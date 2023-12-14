Чемпионат Франции. Сяо Хим Фа одержал победу, Экономидес – 2-й, Пито – 3-й, Аймо – 7-й

Теги результаты чемпионат Франции сборная Франции мужское катание Кевин Аймо Люк Экономидес Адам Сяо Хим Фа Франсуа Пито Ландри Ле Ме Фигурное катание

Адам Сяо Хим Фа выиграл чемпионат Франции по фигурному катанию.

Чемпионат Франции

Вожани

Мужчины

Итоговое положение

1. Адам Сяо Хим Фа – 304,41

2. Люк Экономидес – 243,59

3. Франсуа Пито – 232,68

4. Хавьер Воклин – 211,61

5. Сами Хамми – 205,04

6. Ландри ле Ме – 201,33

7. Кевин Аймо – 188,11

Произвольная программа

1. Адам Сяо Хим Фа – 204,59

2. Люк Экономидес – 157,04

3. Франсуа Пито – 151,41

4. Хавьер Воклин – 140,55

5. Сами Хамми – 135,43...

10. Кевин Аймо – 94,42

Короткая программа

1. Адам Сяо Хим Фа – 99,82

2. Кевин Аймо – 93,69

3. Люк Экономидес – 86,55

4. Франсуа Пито – 81,27

5. Хавьер Воклин – 71,06

Полные результаты – здесь.

