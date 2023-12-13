Катарина Гербольдт: «Последние два сезона видно, что Валиевой сложновато, но она она доказывает, что по-прежнему может выигрывать»

Теги Катарина Гербольдт сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Катарина Гербольдт оценила выступления в сезоне Камилы Валиевой.

«Последние два сезона видно, что ей, конечно, сложновато, но она борется, она доказывает, что по-прежнему может выигрывать.

Ее короткая программа в этом сезоне, мне кажется, одна из лучших за всю ее карьеру. Мне очень нравится ее короткая программа, она настолько женственная, настолько в ней подчеркнуты все ее достоинства! Для меня эта программа, наверное, лучшая в этом сезоне.

Произвольную программу видно, что ей сложнее катать. Но опять же, все девочки в этом сезоне ошибаются, нет такого, чтобы никто не ошибался, поэтому каждая будет претендовать на звание чемпионки России, но победит сильнейшая на данный момент», — сказала Гербольдт.

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14 комментариев
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Ответ Amneris
Ну, тоже так рассуждают, будто только одна Камила в 17 лет катается и «побеждает» своё тело (но пока нет), а остальные в 15 лет уходили. Все девочки до неё в 17 показывали выдающиеся результаты, все держали форму. Самый критичный возраст - 18/19 лет. Было б ей 20 лет, можно было о чём-то говорить.
нет чёткого возраста - есть возрастной диапазон... у кого-то до 15 все трансформации происходят... а у кого-то и до 20 практически никаких изменений...
+13
-3
+10
Каждому время от аремени становится сложновато, вопрос, как спортсмен с этим справляется. Ками не пропускает турниры и сезоны, она действует. Безмерно уважаю е.
+17
-12
+5
Ну, если бы всем такую поддержку оказывали, то может другие ещё бы и не такие победы демонстрировали. А программы этого года у неё просто вульгарны, особенно, если учитывать сколько ей лет.
+16
-11
+5
Ну, тоже так рассуждают, будто только одна Камила в 17 лет катается и «побеждает» своё тело (но пока нет), а остальные в 15 лет уходили. Все девочки до неё в 17 показывали выдающиеся результаты, все держали форму.
Самый критичный возраст - 18/19 лет. Было б ей 20 лет, можно было о чём-то говорить.
+14
-10
+4
Не может она без термоядерных грибов выигрывать.
+14
-11
+3
Надеюсь увидеть Камилу на пьедестале с ослепительной улыбкой на лице.
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Лучшая программа Камилы, на мой взгляд, была «девочка на шаре».
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Камила боец. она как птица Феникс восставшийся из собственного пепла 🔥💘
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Ответ Злой Латифундист
Надеюсь увидеть Камилу на пьедестале с ослепительной улыбкой на лице.
С наглой улыбкой, это точнее.
+12
-12
0
Ответ Amneris
Ну, тоже так рассуждают, будто только одна Камила в 17 лет катается и «побеждает» своё тело (но пока нет), а остальные в 15 лет уходили. Все девочки до неё в 17 показывали выдающиеся результаты, все держали форму. Самый критичный возраст - 18/19 лет. Было б ей 20 лет, можно было о чём-то говорить.
"всех девочек" не гнобили всем миром - и чужие, и так называемые "свои".
+6
-6
0
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