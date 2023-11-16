Авербух не подтвердил, что Медведева сыграет корову в новогоднем шоу: «Насчет главной роли давайте поддержим интригу»

Теги Алексей Ягудин Татьяна Тотьмянина Максим Маринин Илья Авербух сборная России Константин Эрнст женское катание Евгения Медведева ледовые шоу Фигурное катание

Илья Авербух не подтвердил, что Евгения Медведева сыграет корову в ледовом шоу.

Мюзикл «Корова на льду» по мотивам сказки Антона Соя будет проходить на малой спортивной арене «Лужники» с 27 декабря по 7 января. Корова Мули – основная роль в шоу, и ранее появилась информация, что ее может исполнить двукратная чемпионка мира Медведева.

«Не совсем так. Евгения, безусловно, будет в этой сказке, она исполнит одну из главных ролей, как и Алексей Ягудин, как Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, и еще ряд ребят. А насчет главной роли давайте поддержим интригу», – рассказал продюсер Авербух.

Также он рассказал об идее создания шоу.

«Мне позвонил Констанин Львович Эрнст и сказал, что у него в гостях детский писатель – его давний друг из Санкт-Петербурга Антон Соя. Предложил нам встретиться.

Антон Соя показал мне один из своих рассказов, который называется «Корова на льду». Не скажу, что я сразу среагировал, но через несколько дней, прочитав книжку и увидев какие-то вещи, я подумал, что, может быть, именно сейчас нужна такая сказка – о семейных ценностях, о преодолении, о пути. И все это с большой улыбкой.

Не такая известная, как «Снежная королева», «Щелкунчик», «Волшебник страны Оз» и другие, которые я ставил, но такая, где интересно следить за сюжетом. Потому что немногие знают сюжетную линию этого небольшого рассказа.

Опять же, важно рассказывать о российских детских писателях. Я вижу в этом много важного и полезного. В итоге я решил на это обратить внимание и стал соавтором сценария этой новогодней семейной сказки совместно с Борисом Комаровым», – добавил Авербух.

26 комментариев

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Аленка_76
Какая разница, кто будет играть корову?) Главное, чтобы детям этот спектакль был интересен. А я уверена, что именно так и будет)
+13
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+13
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Тайга86
Ну Женя для этой роли никак) Ни сейчас, ни раньше. Хотя ради искусства на льду, можно было бы и на нее в этой роли посмотреть. Думаю вышло бы забавно, весело и артистически талантливо. Интрига...кто же?
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Аврора кубик
Ответ Аленка_76
Какая разница, кто будет играть корову?) Главное, чтобы детям этот спектакль был интересен. А я уверена, что именно так и будет)
Однозначно !!! У Ильи по другому не бывает)))
+9
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Аврора кубик
Уверенна сказка у Ильи получится замечательная!!!!
+9
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Tytti
Сказка прикольная, ждём премьеру.
+9
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Люсия Федосова
Ну тогда пустые трибуны в помощь .
+8
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romeo5555
Промо-ролики пойдут и узнаем 😉
+8
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Tytti
Ответ Аленка_76
Какая разница, кто будет играть корову?) Главное, чтобы детям этот спектакль был интересен. А я уверена, что именно так и будет)
Детям думаю очень понравится, маленьким особенно
+6
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Lana Kazakova
Сказка очень добрая. Надеемся, что и шоу будет добрым и весёлым. А Илья пытается хайпить как может 😅
+5
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Sveta Arhipova
Если не Женя, то, наверное, Лиза Туктамышева (у неё тоже с чувством юмора всё в порядке)
+5
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Аврора кубик
Ответ Lana Kazakova
Сказка очень добрая. Надеемся, что и шоу будет добрым и весёлым. А Илья пытается хайпить как может 😅
Илья любит сохранять интригу 😁
+4
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Елена Спирина
Главное, чтобы деткам было весело и интересно! А кто в главной роли- увидим зимой
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Аленка_76
Ответ Tytti
Детям думаю очень понравится, маленьким особенно
Я думаю, что и взрослым тоже )
+3
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Zbra
Очень подойду я. Я толстая, на коньках ни разу не стояла, еще у меня надорван мениск, поэтому коленку иногда клинит и она не разгибается. Надеюсь, заплатят достаточно!
+3
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Zbra
Ответ Маргарита Михайловна
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Почему? Стильная, ухоженная и миловидная девушка.
+7
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На Пекин
Может, подержим
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Montenegro Serbian
Заголовок про корову, конечно, шедевр🤣🤣
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MyCA
Семенович идеальна
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Маргарита Михайловна
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