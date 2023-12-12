Поздняков о критериях допуска МОК: «Подавляющее число российских спортсменов посчитает неприемлемым выступление на подобного рода Играх»

Станислав Поздняков заявил, что лишь единицы российских спортсменов поедут на Олимпиадц-2024.

«Каждый человек выбирает свой собственный путь в этой жизни, в некоторых случаях этот путь не совпадает с ожиданиями общественного большинства.

Собственно говоря, за этот выбор каждый человек будет нести ответственность всю оставшуюся жизнь», – сказал глава Олимпийского комитета России.

«Еще в конце марта, когда вышли первые рекомендации МОК в отношении международных спортивных федераций, я говорил, что эти условия неприемлемы, они абсолютно нелегитимны, правовая основа у этих решений отсутствует.

На сегодняшний день многие руководители спортивных федераций пытались изменить эти условия, эти рекомендации.

В некоторых случаях это получилось, но тем не менее настаивает на том, о чем заявил в марте, и на этих условиях подавляющее число российских спортсменов посчитает неприемлемым выступление на подобного рода Играх, и лишь единичные нейтрализованные спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде.

К сожалению, временно отстранен, мы в этом мероприятии не будем принимать участие, но мы уверены, что этот вопрос мы обсудим на ближайшем олимпийском собрании», – цитирует Позднякова «Р-Спорт».

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