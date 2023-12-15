Тамара Москвина: «Трусова даже с клюшкой и присущим ей обаянием может выполнять то, что не могут хоккеисты»

Тамара Москвина оценила хоккейные навыки фигуристки Александры Трусовой.

Сегодня серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова сыграла в хоккейном шоу-матче на открытии катка «РЖД-Арены» в Москве.

«Это говорит, что Трусова хорошо владеет коньками. Она даже с клюшкой и присущим ей обаянием может выполнять то, что не могут хоккеисты.

Как понимаю, содружество молодых людей‑хоккеистов, симпатичных и красивых, вместе с симпатичными и обаятельными девушками способствует сближению хоккея и фигурного катания.

Мы всегда были на одном катке, вместе. Фигуристам присущи результаты высокие, а хоккею массовость. В каждом деле есть свои плюсы и минусы, но оба – дополняют друг друга», – сказала заслуженный тренер России Тамара Москвина.

Также тренер отметила, что российскими фигуристками восхищается вся страна.

– Мы не жалуемся, что фигурному катанию никто не помогает. Наша федерация оказывает необходимую помощь, чтобы спорт развивался как следует.

– Интерес растет, снижается или на том же уровне?

– Растет. Из‑за ковида и ограничений, из‑за ситуации в мире людям необходимо восстанавливать свое эмоциональное состояние. Получать удовольствие, наблюдая за соревнованиями и мероприятиями. У родителей не пропадают энтузиазм и задумки к развитию и воспитанию своих детей. Фигурное катание – вид спорта, который богат направлениями развития ребенка.

– Сегодня был рейтинг популярности, топ‑30, среди всех там Валиева и Туктамышева. Это о чем говорит?

– О том, что девушки нашей страны привлекательны, обаятельны. Они прекрасно выступают в своем виде спорта, половина населения России восхищается их внешним видом, обаятельностью и мастерством, – заявила Москвина.