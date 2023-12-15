Поздняков об отстранении российских спортсменов: «Виновные будут нести ответственность перед судом истории»

Глава ОКР заявил, что виновные за отстранение россиян понесут ответственность перед судом истории.

«Неделю назад в Лозанне озвучили решение допустить российских спортсменов до Олимпиады и потом издевательски назвали цифры. У нас нет желания ее комментировать, все ясно без слов.

Шесть российских спортсменов прошли отбор, при этом тысячи атлетов были отстранены, лишены права представлять Родину, реализовать свои мечты.

А те единицы, которым удалось проскочить, лишены национальной идентификации. Это точно не олимпизм, а развал мирового спорта.

Виновные будут нести ответственность перед судом истории», – заявил глава Станислав Поздняков на олимпийском собрании .

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