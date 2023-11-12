Наталья Бестемьянова: «Шокирована тем, что Валиева не попала в призеры. Ей сняли баллы за лишний элемент – возникает вопрос к тренерам»

Бестемьянова шокирована тем, что Камила Валиева не попала в тройку призеров.

Фигуристка заняла на этапе Гран-при России в Казани четвертое место.

«Очень рада за девочек, которые оказались на пьедестале, они катались прекрасно. Конечно, шокирована тем, что Камила не попала в призеры.

Это был не лучший ее прокат, но, как понимаю, ей сняли баллы за лишний элемент. Все это мы видели на контрольных прокатах, и теперь возникает вопрос к тренерам , говорили ли они с судьями о том, что за такое будут сняты баллы.

Ведь для этого и делаются прокаты – чтобы мы увидели программы и спортсмены получили нужные замечания. Можно сколько угодно говорить о строгости судей, но отработали они честно.

Очень жаль, что Камила допустила такую стратегическую ошибку», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду .