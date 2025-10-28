Елизавета Медведева: «Самое странное, что я читала про себя – что сменила фамилию специально, чтобы быть как Евгения»

Елизавета Медведева рассказала, что ее путали с однофамилицей – Евгенией.

– Что самое странное читала про себя?

– То, что я сменила свою фамилию специально, чтобы тоже была Медведева, как Женя.

– А вообще с фигуристкой-однофамилицей не путают?

– Было дело. Сначала я относилась спокойно. Мы с Женей катались в одно время у Этери Георгиевны (Тутберидзе), и она называла меня тезкой – как-то ко мне это притерлось. Потом, когда повзрослела, начали в соцсетях писать – я, конечно, такая: «Хватит, пожалуйста».

Были те, кто путал, были, кто писал: «Сестра Медведевой». Я отвечала: «У меня просто папа Медведев». К Жене отношусь отлично, это моя любимая российская одиночница. Просто немного неприятно, когда так пишут. У меня же папа с такой фамилией.

– Расскажи про свой опыт тренировок у Этери Тутберидзе. Как попала к ней? Сложно ли было? Общаешься ли с кем-то из тренеров?

– Все примерно как у всех, кто работал в ее группе: сначала просмотр, потом говорят, берут/не берут. Если взяли, то вливаешься в работу. Вот у меня было так же: взяли и начали работать.

Не могу сказать, что было сложно – тренировки, как тренировки, работаешь и работаешь. Сейчас связь ни с кем не поддерживаю, разошлись в нормальных отношениях – букет, все как положено. На соревнованиях здороваемся.

– Есть видео, где ты исполняешь четверной риттбергер в 19 лет. Хотела бы вставить его в программу?

– Пробовала изучать его в конце прошлого сезона. Итог – травма голеностопа, из-за этого я снялась с произвольной программы на своих предыдущих соревнованиях. Со связкой все очень неудачно, прыгаю с фиксатором. Пока приостановила изучение, – сказала фигуристка.