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25 комментариев
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Набрать за ПП на пол балла больше, чем за КП - это самый эпичный провал на моей памяти.
+18
-3
+15
Аймо - какое-то уникальное сочетание таланта и дичайшей нестабильности. Произвольная Аймо - 3Т, 3Т (+ падение, + "репа"), триксель на даунгрейд с падением, тройной ритт, падение на бедуинском с захода во вращение в либелу, бабон на акселе (показал заход, но не выпрыгнул), двойной лутц и одинарный флип. Это своего рода эталон, как может не получиться прокат. 6 (!!) баллов дедакшена, в том числе за 2 балла прерывание программы. И на фоне этого безобразия удивительны 2 вещи. Кевин полностью забил на прыжки - сгорел сарай, гори и хата! - но до последнего пытался держать презентацию и даже откатал свое хорео с колесом на одной руке. А второе, что меня совершенно потрясло - после такого проката Кевин не плакал. Был, понятное дело, в шоке и расстройстве, но в КиКе был довольно спокоен и обсуждал что-то с тренерами.
В общем, очень жалко Аймо, желаю ему разобраться с бардаком в своей голове. Вдвойне жалко, потому что программа-то классная, поставлена просто потрясающе, столько хореографических находок и "фишечек", начиная с первой же позы с резким отклонением вперёд а-ля Майкл Джексон и заканчивая финальным аккордом с прыжком в сторону судейского стола. И катается Аймо шикарно, вот одно удовольствие смотреть на его размашистое амплитудное катание. Но, кажется, "Болеро" кто-то проклял, начинаю уже верить в чертовщину
Прокат можно посмотреть тут:
https://youtu.be/soEwbBsEd1g
+13
-2
+11
Что там Аймо- то наделал...
+8
0
+8
И Аймо теперь мимо ЧЕ и ЧМ?!
+8
0
+8
Ответ Анаис_Анаис
Что там Аймо- то наделал...
упал с 3Т и вращения, сделал 3С без падения. 32 балла за технику и 6 дедакшенов.
+6
0
+6
Да что ж такое с Кевином?
+6
0
+6
У Кевина видно какая-то личная драма.
+7
-1
+6
Адама очень лояльно оценили и поддержали. Клюнул носом на лутце, упал с флипа.
+5
0
+5
Адама с победой! И что с Кевином происходит? Второй турнир срывает произвольную!
+5
0
+5
Ответ Анастасия Внукова
Комментарий скрыт
Не хотелось бы. Когда он выкатывает программы, а не валяется, то, несомненно, украшение любого турнира.
+5
0
+5
Ответ Леличек
Да куда ему на Европу с такими-то прокатами??? Кстати, а сколько квот у Франции?
Ну а почему нет? Сливать финалиста Гран-при из-за одного неудачного проката? Там за Аймо вообще безрыбье, Экономид катается с дупелями и даже без намёка на квад. У Пито квадами тоже и не пахнет. Я уже молчу, что по классу катания ему и близко нет равных среди французов. Если французская федра парня отцепит, то он вообще может уйти в депрессию. Пусть отдохнёт, восстановится и едет на Европу
+4
0
+4
Поздравляю Адама! Интересно, поедет ли Кевин на чемпионат Европы...
+4
0
+4
Адама с победой, хотя он тут откатался гораздо хуже, чем в финале Гран-при, где он был в звенящей форме. Не очень понятно, зачем французская федерация ставит национальный чемпионат впритык к ФГП - это явно не помогает лидерам полноценно подготовиться и на прокате Кевина Аймо наверняка сказалось. Кому интересно, вот тут прокат: https://youtu.be/eDP8ghXQOHM
Протоколы тут: https://www.ffsg.org/resultats/2023-2024/ELITES2023/index.htm
+3
0
+3
Может, со здоровьем что-то.... В КП каскад 3т-3т был запланирован.
+2
0
+2
Ответ Леличек
Да куда ему на Европу с такими-то прокатами??? Кстати, а сколько квот у Франции?
Три
+2
0
+2
Ответ Леличек
Да куда ему на Европу с такими-то прокатами??? Кстати, а сколько квот у Франции?
3 квоты. Может, со здоровьем что то? Программы то шикарные...
+1
0
+1
Ответ Леличек
Да куда ему на Европу с такими-то прокатами??? Кстати, а сколько квот у Франции?
По идее три, ведь Адам действующий чемпион
+1
0
+1
Ответ ретроградный меркурий
Аймо - какое-то уникальное сочетание таланта и дичайшей нестабильности. Произвольная Аймо - 3Т, 3Т (+ падение, + "репа"), триксель на даунгрейд с падением, тройной ритт, падение на бедуинском с захода во вращение в либелу, бабон на акселе (показал заход, но не выпрыгнул), двойной лутц и одинарный флип. Это своего рода эталон, как может не получиться прокат. 6 (!!) баллов дедакшена, в том числе за 2 балла прерывание программы. И на фоне этого безобразия удивительны 2 вещи. Кевин полностью забил на прыжки - сгорел сарай, гори и хата! - но до последнего пытался держать презентацию и даже откатал свое хорео с колесом на одной руке. А второе, что меня совершенно потрясло - после такого проката Кевин не плакал. Был, понятное дело, в шоке и расстройстве, но в КиКе был довольно спокоен и обсуждал что-то с тренерами. В общем, очень жалко Аймо, желаю ему разобраться с бардаком в своей голове. Вдвойне жалко, потому что программа-то классная, поставлена просто потрясающе, столько хореографических находок и "фишечек", начиная с первой же позы с резким отклонением вперёд а-ля Майкл Джексон и заканчивая финальным аккордом с прыжком в сторону судейского стола. И катается Аймо шикарно, вот одно удовольствие смотреть на его размашистое амплитудное катание. Но, кажется, "Болеро" кто-то проклял, начинаю уже верить в чертовщину Прокат можно посмотреть тут: https://youtu.be/soEwbBsEd1g
Зрелище конечно весьма удручающее… вот бы понять, о чем они там с тренерами говорили в Кике… может кто знает французский и нам переведет? )
+1
0
+1
Ответ Olga Krayz
Поздравляю Адама! Интересно, поедет ли Кевин на чемпионат Европы...
Да куда ему на Европу с такими-то прокатами??? Кстати, а сколько квот у Франции?
+1
0
+1
Адам попробовал Флип и в КП и в ПП
+1
0
+1
Возможно Кевин расстроился после Финала, и тут сразу Чемпионат Франции. Не спортивный у него характер, к сожалению. После КП на этапе хотел вообще сняться из-за неудачного выступления...
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Кевин Аймо - всего лишь 7-й на чемпионате Франции, не набравший даже 200 баллов! Занавес!
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У Кевина в ПП компоненты компоненты 67, техника 32...
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Ответ Albana
И Аймо теперь мимо ЧЕ и ЧМ?!
Может решением Федерации третьей путёвкой поедет, перекаты какие-нибудь могут сделать
+1
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0
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