Лыжница Степанова о Щербаковой и фотографах: «Чем большего добился мужчина, тем выше шанс, что он обратится к женщине вдвое его моложе на вы»
Лыжница Степанова отреагировала на информацию о том, что Анна Щербакова ушла с фотосессии.
Ранее «Р-Спорт» сообщил, что олимпийская чемпионка Щербакова покинула фотосессию на шоу Ильи Авербуха из-за поведения фотографов.
«Чем большего добился в жизни мужчина – тем выше шанс, что он обратится к женщине вдвое его моложе на Вы, не забыв добавить «пожалуйста».
Чем выше его интеллектуальный уровень – тем меньше шанс, что он будет пытаться делать идиотские гендерно-окрашенные комплименты.
И чем больший он начальник, босс, руководитель – тем менее вероятно, что он будет пытаться командовать и указывать, что и как делать», – написала Вероника Степанова в телеграм-канале.
из серии https://youtu.be/-XHSt46o6IE?t=55
Это уж совсем...
Всё, как всегда 🤷♀️
"Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я!"
К чему лыжница Степанова вообще упомянула об этом? 😳