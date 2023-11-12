Наталья Бестемьянова: «Шокирована тем, что Валиева не попала в призеры. Ей сняли баллы за лишний элемент – возникает вопрос к тренерам»

Теги сборная России женское катание Наталья Бестемьянова Камила Валиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Бестемьянова шокирована тем, что Камила Валиева не попала в тройку призеров.

Фигуристка заняла на этапе Гран-при России в Казани четвертое место. 

«Очень рада за девочек, которые оказались на пьедестале, они катались прекрасно. Конечно, шокирована тем, что Камила не попала в призеры.

Это был не лучший ее прокат, но, как понимаю, ей сняли баллы за лишний элемент. Все это мы видели на контрольных прокатах, и теперь возникает вопрос к тренерам Валиевой, говорили ли они с судьями о том, что за такое будут сняты баллы.

Ведь для этого и делаются прокаты – чтобы мы увидели программы и спортсмены получили нужные замечания. Можно сколько угодно говорить о строгости судей, но отработали они честно.

Очень жаль, что Камила допустила такую стратегическую ошибку», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

23 комментария

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Мария Тихонова
На прокатах контент был у всех как бог на душу положит, кто-то со всеми дупелями катался. Люди программы показывали, а не технику.

Но вот в заявке действительно был именно такой контент, а это уже действительно вызывает вопросы.
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alexnew
Конечно, если по полсезона пропадать на соревнованиях пары, не имеющей никакого отношения к тебе, то когда время найти, чтобы правила прочитать.
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Людмила Гвоздева
Ответ Eva2426
Для Бестемьяновой весь ТШТ лишний элемент... А вообще у них сегодня праздник, ну пусть порадуются немного!
Почему Вы решили, что кто-то радуется оплошности ТШТ? Ориентируетесь на собственное поведение и эмоции в отношении других спортсменов и ТШ ?
+9
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private dancer
Ой, у Филимоновны опять лишний элемент ) Прям флешбэки из 2018 - го ))))
+14
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missis-Zima
Ответ Ягун Ягунини
Месть сладка, да, Филимоновна?)
По мести,холодным блюдам и прочему к ЭТ.Она знаток.
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Angry_bear
Ответ Ягун Ягунини
Месть сладка, да, Филимоновна?)
Ждём экстатического припадка злорадства от Вайцеховской)
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alexnew
Ответ AAPolyansky
думаю, что это ошибка Камилы, а не тренеров
Конечно, нет. Это таки ошибка ТШТ. Но с Бестемьяновой всегда все было ясно. :)
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Дружба11
Ответ Ягун Ягунини
Месть сладка, да, Филимоновна?)
да хватит уже, штаб не досмотрел-Бестемьнова-констатировала удивление-потому что там действительно сняли то баллы грандиозно
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Alealeale
То есть они так и тренировали? Я думал это Камила по ходу программы что-то поменяла и просчиталась. Странно тогда очень. ТШТ не знает правила?
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Дружба11
Ответ AAPolyansky
думаю, что это ошибка Камилы, а не тренеров
не Ками ошибка,ей тренерский штаб такую заявку сделал-2 раза секвенции-не допускается
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Lapo Elkann
Какая она предсказуемая . Ждем Роднину.
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missis-Zima
Ответ Дружба11
да хватит уже, штаб не досмотрел-Бестемьнова-констатировала удивление-потому что там действительно сняли то баллы грандиозно
Чтобы недосмотреть,надо смотреть.Глейх сильным в математике не выглядит,при всем уважении)А Этери забила немного,сами знаете.
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Eva2426
Ответ private dancer
Ой, у Филимоновны опять лишний элемент ) Прям флешбэки из 2018 - го ))))
Для Бестемьяновой весь ТШТ лишний элемент... А вообще у них сегодня праздник, ну пусть порадуются немного!
+11
-9
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Зиля Бадриева
Вообще то, тшт славится расчётами элементов. А здесь странная ситуация
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Ягун Ягунини
Месть сладка, да, Филимоновна?)
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AAPolyansky
думаю, что это ошибка Камилы, а не тренеров
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Gelios77
О, специалист по лишним каскадам наконец-то себя реализовала в полной мере
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alexnew
Ответ missis-Zima
Недоработал ТШТ, а ясно с Бести.Хорошие стрелки.
Одно другому не мешает.
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AnnRR
Бестия хоть когда-нибудь просыхает?!
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