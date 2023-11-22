Елена Радионова: «У девушек прошел пик и тенденция идет на спад. Мне больше нравилось, когда выходили Трусова и Валиева и имели в арсенале несколько четверных»
Елена Радионова считает, что в женском катании в России наметился спад.
«Как мне кажется, у девушек прошел пик и сейчас тенденция идет немного на спад. Девочки особо не рискуют прыгать четверные.
И если смотреть последний этап Гран-при, то чистое исполнение с уверенными каскадами три-три дает больше баллов, чем когда ты падаешь с четверного.
Мне, конечно, больше нравилось, когда выходили Саша Трусова, Камила Валиева и имели в арсенале несколько четверных. Ты смотрел с замиранием сердца, и это был абсолютно другой уровень.
Но уменьшение четверных можно объяснить увеличением возрастного ценза. В таком возрасте тяжелее выполнять прыжки, чем в юниорах», – сказала Радионова.
Прошлый сезон.
Минус: Щербакова, Косторная.
Спад у Трусовай, Валиевой, Самоделкиной.
Рост у Акатьевой, Петросян, Горбачевой, Зининой, Муравьевой.
Этот сезон.
Минус: Трусова, Самоделкина, Туктамышева, Акатьева, Жилина, Зинина.
Спад у Муравьевой, Горбачевой, Валиевой.
Роста ни у кого из топа.