Поздняков об отстранении российских спортсменов: «Виновные будут нести ответственность перед судом истории»
Глава ОКР заявил, что виновные за отстранение россиян понесут ответственность перед судом истории.
«Неделю назад в Лозанне озвучили решение допустить российских спортсменов до Олимпиады и потом издевательски назвали цифры. У нас нет желания ее комментировать, все ясно без слов.
Шесть российских спортсменов прошли отбор, при этом тысячи атлетов были отстранены, лишены права представлять Родину, реализовать свои мечты.
А те единицы, которым удалось проскочить, лишены национальной идентификации. Это точно не олимпизм, а развал мирового спорта.
Виновные будут нести ответственность перед судом истории», – заявил глава Станислав Поздняков на олимпийском собрании ОКР.
8 россиян, уже отобравшихся на Олимпиаду-2024. Кто они и что не так с этой цифрой
4 странных условия для допуска России, которые МОК никак не объяснил