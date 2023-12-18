Тренер Рылова: «Если условия поменяются, Евгений поедет защищать честь страны на Олимпиаде. Он согласен на полноценное участие со всей атрибутикой»

Тренер Евгения Рылова объяснил, на каких условиях пловец готов ехать на ОИ-2024.

Ранее двукратный олимпийский чемпион сообщил, что не будет выступать в Париже-2024 на условиях МОК.

— Это можно сказать общее решение, мы с ним это обсуждали. На таких условиях он не видит возможным участие в Олимпийских играх.

— Какими должны быть условия, чтобы он изменил решение?

— Соответствующими нашей стране. Полноценное участие со всей атрибутикой. Если условия поменяются, мой спортсмен поедет защищать честь страны.

— Для вас как для тренера есть разница в том, готовить его к «Играм дружбы» или Олимпиаде?

— Мы будем работать. Сделаю все, чтобы качество подготовки было высочайшим. В целом сезон, кроме «Игр дружбы», будет по уже привычной программе — чемпионаты России, Кубки России. По этапам пока не определились, – сказал тренер Андрей Шишин.