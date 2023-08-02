Евгений Плющенко: «У нас грандиозный план – открытие моих школ в Китае»

Евгений Плющенко откроет школы в Китае.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил о планах открыть школы в Китае.

Сейчас Плющенко находится в Пекине, где пройдут его ледовые шоу – «Лебединое озеро» (4-6 августа) и «Щелкунчик» (11-13 августа).

«Я приехал сюда с миссией – не просто выступить в моих шоу, а у меня здесь еще будут мастер-классы.

Я хочу посмотреть китайских спортсменов. Мне сказали, что будет достаточно много спортсменов. Хочу посмотреть, пообщаться, потренироваться, вместе покататься.

А вообще, в будущем у нас грандиозный план – открытие моих школ в Китае. И будут они называться Angels of Plushenko», – рассказал Плющенко в интервью китайскому ТВ, трансляция которого велась в соцсети Weibo.