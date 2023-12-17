Лыжница Степанова о Щербаковой и фотографах: «Чем большего добился мужчина, тем выше шанс, что он обратится к женщине вдвое его моложе на вы»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Вероника Степанова Фигурное катание

Лыжница Степанова отреагировала на информацию о том, что Анна Щербакова ушла с фотосессии.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что олимпийская чемпионка Щербакова покинула фотосессию на шоу Ильи Авербуха из-за поведения фотографов. 

«Чем большего добился в жизни мужчина – тем выше шанс, что он обратится к женщине вдвое его моложе на Вы, не забыв добавить «пожалуйста».

Чем выше его интеллектуальный уровень – тем меньше шанс, что он будет пытаться делать идиотские гендерно-окрашенные комплименты.

И чем больший он начальник, босс, руководитель – тем менее вероятно, что он будет пытаться командовать и указывать, что и как делать», – написала Вероника Степанова в телеграм-канале.

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41 комментарий
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Чем дальше это читаешь, тем меньше шанс что что то поймёшь.
+92
-6
+86
Это что-то из пацанских цитат, только девчачьи🤣
+47
-1
+46
Как можно что-то комментировать, если даже видео нет и что, и как было произнесено непонятно.
+29
-1
+28
"Ничего не понятно, но очень интересно"
+26
-1
+25
Ответ IrinaKin
Это что-то из пацанских цитат, только девчачьи🤣
дочка Стэтхема.
+15
0
+15
чем больше написала степанова, тем меньше шансов понять смысл.
+17
-2
+15
вот компот-то
+12
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+11
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Что за наивные девчачьи размышления?
+14
-6
+8
А где все эксперты, Тарасовы, Бестемьяновы и пр.? Обзвона не было? Почему лыжницы за них отдуваются?
+12
-4
+8
Эта-то куда лезет? Еще и на спортс такую "новость" тащат.
+11
-3
+8
Ответ Алексей Токарев
Чем дальше это читаешь, тем меньше шанс что что то поймёшь.
меня сложно найти, легко потерять, невозможно забыть
+8
-1
+7
Ответ vulturecrow
меня сложно найти, легко потерять, невозможно забыть
Милая, такой, как ты не было, нет и не надо (с).
+7
0
+7
Теперь ещё эта пиарится будет
+10
-4
+6
Удивительно. Видео момента нет, только скупое "из-за поведения фотографов" - а комментировать начинают.
из серии https://youtu.be/-XHSt46o6IE?t=55
+7
-2
+5
Ну ей лучше знать, как там с манерами у мужчин постарше
+5
0
+5
Это фотограф, который в силу задания своего СМИ всего лишь хотел сфотографировать, а не мужчина, который хотел познакомиться и завязать долгие романтические отношения. Разницу надо понимать, наверное.
+10
-6
+4
Все делается по принципу такого компота.. беруь всяку муть, чушь.. эта цитата хорошо подходит к некоторым постам Степановой
+4
-1
+3
Он ей "гендерно-окрашенные комплименты" делал, что ли?
Это уж совсем...
+8
-5
+3
Ответ Свет19
А чем отличаются гендерно окрашенные комплименты от не гендерно окрашенных?
Не гендерно окрашенные комплименты- это когда все равно с кем) и где
+2
0
+2
Ответ Шубина
Он ей "гендерно-окрашенные комплименты" делал, что ли? Это уж совсем...
Срочно звоните Елене Родиной, она письмо в прокуратуру напишет. Про гендерно- окрашенные комплименты.
+4
-2
+2
Ответ Оле-Лукойе
Легко, множество пользователей спортса уже всё поняли и уже на Аню накинули и поставили диагноз)
Не только на Аню, но и родителей "прополоскали".
Всё, как всегда 🤷‍♀️
+6
-4
+2
Ответ Алексей Токарев
Чем дальше это читаешь, тем меньше шанс что что то поймёшь.
Да всё понятно! Чего уж там!
"Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я!"
+1
0
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Ответ Fmdanna
Не гендерно окрашенные комплименты- это когда все равно с кем) и где
А фотографы окрашенные делали или нет? :)
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Начнем с того,что Щербакова еще далеко не женщина.
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Сейчас пойдут афоризмы.
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Где-то была новость, что фотографы пытались «делать идиотские гендерно-окрашенные комплименты»?
К чему лыжница Степанова вообще упомянула об этом? 😳
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Интересно, она сама поняла, о чём речь. Может кто нибудь из журналистов попросит повторить это в живую.
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А я с ней согласен. Вот только насчет начальника не уверен, они для того и есть, чтобы указывать, что делать.
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0
Ответ RusVector
А где все эксперты, Тарасовы, Бестемьяновы и пр.? Обзвона не было? Почему лыжницы за них отдуваются?
Лыжница сама в апреле провоза пиарится
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Ответ Свет19
А фотографы окрашенные делали или нет? :)
Затрудняюсь ответить вам
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