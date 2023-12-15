Яна Рудковская: «Ожидайте в следующем году открытие нашей академии в Китае»

Теги Евгений Плющенко Яна Рудковская Академия Плющенко ледовые шоу Фигурное катание

Яна Рудковская рассказала, когда академия Евгения Плющенко появится в Китае.

Двукратный олимпийский чемпион Плющенко в августе уже сообщал о планах открыть школы в этой стране.

«У нас большие планы, мы будем расширяться. Мы развиваемся. Ожидайте в следующем году открытие нашей академии в Китае.

Китай – для нас дружественная страна, которая принимает наши шоу. Шанхай и Пекин», – сказала супруга Плющенко и совладелец академии Рудковская.

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13 комментариев
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Было бы здорово, если бы они туда свалили, но увы, все это держится только на российском бюджете.
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А нам то что ожидать от Китайской Академии, пусть китайцы ожидают.
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А на Марсе будут академии цвести ?...
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Открывайте, на здоровье. По-моему, не важно, сколько отделений конкретной школы при этом открыто или не открыто. Всегда в спорте важен тандем конкретного (ых) тренера (ов) и его (их) ученик, их совместная работа полученные результаты.
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Планов громадьё !
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Китайский Кунь Лунь в Мытищах мы видим)) Яна сколько попросите на содержание сего детища?!
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Китайцы напряглись …
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наш ответ ковиду
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