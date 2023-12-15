Оксана Домнина: «Рада, что новый виток жизни у Костомарова проходит активно. Он идет вперед, его очень поддерживает всеобщая любовь»

Оксана Домнина заявила, что Костомарова поддерживает любовь болельщиков.

В этом году олимпийский чемпион перенес частичную ампутацию конечностей из-за осложнений после пневмонии. Он провел в больнице полгода.

«Когда Романа увезли в больницу, мне казалось, что это будет быстро, легко и ничего серьезного не произойдет. Но оказалось все совершенно по-другому, оказалось все намного сложнее и тяжелее.

И то испытание, которое выдалось Роману, мне и всей нашей семье — мы его проходим, проживаем, пытаемся принять.

Даже врачи – профессионалы своего дела, говорили: «Нет шансов. Одна надежда на его сильное сердце, на его борьбу. Если организм не справится, мы ничего не сможем сделать».

Или потом, когда он уже выкарабкался – если бы не его желание, его стремления и его спортивный организм – тоже ничего не получилось бы», – сказала .

«Я очень рада, что новый виток жизни сейчас у Ромы проходит активно – его приглашают в качестве спикера на разные мероприятия, снимается документальный фильм про него, про нашу семью.

И, конечно, я думаю, что вся страна ждала, когда же Рома выйдет на лед. Радостно, что он идет вперед. Его очень поддерживает всеобщая любовь», – сказала супруга фигуриста в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.