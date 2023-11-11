Бестемьянова о деле Валиевой: «Хорошо, что разбирают все детали. Если Камилу признают виновной, слишком много всего может произойти»

Наталья Бестемьянова высказалась о слушаниях по делу Валиевой в CAS.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет вердикт по допинг-делу фигуристки до конца января 2024 года.

«Все понимали, что в лучшем случае решение после слушаний будет принято в начале 2024 года. Это лучший исход. Было понятно, что будет лишний стресс, она это знала и сознательно решила выступать на соревнованиях.

Да, процесс не быстрый – на кону большие перемены, если ее признают виновной, слишком много всего может произойти.

Хорошо, что разбирают все детали, и, насколько я знаю, затянули процесс не кто‑то, а ее юристы. Я верю в справедливый исход», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.