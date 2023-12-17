Губерниев высказался об отказе Рылова ехать на Олимпиаду-2024 в Париж.

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил, что не готов участвовать в Олимпийских на тех условиях, которые выдвинул российским спортсменам Международный олимпийский комитет.

«Я уважаю позицию , но есть одна большая проблема — его лично там не ждут.

Он уже двукратный олимпийский чемпион, имеет полное право так говорить», — сказал .