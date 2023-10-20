Станислав Поздняков: «Российские спортсмены в Олимпийских играх-2024 участвовать не будут, а вот нейтральные какие-то поедут»

Станислав Поздняков ответил на вопрос об участии россиян в Олимпиаде-2024.

«Что касается Олимпийских игр, то с начала прошлого года для нас было понятно, что шаг за шагом международные спортивные структуры стараются взять в кольцо изоляции наши спортивные структуры. Для нас было ясно, что ОИ-2024 будут под угрозой для нас.

До последнего мы пытались выстраивать конструктивные отношения с нашими партнерами из Лозанны. Я считаю, что во многом нам это удалось, но политическое давление на не дает ему возможности действовать самостоятельно.

На Играх должны быть российские спортсмены. Но в полной мере российскими их сложно будет назвать, потому что условия, которые выдвигает МОК своими рекомендациями к международным спортивным федерациям, в том числе подписание неких политических деклараций, ставят под сомнение саму суть соревнований спортсменов.

Тем более когда ОКР попал под временное отстранение, мы сейчас наблюдаем, что спортсмены не могут в соответствии с хартией представлять свой национальный олимпийский комитет.

Если вы спросите, сколько российских спортсменов будет участвовать на ОИ‑2024, то я скажу, что они там участвовать не будут, а вот нейтральные какие‑то поедут», – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР).

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