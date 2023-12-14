Карякин о нейтральном статусе: «Призываю всех спортсменов не идти на компромиссы и выступать только под флагом России хотя бы там, где это возможно»

Сергей Карякин призвал не идти на компромиссы по вопросам нейтрального статуса.

Накануне гроссмейстер выступил на дискуссионной площадке в рамках съезда партии «Единая Россия».

«На нем (на съезде – Sports.ru) я порассуждал о будущем шахмат в нашей стране. Рассказал о наших планах открыть шахматные клубы Сергея Карякина во всех регионах России, о проводимых турнирах в Московской области.

Также упомянул, что я собираюсь восстановить шахматную школу в ДНР, в которой в детстве учился сам. Это послужило бы отличным подспорьем для развития талантливых детей Донбасса!

Конечно, мы не могли не затронуть тему выступления спортсменов под нейтральным флагом. Мне предлагали выступать под флагом ФИДЕ (Международной шахматной федерации – Sports.ru), но я отказался.

Я считаю, что в наше непростое время нам всем нужно сохранять единство, поддерживать нашего президента, нашу страну. Поэтому я призываю всех спортсменов не идти на компромиссы и выступать только под флагом России хотя бы там, где это возможно!» – написал Карякин в телеграм-канале.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян к Играм-2024 в Париже в нейтральном статусе.

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