей: может быть, что-то новое, какие-то тоже свои характеры, программы, музыку. То есть очень много было разных факторов, которые мотивировали меня продолжать кататься.

Сейчас поменялось то, что когда ты прочувствовал вкус международных побед и раньше у тебя все равно была цель хорошо кататься для того, чтобы поехать на чемпионат мира или Олимпийские игры, были главные старты сезона, то сейчас такой цели нет. И все-таки это тяжело в 26 лет заниматься ежедневно по две тренировки.

Это колоссальный труд, и уже последние годы я чувствовала, что после тренировок у меня прям синяки под глазами. Я прям их видела и уставала, не высыпалась и подумала, что сейчас все-таки не совсем то время, чтобы так продолжать над собой издеваться.

Тем более что на те старты, на которые мне хотелось, наверное, поехать, я в любом случае в этом сезоне не поеду, а как будут развиваться события в будущем, так и будет развиваться мое настроение для продолжения карьеры», — сказала Туктамышева в подкасте «Go учиться».

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1 комментарий
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Лиза сравнила с сезоном с исключительно внутренними соревнованиями и когда сложно найти цель и мотивацию без международных соревнований.
Кататься на льду можно и вне соревнований.
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