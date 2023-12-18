Елизавета Туктамышева: «Если бы меня мотивировали только победы, а не развитие себя, то я бы не смогла так долго кататься»

Елизавета Туктамышева рассказала, что мотивировало ее продолжать карьеру после неудач.

«Если бы меня мотивировали только победы, а не развитие себя, то, наверное, я бы не смогла так долго кататься. Потому что как раз проигрыши в моей карьере случались неоднократно, и с таким подходом можно было бы уже давным-давно закончить и подумать: «Зачем мне все это надо?»

А развитие, оно все равно идет через какую-то череду неудач, победы и проигрыши. Но все равно ты знаешь, что можешь еще что-то, ты чувствуешь внутри, что что-то в тебе еще есть. То, что ты можешь этому миру донести.

Были такие моменты — провальные, я бы сказала. Как я себя после них мотивировала? В какое-то время ты все равно грустишь по этому поводу, ругаешь себя за то, что ты не так что-то сделал, что можно было сделать лучше. Есть некое недопонимание, почему так случается, какая-то есть несправедливость. Но у меня это было, наверное, неделю после каких-то серьезных проигрышей. Неделю или, может быть, максимум две.

То есть я как-то прокрастинировала на эту тему, думала: «Вот зачем мне все это нужно?» Но в конечном итоге я все равно находила в себе силы, потому что люблю свое дело.

На тот момент, когда у меня были какие-то серьезные моменты неудач, любовь к фигурному катанию преобладала. И я знала, что мой тренер меня поддерживает, что он все равно хочет, чтобы я продолжала кататься», — сказала Туктамышева в подкасте «Go учиться».