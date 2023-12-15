Тарасова о словах главы ОКР про нейтральных атлетов: «Само по себе заявление ужасное. Но, скорее всего, так нужно было сказать»

Теги Татьяна Тарасова МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала «ужасным» заявление главы ОКР о нейтральных атлетах.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что ОКР не окажет финансовую поддержку спортсменам с нейтральным статусом.

«Само по себе заявление ужасное, конечно. Почему страна не может поддержать спортсменов, которые выбрали такой путь?

Но, думаю, что так надо было сказать из-за условий Международного олимпийского комитета (МОК) – если едешь на Олимпиаду, то должен отказаться от ОКР. Скорее всего, так нужно было сказать.

У нас в стране много богатых людей, которые помогут спортсменам доехать до Олимпиады», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Что будет со спортсменами, которые поедут на Олимпиаду-2024 или откажутся? Репортаж с собрания ОКР

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6 комментариев
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Интересно, как эти "сердобольцы" представляют себе поддержку со стороны ОКР для нейтральных спортсменов? Вообще-то ОКР отстранена. Если ОКР будет в открытую поддерживать спортсменов (финансово, формой, снаряжением, билетами на игры), то они сразу утратят нейтральный статус. Чем меньше у спортсменов будет очевидных связей с российскими структурами, тем больше шансов, что их не отстранят в последний момент или не отнимут медали впоследствии.
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Сами себя пусть поддерживают, привыкли за счет государства
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Ответ Александр Шульгин
Что у нее в голове, похоже мало что осталось.
Не знает она наших богатых людей. ОКР богатые люди. Но своя рубашка ближе к телу.
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