Евгений Плющенко: «У нас грандиозный план – открытие моих школ в Китае»

Теги Евгений Плющенко Академия Плющенко ледовые шоу Фигурное катание

Евгений Плющенко откроет школы в Китае.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил о планах открыть школы в Китае.

Сейчас Плющенко находится в Пекине, где пройдут его ледовые шоу – «Лебединое озеро» (4-6 августа) и «Щелкунчик» (11-13 августа).

«Я приехал сюда с миссией – не просто выступить в моих шоу, а у меня здесь еще будут мастер-классы.

Я хочу посмотреть китайских спортсменов. Мне сказали, что будет достаточно много спортсменов. Хочу посмотреть, пообщаться, потренироваться, вместе покататься.

А вообще, в будущем у нас грандиозный план – открытие моих школ в Китае. И будут они называться Angels of Plushenko», – рассказал Плющенко в интервью китайскому ТВ, трансляция которого велась в соцсети Weibo.

34 комментария

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s_h_a_m_a_n
За чей счёт этот банкет?
Опять за наш?
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Оксана Иванова
Тренировать кто будет? Школу открыть проще всего, а вот предложить достойных специалистов сложно.
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TheWitcher
Ответ s_h_a_m_a_n
За чей счёт этот банкет? Опять за наш?
Ну не зря же Плющенко больше всех грантов получает от государства, то есть от нас с вами как налогоплательщиков.
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Назар Игорь
Сплошное "Я, Я, Я... " Напомнил персонаж Бывалов в исполнении И. Ильинского - тот постоянно повторял - "Под моим чутким руководством, в моей системе... "И вообще переключаться пора не на Китай а на Африку, выполняя указание президента.
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Anna Vishenka
Открыть можно много школ, а результаты бы увидеть ещё, если их дождёмся.
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Arty K.
Любой каприз - за НАШИ деньги, понимаем, ага
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Рома Студилов
А госбюджет в курсе планов наполеоновских ?)
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mr.Big
до будущего дожить надо
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Olya Ru
Ну куда он лезет????
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Павел Мельников
Было бы неплохо, если бы он и все прочие кормящиеся от грантов Навки в этот Китай уехали и там и остались. Вот это был бы грандиозный план )
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Gemma157
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Фигурное катание в Поднебесной скоро будет придет к своему ренессансу. Академию Евгения Викторовича ждут все полтора миллиарда китайцев ☝
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Сергей Галынский
А банкет за счет российских бабушек?
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ДИОНИС
У Плющенко планы, как у Наполеона!
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sled
что за не поцреотичное название?
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Atsuktuvas
Открытие россиянами бизнеса в Китае - это вклад в будущее...
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nmnackjbxkasbk
Ответ mr.Big
до будущего дожить надо
его вообще нет)
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Yokodzuna
Называться будут "Лига плюща"
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burefan
Какое оригинальное название. И скромное
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Melnikov1968
За свое бабло, пожалуйста, вопросов нет. А по-другому не надо.
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Iuliia Timofeyeva
Плющенко, ты хоть одного более-менее значимого спортсмена сначала воспитай...а то только треплется
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Viks
Ответ Сергей Галынский
А банкет за счет российских бабушек?
А китайцы что, неплатёжноспособны?
+1
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Anariel
Потрясающая работоспособность))) школа в России , школы в Китае, сын-будущий пятикратный олимпийский чемпион)) и как люди все успевают)
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juliamart
Ищет выход на международку что ли?)
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Леди Брэкнелл
Ответ s_h_a_m_a_n
За чей счёт этот банкет? Опять за наш?
Конечно за ваш, за чей же еще? 😂😂😂
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-2
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margosha58
Ответ ДИОНИС
У Плющенко планы, как у Наполеона!
Известно, кто думками богат ). В Китае сейчас гастролирует Большой с балетом. Никто из них не заявил о желании создать в Китае филиалы Большого. А Плющенко прям ждут там, ага.
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