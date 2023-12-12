Татьяна Тарасова: «Чемпионат России по фигурному катанию ничем не уступает ЧМ»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сравнила чемпионаты мира и России по фигурному катанию.
«Не знаю, можно ли говорить о каком-то развитии мирового фигурного катания. В России выступают сильнейшие представители этого вида спорта, а на международных турнирах их нет.
Тот же чемпионат России по фигурному катанию ничем не уступает чемпионату мира. Что это тогда за чемпионат мира такой без лучших спортсменов?» – сказала Тарасова.
Чемпионат России пройдет с 21 по 24 декабря в Челябинске.
Ну выиграют Синицына и Дикиджи чемпионат России, один раз, может два раза, еще и Спартакиаду или Игры Дружбы.
И всё равно даже на шоу Навки и Авербуха не продашь такой титул, статус призеров ЧМ и ОИ для зрителя куда выше.
В нем винограду кисти рделись.
У кумушки глаза и зубы разгорелись;
А кисти сочные, как яхонты горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним ни зайдет,
Хоть видит око,
Да зуб неймет.
Пробившись попусту час целой,
Пошла и говорит с досадою: «Ну, что́ ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен — ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь».
(И.А.Крылов)