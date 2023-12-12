Валерий Ангелопол: «Плющенко и Рудковская протянули мне руку помощи сразу и единственные. Эту руку я еще не с первого раза взял»

Ангелопол рассказал о том, как Плющенко и Рудковская протянули ему руку помощи.

Валерий Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду, в августе распался его дуэт с Василисой Кагановской. Позже фигурист встал в пару с Ариной Ушаковой и начал тренироваться в академии «Ангелы Плющенко».

– Когда у тебя появилось желание тренироваться?

– Оно не пропадало. Не было желания такого: берем паузу, отдыхаю, потому что боюсь. Наоборот, очень хотел кататься, как будто ломка была.

И тут у меня это все отняли, я еще не понимаю, куда мне идти. Мне некуда идти. И только благодаря Яне Александровне (Рудковской) и Евгению Викторовичу (Плющенко) у меня появилась эта возможность.

Они мне протянули руку помощи сразу и единственные. Эту руку помощи я еще не с первого раза взял. Я не уходил в никуда, это не было необдуманное решение: я не знаю, что мне делать дальше.

План Б был, но он был не до конца осуществим, нужно было время.

– Расскажешь про план Б?

– Был и есть человек, у которого я хотел бы кататься. Но тренерскую деятельность он еще не начал. И я понял, что не могу воспользоваться этим планом.

И тогда написал Яне Александровне, через два-три дня приехал к ним, долго разговаривали, они поддержали, досконально разбирали, что случилось. Они и начитались, и выслушали меня, за что им огромное спасибо. Это та поддержка, в которой я нуждался.

И потом я сказал, что мне нужно время подумать, чуть-чуть остыть, потому что очень много хейта и так далее. И я думал еще, потому что не было партнерши – я не мог определиться, с кем мне продолжать свой путь.

– Когда ты с ними разговаривал первый раз, там не было и тренера по танцам?

– Не было. Нет партнерши и тренера прямо сейчас, но было с кем хотелось бы работать и кататься.

Яна Александровна и Евгений Викторович сказали, что примут меня таким, какой я есть, несмотря на весь мой бэкграунд. Я очень благодарен этим людям. Я сказал, что мне нужно еще время. И они сказали: да, хорошо, у тебя есть это время, в случае чего приходи, мы тебя ждем.

Они бы и без меня, наверное, открыли школу танцев в Академии. Но для них и для меня было бы неплохо, чтобы мы это сделали вместе. Я подумал, проанализировал, позвонил Евгению Викторовичу: я согласен, готов выходить на лед. Он: с удовольствием, приходи, завтра тренировка в 9 утра, – сказал Ангелопол.

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