Яна Рудковская: «Ожидайте в следующем году открытие нашей академии в Китае»

Яна Рудковская рассказала, когда академия Евгения Плющенко появится в Китае.

Двукратный олимпийский чемпион Плющенко в августе уже сообщал о планах открыть школы в этой стране.

«У нас большие планы, мы будем расширяться. Мы развиваемся. Ожидайте в следующем году открытие нашей академии в Китае.

Китай – для нас дружественная страна, которая принимает наши шоу. Шанхай и Пекин», – сказала супруга Плющенко и совладелец академии Рудковская.

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