Бестемьянова о деле Валиевой: «Хорошо, что разбирают все детали. Если Камилу признают виновной, слишком много всего может произойти»

Теги сборная России допинг женское катание Наталья Бестемьянова Камила Валиева Фигурное катание

Наталья Бестемьянова высказалась о слушаниях по делу Валиевой в CAS.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет вердикт по допинг-делу фигуристки до конца января 2024 года.

«Все понимали, что в лучшем случае решение после слушаний будет принято в начале 2024 года. Это лучший исход. Было понятно, что будет лишний стресс, она это знала и сознательно решила выступать на соревнованиях.

Да, процесс не быстрый – на кону большие перемены, если ее признают виновной, слишком много всего может произойти.

Хорошо, что разбирают все детали, и, насколько я знаю, затянули процесс не кто‑то, а ее юристы. Я верю в справедливый исход», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экстерминатус
Что может произойти, если допингистку официально признают допингисткой?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
asusp527
Ответ Экстерминатус
Что может произойти, если допингистку официально признают допингисткой?
Чиновники полетят с тепленьких мест. Вот и затягивает сторона Валиевой как только можно.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
chespo
Что значит - слишком много всего может произойти, кажется НБ имеет ввиду не только судьбу медалей, а что-то еще, неужели что кто-то может открыть рот…
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
А Бестемьянова продолжает "невинные" набросики. К тому же, видимо, не от большого ума.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
remoter
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Елена Назырова
Неужели конец света наступит
А ты послушай одного репера,который
про холодную месть поёт..
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Назырова
Неужели конец света наступит
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
chespo
Ответ Jessi
Бестия говорит о вине окружения
Так и я об этом же.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
remoter
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Экстерминатус
Что может произойти, если допингистку официально признают допингисткой?
Exterminatus exterminatur esset...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий