Татьяна Тарасова: «Чемпионат России по фигурному катанию ничем не уступает ЧМ»

Теги Татьяна Тарасова чемпионат мира по фигурному катанию сборная России чемпионат России Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сравнила чемпионаты мира и России по фигурному катанию.

«Не знаю, можно ли говорить о каком-то развитии мирового фигурного катания. В России выступают сильнейшие представители этого вида спорта, а на международных турнирах их нет.

Тот же чемпионат России по фигурному катанию ничем не уступает чемпионату мира. Что это тогда за чемпионат мира такой без лучших спортсменов?» – сказала Тарасова.

Чемпионат России пройдет с 21 по 24 декабря в Челябинске.

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21 комментарий
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Да и ночная хоккейная лига посильнее заокеанских тёзок будет.
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Фигня ваш Карузо, мне Рабинович напел.
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Да и кубок первого канала хоккейный ничем не уступает ЧМ по хоккею
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В магазинах города появились поддельные елочные игрушки. Внешне ничем не отличаются от настоящих, но радости от них никакой.

Ну выиграют Синицына и Дикиджи чемпионат России, один раз, может два раза, еще и Спартакиаду или Игры Дружбы.
И всё равно даже на шоу Навки и Авербуха не продашь такой титул, статус призеров ЧМ и ОИ для зрителя куда выше.
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Куда уж мужчинам и танцам с международных соревнований до ЧР.
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да и чемпионат Северной Кореи по футболу - один из самых зрелищных в мире, правда, никто не смотрит почему-то
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Женское и парное уж точно сильнее, чем все иностранцы в этих дисциплинах. Даже с учетом того, что в женском сейчас не такой высокий уровень как раньше
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Слабое утешение
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Разделять нужно - женское одиночное и пары — да. Танцы — конкурентоспособны, но не лидеры. А вот мужское одиночное - точно нет.
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Непонятно, почему тарасова навзрыд рыдала когда ягудин победил на непонятном турнире (ои), а ЧР так никогда и не выиграл. А что так Медведева с трусовой убивались из-за серебра ОИ если кубок первого канала был впереди? А Навка и носатый представлялись как победители российского этапа гран при. Нет? Король то голый, а все орут какой на нем костюм красивый.
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Так-то да, наш юношеский КПК был в разы интереснее международного ФГП.
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Голодная кума Лиса залезла в сад;
В нем винограду кисти рделись.
У кумушки глаза и зубы разгорелись;
А кисти сочные, как яхонты горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним ни зайдет,
Хоть видит око,
Да зуб неймет.
Пробившись попусту час целой,
Пошла и говорит с досадою: «Ну, что́ ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен — ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь».
(И.А.Крылов)
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В парном катании ЧР превосходит ЧМ, в женском одиночном не уступает, в мужском одиночном отстает, в танцах - сильно отстает.
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Один парень недавно сформулировал - всё дело в вау-эффекте.
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выдали таки Тарасовой методичку.
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Отлично, прекращаем попытки попасть на чемпионат мира, все равно все сильнейшие здесь
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Только в парах и жо
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