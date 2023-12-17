Ирина Роднина: «Почему я не боюсь говорить правду? Я двенадцать лет выходила и представляла сборную СССР – мне ничего не страшно»

Теги Ирина Роднина Фигурное катание

Ирина Роднина заявила, что у нее нет страха перед тем, чтобы говорить правду.

– Почему я не боюсь говорить правду? Нас с детства учили не врать, быть честным и отвечать за свои поступки. Почему я не могу говорить правду?!

– Многие просто боятся это делать, опасаясь негативной реакции.

– Слушайте, я двенадцать лет выходила и представляла сборную СССР – мне ничего не страшно.

Мы в этом году отмечали 100 лет нашего вида спорта, и из этих ста я посвятила 12 лет, представляя свою страну. Если ты боишься, то не берись за такие серьезные дела.

Я это чувство страха уже давно потеряла. Со страхом нельзя выходить на старт, нельзя побеждать и добиваться успеха, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы. 

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34 комментария
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Axaxaxaxaxa 🤡
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Ты выходила и говорила заученные тексты, написанные партией, что тогда, что сейчас. Поэтому, как рыба в воде..
Лицемерие.
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Из слов Родниной можно сделать вывод что быть спортсменом советской сборной страшно
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Стыд тоже потеряла.
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Правда - живите по правде!
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И спать, и кроссворды разгадывать, в Кремле депутата, в Госдуме, она тоже не боиться🤨👎
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Л - логика. Не, не слашала
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Можно понять так - страшнее выступления за сборную СССР ничего быть не может.
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Ну да, опять вернулись во времена идеального двоемыслия
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Не страх, а стыд потеряла
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Очень любит господина пэжэ
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Какую такую страшную правду Роднина сейчас говорит-то? Контекст непонятен.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
О чем она? Что такого страшного она нам рассказывает?
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Даешь министерство правды! Во главе с Ириной
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Ну если на многих,на стадо оглядываться всегда,то ничего хорошего не выйдет изначально.
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О чем идет речь? О какой правде?
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Какую правду в глобальных масштабах сказала Роднина?
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Потому что ты ее не говоришь, поэтому и не страшно.
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СССР-родина правды и мать свободы!
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Противная еврейская бабушка.
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ну да..
у каждого своя правда
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наглое лицемерие.
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Ответ Gemma157
О чем она? Что такого страшного она нам рассказывает?
Было. Рассказывала в 90-е. О "изнанке" советского ФК. Сейчас только не станет это повторять.
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«Правда. Живите по правде»
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То есть так, походя, свою страну известной субстанцией мазнула. Чувство страха у неё... Известно же, многих фигуристов посадили/расстреляли в СССР.
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Я что то пропустил?
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вот бы нам всем тоже так же потерять чувство страха
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"В чём правда, сестра?"))) Перефразируя один фильм.
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а что она хотела сказать, что выступать за СССР было опасно?????? 7 лет за дискредитацию
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Какие они всё-таки разные с нами.
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