Анна Щербакова представила новый показательный номер на шоу Ильи Авербуха под песню Алексея Воробьева
Анна Щербакова представила новый показательный номер на шоу Ильи Авербуха.
Олимпийская чемпионка вышла на лед под песню Алексея Воробьева «О чем ты думаешь?»
Шоу к 50-летию Ильи Авербуха прошло сегодня в Москве на «ВТБ Арене».
Стоячий номер. как будто застряла в лифте.
Во-вторых, показательные в первом и во втором взрослом сезоне (Самурай и Голодные игры), видимо, мимо вас прошли. Потому что если если вы и их считаете нудлями, мне даже интересно, что тогда не нудли для вас.
или вы к этому и клоните???🧐🤔