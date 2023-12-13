Гербольдт об уровне женского катания: «Если сравнивать наших девочек с девочками их же возраста на мировой арене, наши все равно остаются лучшими»

Катарина Гербольдт высказалась об уровне женского одиночного катания в России.

«Сложно говорить о том, что будет дальше, поскольку возрастной ценз меняется. Мы все понимаем, что то, что девочка может делать в свои 13-15 лет, вряд ли может делать девочка в 18-20 лет.

От перестроения своего тела, своего психологического, внутреннего состояния никуда не уйти, в любом случае девочка превращается в женщину. То, что может выдерживать худенький выносливый подросток, взрослой девушке дается намного сложнее.

Мне не кажется, что результаты падают. Если сравнивать наших девочек с девочками их же возраста на мировой арене, наши все равно остаются лучшими.

Я не вижу смысла, честно говоря, девочек в 18 лет травмировать четверными прыжками. Травм, на мой взгляд, действительно будет много. Лучше кататься менее сложно, но показывать уверенное стабильное женское катание. Мне кажется, одного-двух ультра-си, чисто исполненных, будет достаточно.

Не думаю, что данная ситуация негативно влияет, потому что, если смотреть мирового уровня, девочки катаются с тройными и выигрывают, никого это не напрягает, не смущает», — сказала .