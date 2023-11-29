Липницкая о популярности после победы в Сочи-2014: «Когда ты выходишь, а тебе на дают прохода, – твоя жизнь меняется с ног на голову. Это бьет по психике»

Теги Сочи-2014 сборная России женское катание Юлия Липницкая Фигурное катание

Юлия Липницкая рассказала, как победа в Сочи-2014 изменила ее жизнь.

Фигуристка стала олимпийской чемпионкой в командном турнире.

«Я была счастлива, потому что, наверное, к этому я и шла всю свою спортивную жизнь. Я помню, что была очень рада, что целая команда с медалями, что мы первые, что я не подвела.

Когда ты выходишь, а тебе на дают прохода, – твоя жизнь меняется с ног на голову. Это уже все, это бьет по психике. Потому что никак я не была готова к этому», – сказала Липницкая.

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25 комментариев
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Маргарита В Сафронова
Не будь этой дикой славы, Юля тогда легко бы взяла два золота.
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Artemon1302
Ответ nina1212
Юля кому то интервью дала?? Очень интересно
Да, сюжет о первом тренере

https://rutube.ru/video/b72d60bf6e57942928b54c466723d444/

Весь посыл интервью - «у меня бы ничего не было, если бы не первый тренер»))
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Vendetta4111323
Ответ Artemon1302
Да, сюжет о первом тренере https://rutube.ru/video/b72d60bf6e57942928b54c466723d444/ Весь посыл интервью - «у меня бы ничего не было, если бы не первый тренер»))
Посыл очень правильный, но показать блестящую Олимпиаду и вообще не упомянуть фамилию Тутберидзе- довольно странный ход фильма.
Кто не в теме, вообще поймет, что это Левковец Юлю в Сочи выводила
Без ТШТ у Юли ничего не было тем более.
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King_bez_ice
Да, у Юли была самая большая популярность среди всех российских медалисток игр( именно в жо)
И только ей наверное, такая слава не особо была нужна
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Анна Беляева
Ответ Железная Леди
Тут вина и ЭТ. Вместо того,чтоб создать девочке спокойные условия для тренировок между соревнованиями, Этери зачем-то повезла ее в Москву, где на Юлю обрушилась еще большая охота. достаточно посмотреть встречу на аэродроме. Затем спрятали ее в каком-то клоповнике, а потом возврат в Сочи.
А в Сочи-то ей давали проход :-)) Смешно, там толпы были куда как больше.
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Anneta28
Ответ Анна Беляева
Ну, насколько я понимаю, Влад на фронте. Надо компенсировать его доходы, которых сейчас нет, поэтому и в шоу снова участвует, и интервью стала давать. Понять вполне можно, ей ребенка растить.
В смысле нет доходов? Он же там не бесплатно воюет, да и она вроде не безработная.
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Viktor_SV
Ответ Варлампий Варлампий
интересно, почему совсем не вспоминают первую ОЧ в истории российской женской одиночки?
Вы про Сотникову?
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Анна Беляева
Ответ Oleandra
кажется, тут ещё Рудковские подталкивают.. она ведь теперь вроде в их шоу задействована.
Ну, в шоу-то она не просто так снова вписалась. За деньги. А там дальше, может, и как часть промо, конечно. По сути, это в любом случае вопрос финансов, конечно.
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Vendetta4111323
Ответ Варлампий Варлампий
интересно, почему совсем не вспоминают первую ОЧ в истории российской женской одиночки?
Потому что время все расставит по местам. В том числе масштабы победы.
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Варлампий Варлампий
интересно, почему совсем не вспоминают первую ОЧ в истории российской женской одиночки?
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Железная Леди
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Ответ Oleandra
Сейчас зато наверно проход дают.. поэтому и занялась воспоминаньями..
Она и сейчас самая популярная из бывших фигуристок. И сегодня просмотры ее программ самые высокие. Ежедневно от 2 до 7 тысяч просмотров, хотя прошло уже 10 лет. Причем англоязычный ролик смотрят и наши , и иностранцы. в дни соревнований просмотры увеличиваются. Нет не забытая.
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Oleandra
Ответ Анна Беляева
Ну, насколько я понимаю, Влад на фронте. Надо компенсировать его доходы, которых сейчас нет, поэтому и в шоу снова участвует, и интервью стала давать. Понять вполне можно, ей ребенка растить.
кажется, тут ещё Рудковские подталкивают.. она ведь теперь вроде в их шоу задействована.
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Anneta28
Не будь тогда этой дикой славы, мир бы так и не узнал тогда, что есть такой тренер - Этери Тутберидзе. А там ещё не известно, как бы карьера у Медведевой сложилась, оказалась бы Загитова в ее группе...и т.д
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nina1212
Ответ Vendetta4111323
Посыл очень правильный, но показать блестящую Олимпиаду и вообще не упомянуть фамилию Тутберидзе- довольно странный ход фильма. Кто не в теме, вообще поймет, что это Левковец Юлю в Сочи выводила Без ТШТ у Юли ничего не было тем более.
ждем интервью Юли "Второй тренер"))
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Леди Брэкнелл
Ответ Defender64
Кто это Юлю разговорил?
Это мини фильм о Елене Левковец, Юля рассказывает о ней в рамках этого сюжета.
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Defender64
Кто это Юлю разговорил?
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nina1212
Юля кому то интервью дала?? Очень интересно
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