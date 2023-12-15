Трусова сыграла в товарищеском хоккейном матче за команду футболистов

Теги Владимир Мышкин сборная России Сергей Макаров Сергей Шепелев Виктор Шалимов женское катание Сергей Бабинов Василий Первухин Александра Трусова Р-Спорт Фигурное катание

Александра Трусова приняла участие в хоккейном товарищеском матче на открытии катка на «РЖД-Арене».

Трусова и ее отец сыграла за сборную клубов «Локомотив», вместе с ними на лед вышли футболисты Руслан Пименов, Дмитрий Лоськов, Дмитрий Сычев, вице-президент ПФК «Локомотив» Лев Мазараки.

За команду соперников «Легенды хоккея» сыграли Сергей Бабинов, Евгений Давыдов, Сергей МакаровВладимир Мышкин, Василий Первухин, Виктор ШалимовСергей Шепелев

Встреча прошла в формате двух периодов по 15 минут, Трусова вышла на лед в первом периоде, забить ей не удалось. 

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10 комментариев
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Фигуристка играет в хоккей за футболистов 😁
+6
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Крутая Сашка Прямь в хоккей играет…. шустрая
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Азартная Саша, настоящая спортсменка
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Абсолютная антиэстетика
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А, понятно, с папашей. Ведь трусова - чемпионка лишь по его версии. Вы извините, папаша, Аню весь мир любит больше.
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-1
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Ответ Бильм@н
У Саши сегодня насыщенный день. Днем - на хоккейном матче, вечером будет выступать на открытие академии "Ангелы Плющенко".
Комментарий удален модератором
Ответ Грязный лютик
А, понятно, с папашей. Ведь трусова - чемпионка лишь по его версии. Вы извините, папаша, Аню весь мир любит больше.
У вас такой говорящий никнейм)))
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