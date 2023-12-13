Анна Щербакова: «На Играх в Сочи был высокий уровень поддержки, олимпийский дух. Это то, чего немного не хватало на Играх в Пекине»

Теги Сочи-2014 сборная России Олимпиада-2022 женское катание Юлия Липницкая Анна Щербакова Р-Спорт Фигурное катание

Анна Щербакова рассказала, чего не хватало российским спортсменам на Олимпиаде в Пекине.

Игры-2022 прошли без зрителей из-за коронавирусных ограничений. На турнире Щербакова одержала победу в личных соревнованиях. 

«На Олимпийских играх в Сочи я была в качестве зрителя. Смотрела произвольную программу Юлии Липцинкой, с которой тренировалась в одной группе. Тогда я думала, что это непостижимый уровень. Я с восхищением смотрела на нее.

На Играх в Сочи был высокий уровень поддержки, олимпийский дух. Это то, чего немного не хватало на Играх в Пекине, но масштаб все равно чувствовался.

Когда я впервые увидела олимпийскую арену, у меня были мурашки по коже. И первая тренировка на этом льду была очень волнительной. Хотелось показать все самое лучшее.

Олимпиада – особые соревнования в жизни каждого спортсмена, которые ни с чем не сравнятся», – сказала Щербакова.

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2 комментария
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Аня, спроси у Липницкой, она тебе расскажет, что там за поддержка была на самом деле и на пользу ли она была или во вред
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Да уж, олимпиаду в Пекине никому пересматривать не захочется. Мало того что все в намордниках, так ещё и падали там все наши постоянно.
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