Евгения Медведева: «Я могу себя называть артистом благодаря Авербуху. Надеюсь, наше сотрудничество с Ильей продлится много десятилетий»
Евгения Медведева высказалась об участии в ледовых шоу Ильи Авербуха.
«Я могу себя называть артистом, творцом благодаря Илье Авербуху и Татьяне Тарасовой. Это самореализация, изменение личности в лучшую сторону.
Что касается «Коровы на льду», это была интрига и для нас. Сначала подумали, что это шутка. А потом стало интересно, кто кем будет. Пока секреты раскрывать не стану.
Илья делает шоу 20 лет. Я 20 лет назад только вышла на лед. Как тут уже сказали, я – часть большой семьи, но маленькая пока еще часть. Смотрю на Алексея Ягудина и понимаю – можно кататься долго.
Надеюсь, наше сотрудничество с Ильей продлится много десятилетий», – сказала Медведева.
Очень мне нравится работа Жени с Авербухом.
Сколько прекрасных программ он Жени поставил!
Это творческий тандем за которым хрчется наблюдать еще очень долго.
Приходит новый день. Новые события. А на манеже все те же. Вернее, тот же.