Станислав Поздняков: «Российские спортсмены в Олимпийских играх-2024 участвовать не будут, а вот нейтральные какие-то поедут»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Матч ТВ Легкая атлетика

Станислав Поздняков ответил на вопрос об участии россиян в Олимпиаде-2024.

«Что касается Олимпийских игр, то с начала прошлого года для нас было понятно, что шаг за шагом международные спортивные структуры стараются взять в кольцо изоляции наши спортивные структуры. Для нас было ясно, что ОИ-2024 будут под угрозой для нас.

До последнего мы пытались выстраивать конструктивные отношения с нашими партнерами из Лозанны. Я считаю, что во многом нам это удалось, но политическое давление на МОК не дает ему возможности действовать самостоятельно.

На Играх должны быть российские спортсмены. Но в полной мере российскими их сложно будет назвать, потому что условия, которые выдвигает МОК своими рекомендациями к международным спортивным федерациям, в том числе подписание неких политических деклараций, ставят под сомнение саму суть соревнований спортсменов.

Тем более когда ОКР попал под временное отстранение, мы сейчас наблюдаем, что спортсмены не могут в соответствии с хартией представлять свой национальный олимпийский комитет.

Если вы спросите, сколько российских спортсменов будет участвовать на ОИ‑2024, то я скажу, что они там участвовать не будут, а вот нейтральные какие‑то поедут», – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР). 

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?

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15 комментариев

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Илья Савчук
Главное потом, когда эти нейтралы завоюют медали, вы, Мр...и, не примазывайтесь к их достижениям!
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Ебздрогыч
Российские спортсмены на ОИ: они были уволены из российских спортсменов две недели назад
+16
-1
+15
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**Iscander**
Одно и то же каждый раз.
+3
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Patriot
Напомните Позднякову что "фюрер" приказал ехать на ОИ!!!
+3
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Viks
Да, не могут представлять твой комитет, поэтому он и не нужен, как и ты.
+2
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Melnikov1968
То есть нейтральные спортсмены, имеющие гражданство РФ, которые примут решение участвовать в ОИ, больше не российские спортсмены. Так и запишем. Только потом не говори, что фраза вырвана из контекста и тебя неправильно поняли.
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ИглесиасХулио
Поболеем за нейтральных!!!
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Atsuktuvas
Эти товарищи нам больше не товарищи ?
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Crenk
Ехать нужно тем кто ещё без олимпийских медалей
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Татьяна Солотина
Все поедут, кроме каких-то россиян
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Mukunku 64
Как в меме про летчика ,, -Я ни хрена не понял"
В какие нейтральные страны они поедут , и и на ...за чем ? / Федерации заплатят за выезд в условный Ванауту ?
( бабло- спишем)
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Ярик01
У тебя дочь как какая-то нейтральная ездила на олимпиаду, ты так же пренебрежительно о ней говорил?
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Кирилл Польский
Формулировки это вообще не сильная сторона наших чиновников
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Mukunku 64
Ответ **Iscander**
Одно и то же каждый раз.
Опять - в прошлое !
Ну и что, что я обещал, я же не сделал. Отродясь такого не бывало, и опять то же самое / Черномырдин/
Володька в то время с Собчаком , грабил Питер / читай доклад Ленсовету , Марины Салье/
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