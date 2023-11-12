Наталья Бестемьянова: «Шокирована тем, что Валиева не попала в призеры. Ей сняли баллы за лишний элемент – возникает вопрос к тренерам»
Бестемьянова шокирована тем, что Камила Валиева не попала в тройку призеров.
Фигуристка заняла на этапе Гран-при России в Казани четвертое место.
«Очень рада за девочек, которые оказались на пьедестале, они катались прекрасно. Конечно, шокирована тем, что Камила не попала в призеры.
Это был не лучший ее прокат, но, как понимаю, ей сняли баллы за лишний элемент. Все это мы видели на контрольных прокатах, и теперь возникает вопрос к тренерам Валиевой, говорили ли они с судьями о том, что за такое будут сняты баллы.
Ведь для этого и делаются прокаты – чтобы мы увидели программы и спортсмены получили нужные замечания. Можно сколько угодно говорить о строгости судей, но отработали они честно.
Очень жаль, что Камила допустила такую стратегическую ошибку», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.
Но вот в заявке действительно был именно такой контент, а это уже действительно вызывает вопросы.