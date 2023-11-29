Тарасова о съемках Валиевой в сериале: «Камила – умничка, открывает новые направления в искусстве. А что ей еще делать? Книжки читать?»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Камила Валиева кино Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о съемках Камилы Валиевой в сериале.

Фигуристка сыграла эпизодическую роль в комедийном сериале «Котострофа».

«Камила – умничка, что занимается новым и открывает новые направления в искусстве. А что ей еще делать? Книжки читать? Конечно, она будет развиваться и идти дальше. Участие в сериале – хорошая идея!

Валиева – очень красивая и умная девочка, она может показать себя людям в кино и ее и там будут любить. Такие участия в разных сферах искусства помогают ей добиваться успеха на льду. Себя всегда нужно пробовать в разном и принимать участия там, где ты не в зоне комфорта.

Почему наши фигуристки такие разносторонние и постоянно где-то пробуют себя? Потому что они не боятся! Поэтому они и добились успеха на льду», – сказала заслуженный тренер СССР.

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99 комментариев
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ретроградный меркурий
Книжки читать никому и никогда не помешает
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Lilia Sadykova
а что, книжки читать это уже занятие для не красивых лузеров?
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Nensy22
Заголовок, конечно, огонь 😂что делать ? Книжки читать ... Да. Ну. Нет, конечно 😂
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Александр Тараканов
Думаю что книжки почитать Камиле не помешало бы.
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Юра Плисецкий
Ей не книжки, ей правила ISU хотя бы осилить.
+40
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Zooey Glass
Скромно напомню, что когда Загитова пробовала себя в другом направлении искусства на шоу вместе с zivert, потому что не боялась и достигла успехов на льду, ТАТ сказала, что это смехотворно и что кроме коньков, Алина ничего в руки-то и не брала.
А успехи на льду Камилы несопоставимы с оными у Алины.
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Бильм@н
Какая-то двусмысленная похвала у ТАТ получилась.
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Katerina Sunny
А если читаешь книжки, то развитие невозможно?
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SvK7
Да, незачем ей книжки читать. А то ещё, не дай Бог, думать начнёт.
+26
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Алёна Вода
С каких пор читать книжки стало постыдным занятием?))) По некоторым фигуристкам явно видно, что они книжек не читали,--а не мешало бы восполнить этот пробел!
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Екатерина К
Не поняла наезда на книжки))
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Азамат011989
Как можно умственно развиваться, не читая книг?!
+18
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versa
Не было у нас ещё фигуристки, каждый шаг, которой оценивался только в превосходных тонах.
+21
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Профан в катании
Ответ Gemma157
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Ну конечно, человек, добившийся всех высших наград, зеленеет от зависти) К чему?
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Svetlanavg Ив
Ну да, книжки читать, особливо классику - мозги надо и интеллект... Отожгла ТАТ.
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Competition Score
Все начинают с того, что читают книжки. И только распиаренные фигуристки с пеленок - и актрисы, и журналистки, и дизайнеры, и могут скатать Маргариту на "балу вампиров".
+26
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Самасебезвезда
А что за новое направление в искусстве Валиева открывает?
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asusp527
Вот это ляпнула Тарасова...Книжки читать - с презрением? Как тетка с рынка, простите.
+13
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Shveddka
А почему бы и не читать? Это что-то позорное?
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Askorbinka
Ответ Gemma157
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А как же профессиональное актерское образование?! Никак же нельзя без профильного образования другим где-то участвовать! Двойные стандарты опять? КВ и среднюю школу ещё не осилила, но ей всё можно.
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thadius
Какие книжки?!!! Боже упаси! Будет читать книжки - козленочком станет! 😳
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Инна Хасиева
А книжки то зачем обесценивать?!
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Orange carrot
Действительно, какие книжки, это ж бесполезное занятие😅
Зато уже в ведущие собираемся.

