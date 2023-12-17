Татьяна Тарасова: «Валиевой по силам и кататься, и сниматься в кино»

Татьяна Тарасова считает, что Камила Валиева сможет совмещать спорт и съемки в кино.

Ранее фигуристка заявила, что у нее в планах съемки в кино и сериалах.

«Меня Камила не спрашивала советов о том, где себя пробовать, ведь для этого у нее есть тренер, с которым она всю свою спортивную жизнь работает, и мама.

Камила тот человек, который если захочет, то обязательно добьется целей — будь то кино или фигурное катание. Ей по силам и кататься, и сниматься!

У Валиевой есть мечты, которые она будет осуществлять. Очень приятно слышать от молодой девушки желания своей жизни!» — сказала Тарасова.