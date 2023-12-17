Ирина Роднина: «Почему я не боюсь говорить правду? Я двенадцать лет выходила и представляла сборную СССР – мне ничего не страшно»

Ирина Роднина заявила, что у нее нет страха перед тем, чтобы говорить правду.

– Почему я не боюсь говорить правду? Нас с детства учили не врать, быть честным и отвечать за свои поступки. Почему я не могу говорить правду?!

– Многие просто боятся это делать, опасаясь негативной реакции.

– Слушайте, я двенадцать лет выходила и представляла сборную СССР – мне ничего не страшно.

Мы в этом году отмечали 100 лет нашего вида спорта, и из этих ста я посвятила 12 лет, представляя свою страну. Если ты боишься, то не берись за такие серьезные дела.

Я это чувство страха уже давно потеряла. Со страхом нельзя выходить на старт, нельзя побеждать и добиваться успеха, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы.

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