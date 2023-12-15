Трусова сыграла в товарищеском хоккейном матче за команду футболистов

приняла участие в хоккейном товарищеском матче на открытии катка на «РЖД-Арене».

Трусова и ее отец сыграла за сборную клубов «Локомотив», вместе с ними на лед вышли футболисты Руслан Пименов, Дмитрий Лоськов, Дмитрий Сычев, вице-президент ПФК «Локомотив» Лев Мазараки.

За команду соперников «Легенды хоккея» сыграли , Евгений Давыдов, , , , , .

Встреча прошла в формате двух периодов по 15 минут, Трусова вышла на лед в первом периоде, забить ей не удалось.