Бестемьянова о планах Валиевой сниматься в кино: «Камила может делать все, что ее душе угодно. Она так много настрадалась за последнее время»

Теги сборная России женское катание Наталья Бестемьянова Камила Валиева кино Фигурное катание

Наталья Бестемьянова поддержала желание Камилы Валиевой сниматься в кино.

Ранее фигуристка заявила в интервью: «У меня в планах активно продолжать заниматься спортом и побеждать, сниматься в кино и сериалах – ждите по этому поводу новостей в следующем году». 

«Думаю, что Камила сейчас может делать все, что ее душе угодно.

Она так много настрадалась за последнее время, что она должна делать то, что ей нравится», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду.

«Мы должны сломать культ побед с падениями». А точно ли Валиева прогрессирует?

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13 комментариев
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🙈 они не понимают, что это преступница?
Допинг - это вид мошенничества
+10
-2
+8
А как страдают Вика и Никита, Настя и Саша, Марк никого не интересует?
+10
-2
+8
"Настрадалась"🙈
+8
-1
+7
Два года из за нее фигуристы,участвующие в команднике на ОИ ,страдают без медалей с коробочками.А у этой стрекозы Валиевой все плюшки от страны,почет и уважение.
+6
-2
+4
Куда там до неё Костомарову с его мелкими проблемами.
+4
-1
+3
Памятник ей как минимум, нерукотворный
+2
-1
+1
Страдают многие люди и у всех разные причины и проблемы. И что теперь всем заниматься тем, чем они хотят ? Не имея образования.
+1
-1
0
Ответ Mbest77
🙈 они не понимают, что это преступница? Допинг - это вид мошенничества
Так в этом то и дело: что всё они понимают, но говорят так как требует "политика партии".
0
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0
Ответ Бильм@н
"Настрадалась"🙈
«Не настрадала, а подарили»
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Ответ Бильм@н
"Настрадалась"🙈
Блин, даже плюсану вас.
0
0
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Ответ victoire
А как страдают Вика и Никита, Настя и Саша, Марк никого не интересует?
Всё по барабану у нас уже назначили главную страдплицу и икону нашей борьбы после февраля это выйдет на новый уровень
+3
-3
0
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