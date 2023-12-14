Карякин о нейтральном статусе: «Призываю всех спортсменов не идти на компромиссы и выступать только под флагом России хотя бы там, где это возможно»

Теги ФИДЕ Владимир Путин Сергей Карякин Политика Шахматы

Сергей Карякин призвал не идти на компромиссы по вопросам нейтрального статуса.

Накануне гроссмейстер выступил на дискуссионной площадке в рамках съезда партии «Единая Россия».

«На нем (на съезде – Sports.ru) я порассуждал о будущем шахмат в нашей стране. Рассказал о наших планах открыть шахматные клубы Сергея Карякина во всех регионах России, о проводимых турнирах в Московской области.

Также упомянул, что я собираюсь восстановить шахматную школу в ДНР, в которой в детстве учился сам. Это послужило бы отличным подспорьем для развития талантливых детей Донбасса!

Конечно, мы не могли не затронуть тему выступления спортсменов под нейтральным флагом. Мне предлагали выступать под флагом ФИДЕ (Международной шахматной федерации – Sports.ru), но я отказался.

Я считаю, что в наше непростое время нам всем нужно сохранять единство, поддерживать нашего президента, нашу страну. Поэтому я призываю всех спортсменов не идти на компромиссы и выступать только под флагом России хотя бы там, где это возможно!» – написал Карякин в телеграм-канале.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян к Играм-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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30 комментариев
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Немного ли этот прихвостень от партии жуликов и воров на себя берёт? В главного рупора отечественного спорта заделался. Катается без зазрения совести по стране вместо того, чтобы защищать родные для него Крым и ДНР.
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Родина-это не ж##а президента, которую надо постоянно лизать!!!
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Ехай...
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Ответ rdyabin@icloud.com
Комментарий скрыт
Позор быть узколобым васяном у которого любое мнение отличающиеся от его является предательством))
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Карякин, в ДНР ни ты, ни тебе подобные не нужны!
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"поддерживать нашего президента, нашу страну".

Показательно. Сначала - президента, а уж потом можно и страну. Сережа верно расставляет приоритеты.
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Царь сейчас сказал,что надо ехать в любом статусе. Время для переобувания Сережа.
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Противный тип...
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Хорошо сказано! Не идти на компромиссы!!!!! Ну..эээ..хотя бы так где это возможно...
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А про Нью-Васюки что-нибудь рассказал?
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Примерно нигде, да и понятно если нашим дадут отмашку ехать свои же, то поедут .
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Ответ rdyabin@icloud.com
Комментарий скрыт
позор иметь такое ватное мировозрение
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Карякин учился в шахматной школе в днр? Неожиданно... Сколько ему лет? 6? 7? Вкндеркинд.
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Ответ Сергей Петахов
Царь сейчас сказал,что надо ехать в любом статусе. Время для переобувания Сережа.
Путин не так сказал, там речь ещё про лидеров и ЦСКА с Динамо шло
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Сколько уже лет и Олимпиад наши спортсмены выступают под нейтральным флагом? Почему именно сейчас гордость пробудилась?
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Ответ Сергей Петахов
Царь сейчас сказал,что надо ехать в любом статусе. Время для переобувания Сережа.
Царь наш либерал между прочим. Просто само понятие "либерализм" сейчас чуть ли не ругатеььное. Дискредитировали такие как ты)
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Хаха, ждем как переобуется.
Дядя Вова сказал ехать
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Свою карьеру спустил в унитаз и других к этому призывает
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А что еще мог сказать представитель ЕР и доверенное лицо? В награду - открытие клубов имени себя по всей РФ и наверняка выделенный на это соответствующий бюджет. Ну а где бюджет там серьезное повышение собственного благосостояния.
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вот ты и поезжай куда-нибудь в северную Корею
а остальные пусть сами для себя решают.
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А мне вполне логичным смотрится поездка на ОИ. Во первых посмотреть как отнесутся люди разных стран, наладить контакт с массой, тем более на Олимпиаду едут для личных достижений, бойкотировать глупо, каждый сам для себя решает.
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открыть шахматные клубы Сергея Карякина во всех регионах России
собираюсь восстановить шахматную школу в ДНР

Все это же за свой счёт?)
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Чёт у многих шахматистов кукуха странная... В своём, особенном мире живут.
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Поэтому я призываю всех спортсменов не идти на компромиссы и выступать только под флагом России хотя бы там, где это возможно!

Правильно ли я понял, что есть спортсмены, выступающие не под флагом России, даже имея возможность играть под ним ?
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В принципе на открытии школ Карякина, Карякин может неплохо заработать... Административным ресурсом он обеспечен с лихвой
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