Бестемьянова о планах Валиевой сниматься в кино: «Камила может делать все, что ее душе угодно. Она так много настрадалась за последнее время»
Наталья Бестемьянова поддержала желание Камилы Валиевой сниматься в кино.
Ранее фигуристка заявила в интервью: «У меня в планах активно продолжать заниматься спортом и побеждать, сниматься в кино и сериалах – ждите по этому поводу новостей в следующем году».
«Думаю, что Камила сейчас может делать все, что ее душе угодно.
Она так много настрадалась за последнее время, что она должна делать то, что ей нравится», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду.
«Мы должны сломать культ побед с падениями». А точно ли Валиева прогрессирует?
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