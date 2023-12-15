Плющенко о своей академии: «Сегодня мы объявляем открытым отделение танцев на льду во главе с Линичук»

Евгений Плющенко объявил об открытии отделения танцев на льду в своей академии.

Церемония открытия нового отделения проходит сегодня в Москве.

«Здесь открылось отделение парного катания. Сегодня мы объявляем открытым отделение танцев на льду во главе с Натальей Линичук», – сказал двукратный олимпийский чемпион Плющенко.

Линичук 67 лет, она побеждала на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде в дуэте с Геннадием Карпоносовым.