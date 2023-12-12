Татьяна Тарасова: «Чемпионат России по фигурному катанию ничем не уступает ЧМ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сравнила чемпионаты мира и России по фигурному катанию.

«Не знаю, можно ли говорить о каком-то развитии мирового фигурного катания. В России выступают сильнейшие представители этого вида спорта, а на международных турнирах их нет.

Тот же чемпионат России по фигурному катанию ничем не уступает чемпионату мира. Что это тогда за чемпионат мира такой без лучших спортсменов?» – сказала Тарасова.

Чемпионат России пройдет с 21 по 24 декабря в Челябинске.