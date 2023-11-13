Катарина Гербольдт: «Муравьева всегда отличалась подачей программы. И мне всегда нравилось ее скольжение»

Теги Катарина Гербольдт сборная России женское катание Алина Горбачева Софья Муравьева Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Гербольдт оценила выступление Муравьевой и Горбачевой на Гран-при в Казани.

Софья Муравьева выиграла золото, Алина Горбачева завоевала серебро. 

«Софья Муравьева и Алина Горбачева – молодцы. Они собрались, хорошо настроились на произвольную программу и показали, что достойные спортсменки.

Я Софью знаю достаточно давно, с относительно юного ее возраста, лет с 10. Она всегда отличалась своей подачей программы, она была очень эмоциональным ребенком. Что, кстати, в наше время достаточная редкость. И мне всегда нравилось ее скольжение.

И отмечалось, что она всегда спортсменка, которая «плюс старт». А это очень редкое и очень ценное качество. «Плюс старт» – когда фигурист на соревнованиях делает все то, что показывает и на тренировках.

По большей части спортсмены на выступлениях выполняют меньше, чем они умеют. А бывает так, что вообще не могут сделать на стартах то, что показывают на тренировках.

Это качество – умение совладать с волнением, ведь волнуются и переживают практически все. Кто-то умеет с этим работать, а кто-то – нет», – сказала Гербольдт.

А кто обыграл Валиеву и остальных? Прима группы Плющенко отказалась от риска и не прогадала

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12 комментариев

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Самая цитируемая и вообще недура
Муравьева из года в год катает одно и то же, платья, образы-как под копирку, а, может быть, штаб на нее "махнул рукой"? 😂 Или девочка иное не тянет?
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Мурманчанин37
Не в пику Гербольдт, но крайне любопытно, что в комментах восторгаются презентацией Муравьевой те же самые юзеры, которые ругали Щербакову за вечный "Парфюмер", а про Валиеву говорили, что у нее очередной "Шторм"
+5
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Grafskaya
Катарина зрит в корень!
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ретроградный меркурий
Ответ Зиля Бадриева
Троллит что ли Муру? Девочка так катает, что никто не может вспомнить её программы, не то что образы. Готовиться с её контентом прошлого века особого труда не составило. Алина вот молодец, пошла на квад, но упала, и все же оставила более яркое впечатление.
Вроде бы с контентом Валиевой тоже готовиться особого труда не нужно, но она накосячила в сольном сальхове, приехала на попу в слайде и споткнулась на ровном месте на дорожке. Не говоря уже о том, что она уже после первого вращения бросила программу и докатывала на отвали. Худший прокат ПП как минимум второй разминки, а то и всего этапа. А Муравьева катается лучше Горбачевой, поэтому заслуженно победила
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Мария Тихонова
Ответ Зиля Бадриева
Троллит что ли Муру? Девочка так катает, что никто не может вспомнить её программы, не то что образы. Готовиться с её контентом прошлого века особого труда не составило. Алина вот молодец, пошла на квад, но упала, и все же оставила более яркое впечатление.
То, что ей ставят однообразные проги - ничего не говорит о её способностях презентовать программу.
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Мурманчанин37
Ответ Зиля Бадриева
Троллит что ли Муру? Девочка так катает, что никто не может вспомнить её программы, не то что образы. Готовиться с её контентом прошлого века особого труда не составило. Алина вот молодец, пошла на квад, но упала, и все же оставила более яркое впечатление.
В произвольной лично мне Горбачева понравилась больше, но падение все же наложило отпечаток. Плюс в короткой, она больше косячила, и по уму там проиграла еще и Садковой. Так что по сумме двух программ, Муравьева победила, ИМХО. А вам не стоит расстраиваться, короткая у Ками была просто монструозная, так что я склонен верить, что неудачный прокат вызван травмой на тренировке перед ПП, на которую еще и наложилось падение с квада. Кстати, у нее и квад был, в отличии от удручающих попыток Даши и Алины, у которых уже после отрыва было ясно, что будет ошибка
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tanya_1111
Ответ Зиля Бадриева
Троллит что ли Муру? Девочка так катает, что никто не может вспомнить её программы, не то что образы. Готовиться с её контентом прошлого века особого труда не составило. Алина вот молодец, пошла на квад, но упала, и все же оставила более яркое впечатление.
Я могу вспомнить ее программы
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Зиля Бадриева
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Ответ ретроградный меркурий
Вроде бы с контентом Валиевой тоже готовиться особого труда не нужно, но она накосячила в сольном сальхове, приехала на попу в слайде и споткнулась на ровном месте на дорожке. Не говоря уже о том, что она уже после первого вращения бросила программу и докатывала на отвали. Худший прокат ПП как минимум второй разминки, а то и всего этапа. А Муравьева катается лучше Горбачевой, поэтому заслуженно победила
Во первых, человек пошёл на квад, это дорогого стоит. Да и в целом у Ками программы сложнее, не зря муре поставили 3 упраень дорожки. Во вторых, на пп было видно, что Ками вышла на лед после раскатки травмированная. Там не то что, квад, двигаться ей было больно.
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Irina037
Ответ Зиля Бадриева
Троллит что ли Муру? Девочка так катает, что никто не может вспомнить её программы, не то что образы. Готовиться с её контентом прошлого века особого труда не составило. Алина вот молодец, пошла на квад, но упала, и все же оставила более яркое впечатление.
Зиля везде ощетинились на Муравьеву,так и извергает гадости на всех ветках,Соня молодец
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Зиля Бадриева
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Троллит что ли Муру? Девочка так катает, что никто не может вспомнить её программы, не то что образы. Готовиться с её контентом прошлого века особого труда не составило. Алина вот молодец, пошла на квад, но упала, и все же оставила более яркое впечатление.
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Зиля Бадриева
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ ретроградный меркурий
Вроде бы с контентом Валиевой тоже готовиться особого труда не нужно, но она накосячила в сольном сальхове, приехала на попу в слайде и споткнулась на ровном месте на дорожке. Не говоря уже о том, что она уже после первого вращения бросила программу и докатывала на отвали. Худший прокат ПП как минимум второй разминки, а то и всего этапа. А Муравьева катается лучше Горбачевой, поэтому заслуженно победила
Алина была убедительнее Муры, у той корпус почти не двигается, даже обычный заклон не делает. Руки болтаются, тогда как у Алины и Ками каждое движение отточенное. Да много у Муры недостатков, сами понимаете, просто против Ками как всегда
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