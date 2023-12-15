Тамара Москвина: «Трусова даже с клюшкой и присущим ей обаянием может выполнять то, что не могут хоккеисты»

Теги Тамара Москвина сборная России ФФКР Елизавета Туктамышева женское катание Александра Трусова Камила Валиева коронавирус Фигурное катание

Тамара Москвина оценила хоккейные навыки фигуристки Александры Трусовой.

Сегодня серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова сыграла в хоккейном шоу-матче на открытии катка «РЖД-Арены» в Москве.

«Это говорит, что Трусова хорошо владеет коньками. Она даже с клюшкой и присущим ей обаянием может выполнять то, что не могут хоккеисты.

Как понимаю, содружество молодых людей‑хоккеистов, симпатичных и красивых, вместе с симпатичными и обаятельными девушками способствует сближению хоккея и фигурного катания.

Мы всегда были на одном катке, вместе. Фигуристам присущи результаты высокие, а хоккею массовость. В каждом деле есть свои плюсы и минусы, но оба – дополняют друг друга», – сказала заслуженный тренер России Тамара Москвина.

Также тренер отметила, что российскими фигуристками восхищается вся страна.

– Мы не жалуемся, что фигурному катанию никто не помогает. Наша федерация оказывает необходимую помощь, чтобы спорт развивался как следует.

– Интерес растет, снижается или на том же уровне?

– Растет. Из‑за ковида и ограничений, из‑за ситуации в мире людям необходимо восстанавливать свое эмоциональное состояние. Получать удовольствие, наблюдая за соревнованиями и мероприятиями. У родителей не пропадают энтузиазм и задумки к развитию и воспитанию своих детей. Фигурное катание – вид спорта, который богат направлениями развития ребенка.

– Сегодня был рейтинг популярности, топ‑30, среди всех там Валиева и Туктамышева. Это о чем говорит?

– О том, что девушки нашей страны привлекательны, обаятельны. Они прекрасно выступают в своем виде спорта, половина населения России восхищается их внешним видом, обаятельностью и мастерством, – заявила Москвина.

10 комментариев
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Тамара Николаевна как всегда на позитиве. У кого-то стакан наполовину полон, а у кого-то наполовину пуст. Москвина относится к первым.
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Тамара Николаевна - лучшее что есть в нашем ФК, берегите её.
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Берите пример, Татьян Тольна!
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Саша очень круто играла для фигуристки и вообще для девушки, которая хоккеем не занималась. Спортсменка до мозга костей. Отец может гордиться.)
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Ни разу не было негатива от Тамары Николаевны ни в чей адрес. Мудрая и добрая женщина.
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Комментарий здорового человека
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Ответ Шубина
Саша очень круто играла для фигуристки и вообще для девушки, которая хоккеем не занималась. Спортсменка до мозга костей. Отец может гордиться.)
Как всегда - плюсик.)
+5
-2
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Ответ Шубина
Саша очень круто играла для фигуристки и вообще для девушки, которая хоккеем не занималась. Спортсменка до мозга костей. Отец может гордиться.)
Можно в женский хоккей переходить
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