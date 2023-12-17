Губерниев об отказе Рылова ехать на Олимпиаду: «Я уважаю его позицию, но есть одна большая проблема — его лично там не ждут»

Теги плавание сборная России МОК Дмитрий Губерниев Париж-2024 Евгений Рылов Матч ТВ Водные виды

Губерниев высказался об отказе Рылова ехать на Олимпиаду-2024 в Париж.

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил, что не готов участвовать в Олимпийских на тех условиях, которые выдвинул российским спортсменам Международный олимпийский комитет. 

«Я уважаю позицию Евгения Рылова, но есть одна большая проблема — его лично там не ждут.

Он уже двукратный олимпийский чемпион, имеет полное право так говорить», — сказал Губерниев.

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11 комментариев
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Ответ Ржавый крюк Джаббара
По логике Губерниева двукратный олимпийский чемпион имеет право говорить. А сколько кратным олимпийским был Губерниев?
Многократный ...бол!
+2
0
+2
Похоже Губера вообще не ждут нигде, а не Рылова Женю.
+3
-2
+1
"есть одна большая проблема"... Это Губерниев со своими неуместными комментариями.
+4
-3
+1
По логике Губерниева двукратный олимпийский чемпион имеет право говорить. А сколько кратным олимпийским был Губерниев?
+1
0
+1
"Он уже двукратный олимпийский чемпион"
Он-то -двукратный, а некоторые всё про очередную игрушку Тэффи грезят((
+3
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Димон можно подумать тебя там ждут)))✋
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Что значит его лично там не ждут, какое они имеют право его там не ждать если по спортивным нормам он проходит. Губерниев совсем заболтался в своей глупости
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Ответ Максим Столбов
Губерниев, это тебе не Бузова, может и ответка прилететь.
ну и поедет женя рылов в места не столь отдаленные
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