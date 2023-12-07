Наталья Линичук: «В среду провела первую тренировку с Ушаковой и Ангелополом. Условия и лед в академии Плющенко на высоком уровне»

Теги Наталья Линичук сборная России танцы на льду Арина Ушакова (танцы) Академия Плющенко Валерий Ангелопол Фигурное катание

Наталья Линичук высказалась о начале работы в академии Евгения Плющенко.

Ранее стало известно, что Линичук возглавила танцевальное отделение «Ангелов Плющенко».

«Я размышляла, анализировала. Приняла решение, что будет правильно поделиться опытом и знаниями с молодым поколением спортсменов и тренеров. (В среду) я провела первую тренировку с ребятами (Ушаковой/Ангелополом). Время покажет.

Школа танцев находится на стадии формирования. Условия для тренировок и лед в академии Плющенко на высоком профессиональном уровне.

Нужно помнить, что утверждение «спорт плюс искусство» – это о фигурном катании. Так что некоторой субъективности и тех, кто будет не согласен с судейством, не избежать. Но спортсменам и тренерам лучше об это не думать. Просто надо быть на две головы выше», – сказала Линичук.

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22 комментария
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Восхваление штаба и его катка стоит в контракте первым пунктом.
Но все покажут результаты.
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Пока от этой школы с религиозным названием, один пшик и раздача мерседесов
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Ответ Lana74
Линичук сама токсичная тётка, похоже кроме Рудковских её бы никто не взял.
как и все остальные тетки в ФК)
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Хорошей работы и результатов, будем с интересом наблюдать.
+8
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Ответ Леди Брэкнелл
Валера сказал, что Линчук на первой же тренировке дала им упражнения, которые они никогда раньше не делали, укатала их по полной в первый же день. Главное чтобы ребята не сбежали, тренер она жесткая.
Бежать-то особо некуда, по крайней мере, Ангелополу.
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В целом Линчук правильно пишет, но она пока не сталкивалась с субъективностью судей РФ, посмотрим как оно будет, да и вообще что получится из этой пары, всё таки до сих пор жаль что АК распались, сглупил кажется Валера сильно.
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Линичук сама токсичная тётка, похоже кроме Рудковских её бы никто не взял.
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Условия и лед для танцоров в академии Евгения Викторовича, по данным очевидцев, лучше, чем даже у Лозонов
Так что ждем поиряающих программ, захватывающих выступлений, золотых медалей и адреналина с эндорфинами ☝
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а чего ж самое интересное не опубликовали?
//По ее словам, в команду "планируется привлечь тренеров, хореографов и специалистов разного профиля, но о конкретных именах говорить пока рано".//
Похоже, наберут команду, а Линичук будет в основном руководить.
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Ответ Инна1945
Судя по всему у Плющенко есть денежка на импортные ледополирующие машинки и способы добывать эти машинки и денежки. А теперь ещё и мудрая Линичук. Конечно Арина и Валера будут на две головы выше. На пять.
То ли тролите,то ли поддерживаете,непонятно.Результаты вряд ли зависят от машин полировки.Давайте дадим ребятам спокойно работать.
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Интересно, почему спортс не выложил оригинальную статью? Хотя конечно, тогда станет понятно, что Линчук отвечала на вопросы журналистки.
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Судя по всему у Плющенко есть денежка на импортные ледополирующие машинки и способы добывать эти машинки и денежки. А теперь ещё и мудрая Линичук. Конечно Арина и Валера будут на две головы выше. На пять.
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Хрустафаны, вы такие смешные.))
Вчера, когда, нахваливали новый каток в Ясенево, вам как, нормально было? Эти нахваливания в рамках какого контракта были, не подскажете?
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Ответ sabina_katarina
а чего ж самое интересное не опубликовали? //По ее словам, в команду "планируется привлечь тренеров, хореографов и специалистов разного профиля, но о конкретных именах говорить пока рано".// Похоже, наберут команду, а Линичук будет в основном руководить.
А иначе никак, в любом ТШ работают команды разных специалистов.
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Ответ Лека-Лека
Сейчас начнут смски рассылать по ТШ.
как ЭТ? она любитель смс
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