Чемпионат Франции. Сяо Хим Фа одержал победу, Экономидес – 2-й, Пито – 3-й, Аймо – 7-й
Адам Сяо Хим Фа выиграл чемпионат Франции по фигурному катанию.
Чемпионат Франции
Вожани
Мужчины
Итоговое положение
1. Адам Сяо Хим Фа – 304,41
2. Люк Экономидес – 243,59
3. Франсуа Пито – 232,68
4. Хавьер Воклин – 211,61
5. Сами Хамми – 205,04
6. Ландри ле Ме – 201,33
7. Кевин Аймо – 188,11
Произвольная программа
1. Адам Сяо Хим Фа – 204,59
2. Люк Экономидес – 157,04
3. Франсуа Пито – 151,41
4. Хавьер Воклин – 140,55
5. Сами Хамми – 135,43...
10. Кевин Аймо – 94,42
Короткая программа
1. Адам Сяо Хим Фа – 99,82
2. Кевин Аймо – 93,69
3. Люк Экономидес – 86,55
4. Франсуа Пито – 81,27
5. Хавьер Воклин – 71,06
Полные результаты – здесь.
В общем, очень жалко Аймо, желаю ему разобраться с бардаком в своей голове. Вдвойне жалко, потому что программа-то классная, поставлена просто потрясающе, столько хореографических находок и "фишечек", начиная с первой же позы с резким отклонением вперёд а-ля Майкл Джексон и заканчивая финальным аккордом с прыжком в сторону судейского стола. И катается Аймо шикарно, вот одно удовольствие смотреть на его размашистое амплитудное катание. Но, кажется, "Болеро" кто-то проклял, начинаю уже верить в чертовщину
Прокат можно посмотреть тут:
https://youtu.be/soEwbBsEd1g
Протоколы тут: https://www.ffsg.org/resultats/2023-2024/ELITES2023/index.htm