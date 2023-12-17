Бестемьянова о планах Валиевой сниматься в кино: «Камила может делать все, что ее душе угодно. Она так много настрадалась за последнее время»

Наталья Бестемьянова поддержала желание Камилы Валиевой сниматься в кино.

Ранее фигуристка заявила в интервью: «У меня в планах активно продолжать заниматься спортом и побеждать, сниматься в кино и сериалах – ждите по этому поводу новостей в следующем году».

«Думаю, что сейчас может делать все, что ее душе угодно.

Она так много настрадалась за последнее время, что она должна делать то, что ей нравится», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду.

«Мы должны сломать культ побед с падениями». А точно ли Валиева прогрессирует?