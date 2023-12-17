Анна Щербакова представила новый показательный номер на шоу Ильи Авербуха под песню Алексея Воробьева

Анна Щербакова представила новый показательный номер на шоу Ильи Авербуха.

Олимпийская чемпионка вышла на лед под песню Алексея Воробьева «О чем ты думаешь?»

Шоу к 50-летию Ильи Авербуха прошло сегодня в Москве на «ВТБ Арене».