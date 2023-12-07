Наталья Линичук: «В среду провела первую тренировку с Ушаковой и Ангелополом. Условия и лед в академии Плющенко на высоком уровне»

Наталья Линичук высказалась о начале работы в академии Евгения Плющенко.

Ранее стало известно, что Линичук возглавила танцевальное отделение «Ангелов Плющенко».

«Я размышляла, анализировала. Приняла решение, что будет правильно поделиться опытом и знаниями с молодым поколением спортсменов и тренеров. (В среду) я провела первую тренировку с ребятами ( / ). Время покажет.

Школа танцев находится на стадии формирования. Условия для тренировок и лед в академии Плющенко на высоком профессиональном уровне.

Нужно помнить, что утверждение «спорт плюс искусство» – это о фигурном катании. Так что некоторой субъективности и тех, кто будет не согласен с судейством, не избежать. Но спортсменам и тренерам лучше об это не думать. Просто надо быть на две головы выше», – сказала .