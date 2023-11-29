Тарасова о съемках Валиевой в сериале: «Камила – умничка, открывает новые направления в искусстве. А что ей еще делать? Книжки читать?»

Татьяна Тарасова высказалась о съемках Камилы Валиевой в сериале.

Фигуристка сыграла эпизодическую роль в комедийном сериале «Котострофа».

«Камила – умничка, что занимается новым и открывает новые направления в искусстве. А что ей еще делать? Книжки читать? Конечно, она будет развиваться и идти дальше. Участие в сериале – хорошая идея!

Валиева – очень красивая и умная девочка, она может показать себя людям в кино и ее и там будут любить. Такие участия в разных сферах искусства помогают ей добиваться успеха на льду. Себя всегда нужно пробовать в разном и принимать участия там, где ты не в зоне комфорта.

Почему наши фигуристки такие разносторонние и постоянно где-то пробуют себя? Потому что они не боятся! Поэтому они и добились успеха на льду», – сказала заслуженный тренер СССР.