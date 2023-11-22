Елена Радионова: «У девушек прошел пик и тенденция идет на спад. Мне больше нравилось, когда выходили Трусова и Валиева и имели в арсенале несколько четверных»

Елена Радионова считает, что в женском катании в России наметился спад.

«Как мне кажется, у девушек прошел пик и сейчас тенденция идет немного на спад. Девочки особо не рискуют прыгать четверные.

И если смотреть последний этап , то чистое исполнение с уверенными каскадами три-три дает больше баллов, чем когда ты падаешь с четверного.

Мне, конечно, больше нравилось, когда выходили Саша Трусова, и имели в арсенале несколько четверных. Ты смотрел с замиранием сердца, и это был абсолютно другой уровень.

Но уменьшение четверных можно объяснить увеличением возрастного ценза. В таком возрасте тяжелее выполнять прыжки, чем в юниорах», – сказала .