Но ладно Валиева, кто знал, что у ТАТ у нас такая ваниль в голове?
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Свет19
Странновато слышать такое от человека старой закалки. :) Так то их всем полезно читать и в школе и в институте, развивает кругозор и речь. Может, хотела сказать не в телефоне же сидеть.
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Olgacher
Боже, что она та открывает?
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Vilnus
Надо было бы тогда ТАТ сказать: А что ей еще делать? Не в тиктоке же зависать весь день. Про книжки -это зря. Читать вещь для мозга полезная
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Максим Столбов
Зачем фигуристкам книги читать, это тебе не в кино сниматься, знаете ли
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N-fox
Про книжки - это, конечно, забавно. То Саша Трусова недавно высказалась, что пока даде список литературы в универе не прочитала. А дойдет ли до самой литературы - непоеятно))) То теперь ТАТ - а зачем вообще фигуристкам читать)
Ну... а вдруг? Пригодится?)
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Elenavasilevna
Про книжки Тарасова конечно отожгла))
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Алеся Ткаченко
А почему бы и не почитать?
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Людмила Гвоздева
Вот я дура! Всю жизнь книги читаю, и думаю, что это способствует развитию . ТАТ раскрыла мне глаза :)
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Вадим flanec
Вообще-то читать нужно не книжки, а книги.
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Ольга Долгова
Ответ Gemma157
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Не станет, типаж не тот.
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Milorada K
то есть, съёмки в очередном сериале - это развитие с искусстве, а чтение книг - это стыдно? Вот это да. Странно слышать это от ТАТ. Как-то странно похвалила. И обесценила одновременно. Троллит или заговорилась?
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Olgacher
Ответ BlackKat
Надо понимать, что сериал под названием ,,ФК,, подошел к концу! Увы, печальному...😭!
Ой, и слава богу! Насмотрелись за два последних года
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Orange carrot
Ответ Юра Плисецкий
Ей не книжки, ей правила ISU хотя бы осилить.
Ну для начала их надо бы тренерам осилить😜
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BlackKat
Надо понимать, что сериал под названием ,,ФК,, подошел к концу! Увы, печальному...😭!
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Ирина С
Поколение Татьяны Анатольевны выросло на книжках, и до сих пор читают. А в её устах это прозвучало очень пренебрежительно, как будто литература - ненужный элемент и напрасная трата времени. А меня вот очень беспокоит, что дети читать перестали и предпочитают игрушки в гаджетах.
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N-fox
Ответ Людмила Гвоздева
Вот я дура! Всю жизнь книги читаю, и думаю, что это способствует развитию . ТАТ раскрыла мне глаза :)
Вот и я тоже задумалась... о бесцельно потраченных на чтение годах. Надо было в разных сферах разаиваться)
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Железная Леди
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Что-то заговариваться сталаТАТ. с каких пор читать книжки стало плохо? Это разве не развитие?
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esctyyyyy
Татьяна Анатольевна, чтение книг - полезное занятие, которое никому никогда не помешает. Поддерживаю подобные активности Ками, но прозвучало это так, будто чтение книг считается чем-то плохим, хотя кмк чтение отличный способ прокачать словарный запас и в целом саморазвиваться
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Lammas
Даааа...вообще-то, книги читать не такое уж вредное занятие для развития личности. Впрочем о чём это я))) Они же готовые актрисы, журналистки, телеведущие, депутаты - с чемпионством это прилагается сразу)))
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Tatyana Linskaya
Книжки? Ни в коем случае!
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11111-1111
да, Валиевой следовало бы книжки почитать
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vm68
Правильно, не нужно книжки читать! Это до добра не доведет!
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margo98
Ответ Ольга Долгова
Не станет, типаж не тот.
Типаж - победы, её камера не любит совсем.
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Док Аксель
ТАТа ещё у нас и киновед... Кто книжки познавательные с детства не читал, оно потом видно и в зрелом возрасте...
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ЮИ
Ответ Zooey Glass
Скромно напомню, что когда Загитова пробовала себя в другом направлении искусства на шоу вместе с zivert, потому что не боялась и достигла успехов на льду, ТАТ сказала, что это смехотворно и что кроме коньков, Алина ничего в руки-то и не брала. А успехи на льду Камилы несопоставимы с оными у Алины.
Это другое! Вы что!
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natali5228
Татьян Анатольна она ж космос, умничка и Богом поцелованная, забыли? А с такими характеристиками чож ЧР не стать, например? Без витаминок?))
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Lennuci
УчастиЯ, активностИ. Где они все этих слов набрались? Ладно молодежь, но Тарасова?
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