Щербакова об Олимпиаде-2022: «Чувствовалась поддержка из медиаресурсов, поддержка издалека. Чувствовалось, что все за нас болели»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Р-Спорт Фигурное катание

Анна Щербакова поделилась воспоминаниями от Олимпиады в Пекине.

«Никогда нельзя бояться ответственных моментов, хотя волнение есть всегда. Для меня самым важным было показывать желаемый результат, показывать проделываемую работу. Мне очень помогали поддержка близких и вера в себя.

Олимпийские игры проходили, к сожалению, с коронавирусными ограничениями, без зрителей, со строгим контролем. Нельзя было выходить за пределы базы, были специальные шаттлы. Это сказывалось. Не было привычной поддержки. Но чувствовалась поддержка из медиаресурсов, поддержка издалека. Чувствовалось, что все за нас болели.

Запоминающимся моментом было, когда нас сразу с самолета повезли на встречу олимпийцев. Там был невероятный зал и невероятные болельщики. Тогда мы почувствовали ту необходимую поддержку. Это очень окрыляет», – сказала олимпийская чемпионка. 

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2 комментария
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Спасибо хозяевам за проведённую Олимпиаду. Спасибо нашим фигуристам за выступления в таких непривычных условиях. Аню ещё раз с победой.
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Жду Лапо с нетерпением…
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