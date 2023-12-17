Татьяна Тарасова: «Валиевой по силам и кататься, и сниматься в кино»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что Камила Валиева сможет совмещать спорт и съемки в кино.

Ранее фигуристка заявила, что у нее в планах съемки в кино и сериалах. 

«Меня Камила не спрашивала советов о том, где себя пробовать, ведь для этого у нее есть тренер, с которым она всю свою спортивную жизнь работает, и мама.

Камила тот человек, который если захочет, то обязательно добьется целей — будь то кино или фигурное катание. Ей по силам и кататься, и сниматься!

У Валиевой есть мечты, которые она будет осуществлять. Очень приятно слышать от молодой девушки желания своей жизни!» — сказала Тарасова. 

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18 комментариев
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Татьяна Анатольевна, а что, это не пиар и желание заработать денег?😉
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"Это все делается ради пиара...Она в таком молодом возрасте хочет только зарабатывать деньги."
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Ответ именименя
Татьяна Анатольевна, а что, это не пиар и желание заработать денег?😉
😁а все увидела, это мечты и желания молодой девушки, которые так приятно слушать. Все правильно, #этожедругое😆
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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Надо еще студентам театральных раздать коньки и отправить на соревнования тулупы прыгать. А что? То же самое примерно 😆
+11
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Татьяна Анатольевна, мы уже поняли... ей все можно.
+8
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Ответ Юркин Клоп
«Меня Камила не спрашивала советов о том, где себя пробовать, ведь для этого у нее есть тренер» опять Тарасова троллит Валиеву 🤣
"Меня Камила не спрашивала советов о том, где и что пробовать😉ведь для этого у нее есть тренер и мама"😁
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Надеюсь, я сегодня прочитаю мнение об этом очень актуальном вопросе еще от многих экспертов (еще остались неопрошенными Роднина, Свищев, Губерниев и еще несколько экспертов (забыл я их фамилии). А завтра хотелось бы услышать мнение толпы фк-экспертов о профессиональной этике фотографов - это тоже очень важно))
+3
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+3
Ответ Е...С
"Это все делается ради пиара...Она в таком молодом возрасте хочет только зарабатывать деньги."
Там было для партии "Справедливая Россия", а это для "Единой".
+4
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+3
да все могут сниматься в кино
было бы что снимать
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Ответ Gemma157
Надо еще студентам театральных раздать коньки и отправить на соревнования тулупы прыгать. А что? То же самое примерно 😆
Я бы посмотрел на такие соревнования.) Но Валиева круче. Она без долгих лет в театральных ВУЗах в нашем великом кино будет сниматься. Например, "Вадовская пленница" или "Камила Валерьевна меняет профессию".
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«Меня Камила не спрашивала советов о том, где себя пробовать, ведь для этого у нее есть тренер» опять Тарасова троллит Валиеву 🤣
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В кино смотришь про жизнь и должно быть гармонично. А если там лица с тельавизора то вся гармония нарушается
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За двумя зайцами или на двух стульях усидеть не получится
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А где часть о том, что "Валиева, обладая самым большим потенциалом, никогда не станет Олимпийской Чемпионкой! Что она, такая молодая (моложе жадной Трусовой аж на два года, по меркам ЭТ это вообще новое поколение) не тренируется, а только хочет зарабатывать деньги? Или что она уже успела по полной опозорить олимпийскую сборную? Во всем мире допинг - преступление и обман и попавшихся спортсменов не носят на ручках, а проводят расследование и наказывают, и только у нас, и у ТАТ в том числе, допинг - знак качества!"
Аж злость берет.
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