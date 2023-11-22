Елена Радионова: «У девушек прошел пик и тенденция идет на спад. Мне больше нравилось, когда выходили Трусова и Валиева и имели в арсенале несколько четверных»

Теги сборная России женское катание Елена Радионова Александра Трусова Р-Спорт Камила Валиева Фигурное катание

Елена Радионова считает, что в женском катании в России наметился спад.

«Как мне кажется, у девушек прошел пик и сейчас тенденция идет немного на спад. Девочки особо не рискуют прыгать четверные.

И если смотреть последний этап Гран-при, то чистое исполнение с уверенными каскадами три-три дает больше баллов, чем когда ты падаешь с четверного.

Мне, конечно, больше нравилось, когда выходили Саша Трусова, Камила Валиева и имели в арсенале несколько четверных. Ты смотрел с замиранием сердца, и это был абсолютно другой уровень.

Но уменьшение четверных можно объяснить увеличением возрастного ценза. В таком возрасте тяжелее выполнять прыжки, чем в юниорах», – сказала Радионова.

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18 комментариев

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alexnew
Ответ Людмила Третьякова
Четверные нисколько не добавляют зрелищности. Можно прыгать тройные , но при этом быть Ксенией Синицыной.
Это Ваше мнение. А у Радионовой другое и я с ней согласен.
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alexnew
Ну, естественно.
Прошлый сезон.
Минус: Щербакова, Косторная.
Спад у Трусовай, Валиевой, Самоделкиной.
Рост у Акатьевой, Петросян, Горбачевой, Зининой, Муравьевой.

Этот сезон.
Минус: Трусова, Самоделкина, Туктамышева, Акатьева, Жилина, Зинина.
Спад у Муравьевой, Горбачевой, Валиевой.
Роста ни у кого из топа.
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Маргарита В Сафронова
Загитова взорвала фк, вывела его на пиг мирового интереса. ТЩК поддержали, Валиева смогла удержать уровень. Но такое напряжение не может быть постоянным.. Я бы сказала, сейчас наше фк вышло на плато, спада нет, поспокойнее стало.
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Elizaveta Queen
Ответ Людмила Третьякова
Четверные нисколько не добавляют зрелищности. Можно прыгать тройные , но при этом быть Ксенией Синицыной.
Простите,но Синицына скучная..
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Elizaveta Queen
Ответ Маргарита В Сафронова
Загитова взорвала фк, вывела его на пиг мирового интереса. ТЩК поддержали, Валиева смогла удержать уровень. Но такое напряжение не может быть постоянным.. Я бы сказала, сейчас наше фк вышло на плато, спада нет, поспокойнее стало.
Взорвали,растормошили РФ ФК Юля Липницкая,та же Сотникова,Женя Медведева,потом тройка квадисток.Да,Загитова триумфально выиграла ОИ,но не взорвала ФК.
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alexnew
12-летки - это следующая волна и за ней еще одна, но она последняя, новых не будет, если ситуация не изменится кардинально. То есть отголосков прежнего бума еще минимум на весь следующий цикл хватит олимпийский, но после этого уже ничего не будет долгое время, если тенденция сохранится.
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Elizaveta Queen
Все-таки ФК-это спорт,а не шоу.Надо идти вперед..А сейчас -топтание на месте.
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Oleandra
"Подлая" Тутберидзе отлынивает от работы.. Радионовой и подкастам скучно.
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alexnew
Ответ Маргарита В Сафронова
Загитова взорвала фк, вывела его на пиг мирового интереса. ТЩК поддержали, Валиева смогла удержать уровень. Но такое напряжение не может быть постоянным.. Я бы сказала, сейчас наше фк вышло на плато, спада нет, поспокойнее стало.
Дело вовсе не в этих девочках, а в крахе всей системы. При других условиях сейчас было бы даже рост в сравнении с результатами 2-ух летней давности.
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Arraches
Ответ Маргарита В Сафронова
Загитова взорвала фк, вывела его на пиг мирового интереса. ТЩК поддержали, Валиева смогла удержать уровень. Но такое напряжение не может быть постоянным.. Я бы сказала, сейчас наше фк вышло на плато, спада нет, поспокойнее стало.
Камила не только удержала уровень . Она показывала квады в сочетании с трикселем , что не удавалось никому из ТЩК , имея при этом красивую хорео .
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Людмила Третьякова
Ответ alexnew
Это Ваше мнение. А у Радионовой другое и я с ней согласен.
А я и не собираюсь спорить. Просто моё мнение.
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Androkirl91
Ответ alexnew
Это Ваше мнение. А у Радионовой другое и я с ней согласен.
А для меня, главное, смотря с каким катанием эти четверные. Если как у Валиевой с Щербаковой, то всегда пожалуйста. Если как у Трусовой, спасибо не надо, лучше Синицыну посмотрю.
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Людмила Третьякова
Ответ Elizaveta Queen
Все-таки ФК-это спорт,а не шоу.Надо идти вперед..А сейчас -топтание на месте.
Но Загитова тоже не прыгала четверные , но как мы все не хотели её ухода !
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