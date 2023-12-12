Валерий Ангелопол: «Я не нуждаюсь сейчас в мотивации. Она у меня есть и заключается в том, чтобы вернуться с эффектом вау»

Фигурист Валерий Ангелопол заявил, что намерен вернуться с «вау-эффектом».

Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду, в августе распался его дуэт с Василисой Кагановской. Позже фигурист встал в пару с Ариной Ушаковой и начал тренироваться в академии «Ангелы Плющенко».

«Когда ты сталкиваешься с паранойей (фигурист рассказывал, что боялся выходить из дома – Sports.ru), ты не ищешь помощь. Ты, наоборот, пытаешься себя обезопасить от всего и отталкиваешься все от себя, чтобы ничто тебе не напоминало о каких-то вещах.

Какое-то время в своей жизни я был настолько замкнут в себе, что приезжал к друзьям или встречался с ними, и просто кайфовал от времени с ними. Я не искал мотивацию. Когда ты переживаешь то, что я сейчас пережил… Когда тебе пишут, что тебе вскроют череп, если ты выйдешь на улицу… Да, этого, возможно, не произойдет. Но ты не знаешь – произойдет это или нет.

После таких слов ты не нуждаешься уже в мотивации, она уже внутри тебя заложена. Доказать им, что они были неправы, что зря они так со мной поступили. И тут не говоришь уже о мотивационных видео, книгах, музыке и так далее. Ты в этой мотивации уже не нуждаешься. Я не нуждаюсь сейчас в мотивации, она у меня есть и заключается в том, чтобы вернуться с эффектом вау», – рассказал Ангелопол.

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