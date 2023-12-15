Тарасова о словах главы ОКР про нейтральных атлетов: «Само по себе заявление ужасное. Но, скорее всего, так нужно было сказать»

Татьяна Тарасова назвала «ужасным» заявление главы ОКР о нейтральных атлетах.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что ОКР не окажет финансовую поддержку спортсменам с нейтральным статусом.

«Само по себе заявление ужасное, конечно. Почему страна не может поддержать спортсменов, которые выбрали такой путь?

Но, думаю, что так надо было сказать из-за условий Международного олимпийского комитета (МОК) – если едешь на Олимпиаду, то должен отказаться от ОКР. Скорее всего, так нужно было сказать.

У нас в стране много богатых людей, которые помогут спортсменам доехать до Олимпиады», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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