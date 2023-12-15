Татьяна Тарасова: «Жду от 2024 года полноценного возвращения спортсменов на международные соревнования»
Татьяна Тарасова ответила на вопрос, какого события ждет от будущего года.
– Что больше всего удивило вас в этом году?
– Болезнь Ромы Костомарова.
– Чего ждете от 2024 года в фигурном катании?
– Полноценного возвращения на международные соревнования, – сказала заслуженный тренер СССР.
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