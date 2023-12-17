Анна Щербакова представила новый показательный номер на шоу Ильи Авербуха под песню Алексея Воробьева

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова ледовые шоу Фигурное катание

Анна Щербакова представила новый показательный номер на шоу Ильи Авербуха.

Олимпийская чемпионка вышла на лед под песню Алексея Воробьева «О чем ты думаешь?»

Шоу к 50-летию Ильи Авербуха прошло сегодня в Москве на «ВТБ Арене». 

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31 комментарий
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Очень вдохновенно Аня каталась !
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Платье красивое. А программа.... ну опять мило. Ну когда же рок-н-ролл и Аня в косухе? Она же сможет!!!
+20
-13
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Здорово. Все-таки у Ани потрясающая работа рук, и эта программа очень хорошо это подчеркивает. С точки зрения хореографии этот номер мне понравился гораздо больше, чем Frozen. Ане надо почаще ставиться у Авербуха, Глейхенгауз, при всем уважении, уже откровенно халтурит, а здесь прямо видны свежие идеи и фишки. Еще хотелось бы платье похвалить, редко их отмечаю, но здесь не могу этого не сделать, очень красиво получилось.
+19
-12
+7
Каждое движение такое нежное.
+22
-16
+6
Ответ Ритт
Платье красивое. А программа.... ну опять мило. Ну когда же рок-н-ролл и Аня в косухе? Она же сможет!!!
В шоу Авербуха такой стиль точно не стоит ждать.
+7
-2
+5
Ответ Anna Stefan
Не надо. Мне кажется, не пойдёт ей. Можно что-нибудь из Имэжин драгонз - Энеми, например))) Давно хочу. И чтобы в конце обязательно помахала ручкой))) Правда, сейчас это для Алины более актуально - на Аню пока столько не льётся (но это временно, скорее всего).
==на Аню пока столько не льётся== Хорошая легенда.
+9
-4
+5
Ответ Ирина Иванова
Лирическая прима. "Эй, ухнем!" пусть исполняют другие)
Почему то от других её фанаты требуют катать всё, а не только одно направление.
+9
-4
+5
С премьерой нового номера, Аня!
+11
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+4
Аня очень нравится, но эти однообразные платья, монотонные номера... и катание какое то тяжкое. К сожалению, не понравилось.
+14
-10
+4
Красиво, но скучно, одно и тоже
+14
-11
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Ответ Anna
Увы, но это так, даже эта программа, скорее всего поставленная на коленке, намного эстетичнее и хореографичнее того, что ставил ей Глейхенгауз. Спасибо, что без прогибов и ногодрыгов 🙏
Ну, под программами Глейхенгауза я имел в виду именно последние показалки, все же все соревновательные программы последних лет (кроме Востока, разве что) - это другая лига. Но в них он и вкладывался совершенно иначе.
+3
0
+3
Лирическая прима. "Эй, ухнем!" пусть исполняют другие)
+9
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+2
Платье красивое, программа хорошая но не более, песня не понравилась. Пока лучшей показательный Щербаковой после Олимпиады это под Штирлица хотя там платье не очень удачное. Ждём турнира шоу програм может там что интересное будет
+2
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+2
Ответ Любитель_ФК
Номера не видел, почитал несколько комментариев и желание посмотреть не появилось. Анна во всех своих номерах одинаковая и программы у нее, все как под копирку, она просто застряла в этих нудлях, в этой лирике. За всю ее спортивную карьеру у нее нет ни одного показательного номера, который бы хотелось пересматривать, который бы набрал миллион просмотров, ну хотя бы полмиллиона, все одно и тоже , все очень скучно и нудно. Хореографы, обращаюсь к ним и к самой Анне, ну поставьте ей какой-нибудь танец, зажигательный, любой, она же может и показывала не раз нам свои танцевальные возможности, а с упорством продолжает катать вот это, даже не видя , я представляю , что это такое. Самой-то тебе Аня , не надоело катать одно и тоже? Вопрос видимо повиснет и в следующий раз она исполнит то, что сегодня вчера и далее...
А вам не надоело нудеть? Всю свою жизнь тратите на то, чтобы поливать других грязью. Решите уже свои внутренние проблемы, а не учите других, более успешных, как вам угодить.
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Ответ EmperorNazer
Здорово. Все-таки у Ани потрясающая работа рук, и эта программа очень хорошо это подчеркивает. С точки зрения хореографии этот номер мне понравился гораздо больше, чем Frozen. Ане надо почаще ставиться у Авербуха, Глейхенгауз, при всем уважении, уже откровенно халтурит, а здесь прямо видны свежие идеи и фишки. Еще хотелось бы платье похвалить, редко их отмечаю, но здесь не могу этого не сделать, очень красиво получилось.
Увы, но это так, даже эта программа, скорее всего поставленная на коленке, намного эстетичнее и хореографичнее того, что ставил ей Глейхенгауз. Спасибо, что без прогибов и ногодрыгов 🙏
+7
-5
+2
О чем думали те , кто ждал этот номер и критиковал Глейха ?
Стоячий номер. как будто застряла в лифте.
+17
-16
+1
Ответ Любитель_ФК
Номера не видел, почитал несколько комментариев и желание посмотреть не появилось. Анна во всех своих номерах одинаковая и программы у нее, все как под копирку, она просто застряла в этих нудлях, в этой лирике. За всю ее спортивную карьеру у нее нет ни одного показательного номера, который бы хотелось пересматривать, который бы набрал миллион просмотров, ну хотя бы полмиллиона, все одно и тоже , все очень скучно и нудно. Хореографы, обращаюсь к ним и к самой Анне, ну поставьте ей какой-нибудь танец, зажигательный, любой, она же может и показывала не раз нам свои танцевальные возможности, а с упорством продолжает катать вот это, даже не видя , я представляю , что это такое. Самой-то тебе Аня , не надоело катать одно и тоже? Вопрос видимо повиснет и в следующий раз она исполнит то, что сегодня вчера и далее...
Во-первых, у Ани были показательные номера, которые набирали больше миллиона, вот, например - https://youtu.be/ha2qXCliahg?si=6sReOGmAozqfyDHl
Во-вторых, показательные в первом и во втором взрослом сезоне (Самурай и Голодные игры), видимо, мимо вас прошли. Потому что если если вы и их считаете нудлями, мне даже интересно, что тогда не нудли для вас.
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Ответ девочкитакиедевочки
Мдааааа, с такой фигурой не стандартной ( удлиненным туловом и коротышками- голяшками, кстати, это платье особенно подчеркивает весь этот изьян)ставь хоть что , ставь хоть авер, глейх или еще кто—- ничего не изменится, получается одно и то же.
Поать очень хорошее фигура сейчас тоже. Пишите глупости. Песня лично мне не понравилась поэтому просто хороший номер показательный
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Ответ RusVector
Молодец, Авербух. что новый номер поставил! А то уже год катает один номер! С Глейхом вобще надо прекратить сотрудничество, кто для Китая фрозен додумался поставить?
почему один??? это как минимум 3й её номер за год (может что пропустил)...
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Ответ Anna
Увы, но это так, даже эта программа, скорее всего поставленная на коленке, намного эстетичнее и хореографичнее того, что ставил ей Глейхенгауз. Спасибо, что без прогибов и ногодрыгов 🙏
В конце прогиб все-таки был.
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Ответ Anna Stefan
Не надо. Мне кажется, не пойдёт ей. Можно что-нибудь из Имэжин драгонз - Энеми, например))) Давно хочу. И чтобы в конце обязательно помахала ручкой))) Правда, сейчас это для Алины более актуально - на Аню пока столько не льётся (но это временно, скорее всего).
Имэжин драгонз целый клип в поддержку Украины отсняли... нынче у многих может "подорвать" от такого выбора...

или вы к этому и клоните???🧐🤔
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Ответ Marya Y
==на Аню пока столько не льётся== Хорошая легенда.
Ключевые слова Пока и Столько. Алину в последнее время вообще поливают как из брандспойта, разве не заметили? От Ани можно сказать практически отстали, но вряд ли навсегда)))
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Ответ Ритт
Платье красивое. А программа.... ну опять мило. Ну когда же рок-н-ролл и Аня в косухе? Она же сможет!!!
Было бы интересно 😀
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Ответ Ритт
Платье красивое. А программа.... ну опять мило. Ну когда же рок-н-ролл и Аня в косухе? Она же сможет!!!
На шоу программах думаю будет что то такое
+7
-7
0
Номера не видел, почитал несколько комментариев и желание посмотреть не появилось. Анна во всех своих номерах одинаковая и программы у нее, все как под копирку, она просто застряла в этих нудлях, в этой лирике. За всю ее спортивную карьеру у нее нет ни одного показательного номера, который бы хотелось пересматривать, который бы набрал миллион просмотров, ну хотя бы полмиллиона, все одно и тоже , все очень скучно и нудно. Хореографы, обращаюсь к ним и к самой Анне, ну поставьте ей какой-нибудь танец, зажигательный, любой, она же может и показывала не раз нам свои танцевальные возможности, а с упорством продолжает катать вот это, даже не видя , я представляю , что это такое. Самой-то тебе Аня , не надоело катать одно и тоже? Вопрос видимо повиснет и в следующий раз она исполнит то, что сегодня вчера и далее...
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