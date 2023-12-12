Евгения Медведева: «Я могу себя называть артистом благодаря Авербуху. Надеюсь, наше сотрудничество с Ильей продлится много десятилетий»

Евгения Медведева высказалась об участии в ледовых шоу Ильи Авербуха.

«Я могу себя называть артистом, творцом благодаря Илье и Татьяне Тарасовой. Это самореализация, изменение личности в лучшую сторону.

Что касается «Коровы на льду», это была интрига и для нас. Сначала подумали, что это шутка. А потом стало интересно, кто кем будет. Пока секреты раскрывать не стану.

Илья делает шоу 20 лет. Я 20 лет назад только вышла на лед. Как тут уже сказали, я – часть большой семьи, но маленькая пока еще часть. Смотрю на Алексея Ягудина и понимаю – можно кататься долго.

Надеюсь, наше сотрудничество с Ильей продлится много десятилетий», – сказала .