Катарина Гербольдт: «Последние два сезона видно, что Валиевой сложновато, но она она доказывает, что по-прежнему может выигрывать»

Катарина Гербольдт оценила выступления в сезоне Камилы Валиевой.

«Последние два сезона видно, что ей, конечно, сложновато, но она борется, она доказывает, что по-прежнему может выигрывать.

Ее короткая программа в этом сезоне, мне кажется, одна из лучших за всю ее карьеру. Мне очень нравится ее короткая программа, она настолько женственная, настолько в ней подчеркнуты все ее достоинства! Для меня эта программа, наверное, лучшая в этом сезоне.

Произвольную программу видно, что ей сложнее катать. Но опять же, все девочки в этом сезоне ошибаются, нет такого, чтобы никто не ошибался, поэтому каждая будет претендовать на звание чемпионки России, но победит сильнейшая на данный момент», — сказала Гербольдт.