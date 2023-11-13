Катарина Гербольдт: «Муравьева всегда отличалась подачей программы. И мне всегда нравилось ее скольжение»

Гербольдт оценила выступление Муравьевой и Горбачевой на Гран-при в Казани.

Софья Муравьева выиграла золото, Алина Горбачева завоевала серебро.

«Софья Муравьева и Алина Горбачева – молодцы. Они собрались, хорошо настроились на произвольную программу и показали, что достойные спортсменки.

Я Софью знаю достаточно давно, с относительно юного ее возраста, лет с 10. Она всегда отличалась своей подачей программы, она была очень эмоциональным ребенком. Что, кстати, в наше время достаточная редкость. И мне всегда нравилось ее скольжение.

И отмечалось, что она всегда спортсменка, которая «плюс старт». А это очень редкое и очень ценное качество. «Плюс старт» – когда фигурист на соревнованиях делает все то, что показывает и на тренировках.

По большей части спортсмены на выступлениях выполняют меньше, чем они умеют. А бывает так, что вообще не могут сделать на стартах то, что показывают на тренировках.

Это качество – умение совладать с волнением, ведь волнуются и переживают практически все. Кто-то умеет с этим работать, а кто-то – нет», – сказала Гербольдт.

А кто обыграл Валиеву и остальных? Прима группы Плющенко отказалась от риска и не прогадала