Евгения Медведева: «Я могу себя называть артистом благодаря Авербуху. Надеюсь, наше сотрудничество с Ильей продлится много десятилетий»

Теги Татьяна Тарасова Илья Авербух сборная России женское катание Евгения Медведева Р-Спорт ледовые шоу Фигурное катание

Евгения Медведева высказалась об участии в ледовых шоу Ильи Авербуха.

«Я могу себя называть артистом, творцом благодаря Илье Авербуху и Татьяне Тарасовой. Это самореализация, изменение личности в лучшую сторону.

Что касается «Коровы на льду», это была интрига и для нас. Сначала подумали, что это шутка. А потом стало интересно, кто кем будет. Пока секреты раскрывать не стану.

Илья делает шоу 20 лет. Я 20 лет назад только вышла на лед. Как тут уже сказали, я – часть большой семьи, но маленькая пока еще часть. Смотрю на Алексея Ягудина и понимаю – можно кататься долго.

Надеюсь, наше сотрудничество с Ильей продлится много десятилетий», – сказала Медведева.

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36 комментариев
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Хорошие, добрые слова сказала Авербуху Женя. Сколько программ он ей поставил во времена спорта и сейчас продолжает радовать главными ролями в своих спектаклях
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Хорошие слова. Простые, но чувствуется и уважение и благодарность к людям
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Ответ Oleandra
Вспомни хоть раз с благодарностью, кто тебя чемпионкой сделал.. чтобы потом из тебя Авербух артистку сделал.
Так Авербух программы Жене соревновательные ставил.
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Ответ Oleandra
Вспомни хоть раз с благодарностью, кто тебя чемпионкой сделал.. чтобы потом из тебя Авербух артистку сделал.
Пресс- конференция посвящена 50 летию Авербуха, причем здесь те, которых вы имеете ввиду
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Ответ TUGRI
Комментарий скрыт
а что не так??и артистка и творец,а ещё умный и грамотный человек,умеющий быть искренне благодарным!!
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Да, спасибо большое Илье за то, что даёт Жене возможность и дальше раскрывать свой талант на льду. Разноплановые роди, спектакли специально на Женю поставленные. Признание мастером таланта
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Прекрасные слова Женя сказала.
Очень мне нравится работа Жени с Авербухом.
Сколько прекрасных программ он Жени поставил!
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Желаю Авербуху новых творческих побед и прекрасных работ для Жени.
Это творческий тандем за которым хрчется наблюдать еще очень долго.
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Очень люблю этот творческий тандем, благодаря Илье Женя имеет возможность раскрыть различные грани своего таланта.
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женя умница,всегда приятно слушать ее грамотную речь,хорошие добрые благодарственные слова в адрес других людей,кто так же искренне и честно относится к труду своему и чужому,молодец женя,ее слова да богу в уши!!!
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Авербух самый талантливый наш хореограф, Женя прекрасная фигуристка и его творческая муза. Пожелаем этому тандему долгого и плодотворного сотрудничества
+10
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+9
Прекрасный тандем!! 😍творческого долголетия!! ❤️
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+9
Ответ Lyudmila
Комментарий скрыт
Тотьмянина до сих пор на льду в прекрасной физической форме. У Навки Ванагас и Дробязко до сих пор великолепны и катают не по 5 минут на льду. И возможно под словом "сотрудничество" в будущем это не только катание в шоу
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Слончику, который ограничил ответы ему: Отдохните от Жени. Есть же в вашей жизни другие люди и интересы. Уделите и им внимание.
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Прекрасный творческий союз. Долгих лет ему
+8
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+8
Какое хорошее пожелание долголетия Илье Авербуху: "Надеюсь, наше сотрудничество с Ильёй продлится много десятилетий"
+8
0
+8
Ответ Lyudmila
Комментарий скрыт
Ягудину 50 и Маринину, Тотьмяниной, Навке много ,они катаются, почему Женя не может?
+7
0
+7
Ответ Слончик
Комментарий скрыт
Лишь бы погадить везде. В этом Вы сильны!!!
+5
0
+5
Ответ Oleandra
я вообще, а не про эту ПК..
А зачем тогда оффтопите? Это в сетях не приветствуется
+4
0
+4
Ответ Gemma157
Авербух самый талантливый наш хореограф, Женя прекрасная фигуристка и его творческая муза. Пожелаем этому тандему долгого и плодотворного сотрудничества
При всем моем огромном уважении надо признать , что "самый"- не уверенна и Илья ставит не один, уже сколько лет с Масленниковой в тандеме работает, а в последнее время с Софьей Шевченко, Игорем Ерёменко, Рамилем Мехдиевым, Виталием Новиковым , Александром Балыковым- это только те, кто постоянно участвуют в постановках! Он создал прекрасную команду, но есть и другие таланты. Только невозможно все время создавать " шедевры", не всегда и от них зависит, от исполнителя, но есть понятие качественно, чему они стараются соответствовать.
+2
0
+2
Ответ Oleandra
Вспомни хоть раз с благодарностью, кто тебя чемпионкой сделал.. чтобы потом из тебя Авербух артистку сделал.
Тренеров Женя всегда благодарила!! данная пресс-конференция приурочена к юбилею Ильи!!
+2
0
+2
Благодарная Женя
+6
-4
+2
Ответ TUGRI
Комментарий скрыт
Так и есть)))
+2
0
+2
Ответ Victoria Troshin
а что не так??и артистка и творец,а ещё умный и грамотный человек,умеющий быть искренне благодарным!!
Однозначно!!!)))
+2
0
+2
Женя молодец! Илья поставил много красивых программ для Жени в спорте и для шоу. Успехов в дальнейшем творческом пути!
+2
0
+2
Ответ Oleandra
я вообще, а не про эту ПК..
А вот это странно. Потому что статья именно про эту пресс-конференцию.
+1
0
+1
Ответ romeo5555
Лишь бы погадить везде. В этом Вы сильны!!!
Слончику
Приходит новый день. Новые события. А на манеже все те же. Вернее, тот же.
+1
0
+1
Ответ Lyudmila
Ну 2-3 десятилетия это не много, и Жене будет 50? Это мало? Дальше ещё можно кататься? Да конечно, на радость себе и другим пусть катаются кто сколько может и хочет.
Я же написала, что под словом сотрудничество в будущем Женя, возможно, имела ввиду не только выход на лед. Сотрудничество-это не значит только кататься у Ильи на льду
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