Поздняков о критериях допуска МОК: «Подавляющее число российских спортсменов посчитает неприемлемым выступление на подобного рода Играх»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Р-Спорт Легкая атлетика

Станислав Поздняков заявил, что лишь единицы российских спортсменов поедут на Олимпиадц-2024.

«Каждый человек выбирает свой собственный путь в этой жизни, в некоторых случаях этот путь не совпадает с ожиданиями общественного большинства.

Собственно говоря, за этот выбор каждый человек будет нести ответственность всю оставшуюся жизнь», – сказал глава Олимпийского комитета России.

«Еще в конце марта, когда вышли первые рекомендации МОК в отношении международных спортивных федераций, я говорил, что эти условия неприемлемы, они абсолютно нелегитимны, правовая основа у этих решений отсутствует.

На сегодняшний день многие руководители спортивных федераций пытались изменить эти условия, эти рекомендации.

В некоторых случаях это получилось, но тем не менее МОК настаивает на том, о чем заявил в марте, и на этих условиях подавляющее число российских спортсменов посчитает неприемлемым выступление на подобного рода Играх, и лишь единичные нейтрализованные спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде.

К сожалению, ОКР временно отстранен, мы в этом мероприятии не будем принимать участие, но мы уверены, что этот вопрос мы обсудим на ближайшем олимпийском собрании», – цитирует Позднякова «Р-Спорт».

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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5 комментариев
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Подавляющее большинство олимпийских атлетов хотят показать результат и войти в историю. Ради этого они всю жизнь пахали!! Плевать они хотели, что там спортивные чиновники говорят или депутаты
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«Собственно говоря, за этот выбор каждый человек будет нести ответственность всю оставшуюся жизнь», – сказал глава Олимпийского комитета России.

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Звучит, как откровенная угроза. То есть тех, кто поедет, всю оставшуюся жизнь гнобить будут?
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Критерии допуска, конечно, жесткие. Перебор.
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"... но мы это обсудим на Олимпийском собрании". А можно осведомиться, в чем цель обсуждения? Кофе-брейк?
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Еще раз не говори за всех, не надо навязывать своё глупое мнение, спортсмены сейчас повально меняют гражданство , царь решил ещё поправить лет 5-10 , поэтому отказников и спортсменов меняющих гражданство будет ещё больше...
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