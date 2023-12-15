Татьяна Тарасова: «Жду от 2024 года полноценного возвращения спортсменов на международные соревнования»

Теги Татьяна Тарасова Роман Костомаров сборная России Фигурное катание

Татьяна Тарасова ответила на вопрос, какого события ждет от будущего года.

– Что больше всего удивило вас в этом году?

– Болезнь Ромы Костомарова.

– Чего ждете от 2024 года в фигурном катании?

– Полноценного возвращения на международные соревнования, – сказала заслуженный тренер СССР.

4 странных условия для допуска России, которые МОК никак не объяснил

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Напрасно старушка ждет.......
+5
0
+5
А есть предпосылки для таких ожиданий?
+2
0
+2
Ответ Vasily Ivanov
Напрасно старушка ждет.......
А что ещё она могла ответить?
К сожалению, далеко не все мечты сбываются...
+1
0
+1
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ КВАД
Вот видите, зря тут её обвиняли в том, что у неё советские замашки. Остались бы они у неё, она бы в первую очередь сказала : "Прекращения войн и за мир во всём мире. Так как это напрямую связано сегодня со спортом, и ФК, в частности."
Не пересчитать обувь, которую она меняла за эти годы.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий