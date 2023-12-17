Лыжница Степанова отреагировала на информацию о том, что Анна Щербакова ушла с фотосессии.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что олимпийская чемпионка Щербакова покинула фотосессию на шоу Ильи Авербуха из-за поведения фотографов.

«Чем большего добился в жизни мужчина – тем выше шанс, что он обратится к женщине вдвое его моложе на Вы, не забыв добавить «пожалуйста».

Чем выше его интеллектуальный уровень – тем меньше шанс, что он будет пытаться делать идиотские гендерно-окрашенные комплименты.

И чем больший он начальник, босс, руководитель – тем менее вероятно, что он будет пытаться командовать и указывать, что и как делать», – написала Вероника Степанова в телеграм-канале.