Валерий Ангелопол: «Плющенко и Рудковская протянули мне руку помощи сразу и единственные. Эту руку я еще не с первого раза взял»

Теги Евгений Плющенко сборная России танцы на льду Яна Рудковская Академия Плющенко Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Ангелопол рассказал о том, как Плющенко и Рудковская протянули ему руку помощи.

Валерий Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду, в августе распался его дуэт с Василисой Кагановской. Позже фигурист встал в пару с Ариной Ушаковой и начал тренироваться в академии «Ангелы Плющенко».

– Когда у тебя появилось желание тренироваться?

– Оно не пропадало. Не было желания такого: берем паузу, отдыхаю, потому что боюсь. Наоборот, очень хотел кататься, как будто ломка была.

И тут у меня это все отняли, я еще не понимаю, куда мне идти. Мне некуда идти. И только благодаря Яне Александровне (Рудковской) и Евгению Викторовичу (Плющенко) у меня появилась эта возможность.

Они мне протянули руку помощи сразу и единственные. Эту руку помощи я еще не с первого раза взял. Я не уходил в никуда, это не было необдуманное решение: я не знаю, что мне делать дальше.

План Б был, но он был не до конца осуществим, нужно было время.

– Расскажешь про план Б?

– Был и есть человек, у которого я хотел бы кататься. Но тренерскую деятельность он еще не начал. И я понял, что не могу воспользоваться этим планом.

И тогда написал Яне Александровне, через два-три дня приехал к ним, долго разговаривали, они поддержали, досконально разбирали, что случилось. Они и начитались, и выслушали меня, за что им огромное спасибо. Это та поддержка, в которой я нуждался.

И потом я сказал, что мне нужно время подумать, чуть-чуть остыть, потому что очень много хейта и так далее. И я думал еще, потому что не было партнерши – я не мог определиться, с кем мне продолжать свой путь.

– Когда ты с ними разговаривал первый раз, там не было и тренера по танцам?

– Не было. Нет партнерши и тренера прямо сейчас, но было с кем хотелось бы работать и кататься.

Яна Александровна и Евгений Викторович сказали, что примут меня таким, какой я есть, несмотря на весь мой бэкграунд. Я очень благодарен этим людям. Я сказал, что мне нужно еще время. И они сказали: да, хорошо, у тебя есть это время, в случае чего приходи, мы тебя ждем.

Они бы и без меня, наверное, открыли школу танцев в Академии. Но для них и для меня было бы неплохо, чтобы мы это сделали вместе. Я подумал, проанализировал, позвонил Евгению Викторовичу: я согласен, готов выходить на лед. Он: с удовольствием, приходи, завтра тренировка в 9 утра, – сказал Ангелопол.

Кто виноват в ссоре фигуристов из-за контракта? О бессмысленном расставании Ангелопола и Кагановской

Наша фигурная пара покорила интернет, а потом развалилась. Как Кагановская и Ангелопол добились миллионов просмотров?

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сук🤣🤣🤣 дайте ему уже роль в нашумевшем сериале🤣
+49
-4
+45
"Был и есть человек, у которого я хотел бы кататься. Но тренерскую деятельность он еще не начал. "
Кацалапов?
+33
-2
+31
Понятно, с чего это Ангелопол заговорил.. ждём вью Линичук, как Рудковские и ей руку помощи протянули..
+34
-8
+26
Хорошо, что Ангелополу удалось найти и партнершу, и тренера. Остается пожелать ему не делать больше необдуманных поступков, поменьше говорить и побольше работать.
+22
-2
+20
Ответ Мороженко
"Был и есть человек, у которого я хотел бы кататься. Но тренерскую деятельность он еще не начал. " Кацалапов?
Он посмотрел, кто хочет у него кататься, и решил её от греха подальше пока не начинать🙃😅
+13
-1
+12
Что за человек в плане Б? Фигурист из закончивших, вроде Кацалапова? Тогда это не план Б, а мечты Валеры.
+13
-2
+11
Похоже шоу у Валеры всё-таки на первом месте. Надеюсь, что на тренировках с Ариной всё же преобладает ФК.
+14
-3
+11
Ответ Мороженко
"Был и есть человек, у которого я хотел бы кататься. Но тренерскую деятельность он еще не начал. " Кацалапов?
Вот представляю это шоу двух... очень эмоциональных мальчиков, мягко говоря. Мат на мате, взаимные обидки и хлопание дверями)
+13
-3
+10
Ответ Oleandra
Понятно, с чего это Ангелопол заговорил.. ждём вью Линичук, как Рудковские и ей руку помощи протянули..
Единственные!
+11
-2
+9
Руку помощи и контракт западного образца
+9
-1
+8
Валерочка, я и Евгений Викторович очень тебя ждем!

Как безошибочно Яна вычисляет неокрепшие умы и пополняет ими каст своих шоу.
+11
-4
+7
Ответ Kareglazaya
Хорошо, что Ангелополу удалось найти и партнершу, и тренера. Остается пожелать ему не делать больше необдуманных поступков, поменьше говорить и побольше работать.
Это вы что-то совсем невозможное для Валеры пожелали🤔
+6
0
+6
И какой бэкграунд у тебя Валера , что " несмотря на весь бекграунд приняли ". Ты ведь в прошлом отличный фигурист. А если характер , то он никуда не делся .
Слишком эмоциональный парень.
+6
-1
+5
Слово единственные Яна подсказала?
+12
-7
+5
Ответ Аризона Койотис
Вот представляю это шоу двух... очень эмоциональных мальчиков, мягко говоря. Мат на мате, взаимные обидки и хлопание дверями)
чтоб тренироваться с кацалаповым, надо иметь такой характер, как у Синициной
+4
0
+4
Ответ Мороженко
"Был и есть человек, у которого я хотел бы кататься. Но тренерскую деятельность он еще не начал. " Кацалапов?
Мама
+5
-1
+4
Это не тренера , а медийные люди, Плющенко приличный фигурист, в прошлом, Рудковская вообще непонятно кто ....
+11
-8
+3
Ответ Yaroslove
Контракт то уже подписал? Европейский?)
Вход рубль, выход -два?)
+6
-4
+2
Ответ Сережа-молодец!
Руку помощи и контракт западного образца
Да-да-да. Валера не понимает ещё, куда попал. Баба яна просто так никаких рук не протягивает. Иметь Валеру будут много и интенсивно. Наивный мальчик, и правда думает, что он им нужен сам по себе🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️
+2
0
+2
а че ломался..
+3
-1
+2
а мне они с Косторной нравятся - разбавляют атмосферу ;-D
+2
-1
+1
Они наверное сначала протянули контрактик) который в эту руку был предварительно вложен.))) ну этот мальчик ,если что, руку то может и укусить) такой себе паренек. Будет весело)
+1
0
+1
Недоговорил похоже фразу, тут должно быть так "единственные в мире" 😅
+2
-1
+1
Ответ Чернокожий
Это не тренера , а медийные люди, Плющенко приличный фигурист, в прошлом, Рудковская вообще непонятно кто ....
Не просто приличный, а великий фигурист, 2*ОЧ, 2*вице-ОЧ.
0
0
0
Ответ Anita Levchenko
Он посмотрел, кто хочет у него кататься, и решил её от греха подальше пока не начинать🙃😅
+++++++
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий