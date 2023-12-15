Поздняков об отстранении российских спортсменов: «Виновные будут нести ответственность перед судом истории»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Р-Спорт Фехтование

Глава ОКР заявил, что виновные за отстранение россиян понесут ответственность перед судом истории.

«Неделю назад в Лозанне озвучили решение допустить российских спортсменов до Олимпиады и потом издевательски назвали цифры. У нас нет желания ее комментировать, все ясно без слов.

Шесть российских спортсменов прошли отбор, при этом тысячи атлетов были отстранены, лишены права представлять Родину, реализовать свои мечты.

А те единицы, которым удалось проскочить, лишены национальной идентификации. Это точно не олимпизм, а развал мирового спорта.

Виновные будут нести ответственность перед судом истории», – заявил глава Станислав Поздняков на олимпийском собрании ОКР.

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11 комментариев
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Вот это он смело на Вовочку наехал.))
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Поздняков осознавал, что из этой олимпиады ничего не выжмет для себя. "единицы, которым удалось проскочить" - что с них возьмёшь?
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Ну, хорошо хоть не перед Басманным.
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Комментарий удален модератором
Безусловно. И оно тебе не понравится.
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Ответ Viks
Ну, хорошо хоть не перед Басманным.
Это Олимп правосудия, до такого запад ещё не допрыгался, красная черта не перейдена))))
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Ответ Рустем Галеев
Комментарий удален модератором
Кхе-кхе
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Ответ Чёрный тюльпан
Они туда не доедут, потому что сперва придётся нести ответ перед собственным же народом внутри страны за 30 лет издевательств. Причём результат может куда жёстче, чем у горячих итальянцев с Муссолини и дикими ливийцами с Каддафи.
Чаушеску?
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Ответ Ротенберг
Чаушеску?
Не думаю, что это хороший вариант. Да, он точно умирать не хотел, но понимал, что рано или поздно такая участь его бы настигла, однако раскаяния под дулами он точно не испытал, а смерть была мгновенной. У нас народ изобретательный, хотя если обозлится, то такая изобретательность может пойти во вред с учётом инстинкта животной кровожадности. По этому я и сказал, что те издевательства над Муссолини и Каддафи могут показаться лёгкой шалостью.
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