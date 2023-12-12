Валерий Ангелопол: «Я не нуждаюсь сейчас в мотивации. Она у меня есть и заключается в том, чтобы вернуться с эффектом вау»

Теги сборная России танцы на льду Арина Ушакова (танцы) Валерий Ангелопол Фигурное катание

Фигурист Валерий Ангелопол заявил, что намерен вернуться с «вау-эффектом».

Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду, в августе распался его дуэт с Василисой Кагановской. Позже фигурист встал в пару с Ариной Ушаковой и начал тренироваться в академии «Ангелы Плющенко».

«Когда ты сталкиваешься с паранойей (фигурист рассказывал, что боялся выходить из дома – Sports.ru), ты не ищешь помощь. Ты, наоборот, пытаешься себя обезопасить от всего и отталкиваешься все от себя, чтобы ничто тебе не напоминало о каких-то вещах.

Какое-то время в своей жизни я был настолько замкнут в себе, что приезжал к друзьям или встречался с ними, и просто кайфовал от времени с ними. Я не искал мотивацию. Когда ты переживаешь то, что я сейчас пережил… Когда тебе пишут, что тебе вскроют череп, если ты выйдешь на улицу… Да, этого, возможно, не произойдет. Но ты не знаешь – произойдет это или нет.

После таких слов ты не нуждаешься уже в мотивации, она уже внутри тебя заложена. Доказать им, что они были неправы, что зря они так со мной поступили. И тут не говоришь уже о мотивационных видео, книгах, музыке и так далее. Ты в этой мотивации уже не нуждаешься. Я не нуждаюсь сейчас в мотивации, она у меня есть и заключается в том, чтобы вернуться с эффектом вау», – рассказал Ангелопол.

Слово главного пацана фигурки: контракт партнерше, подстава от тренера, рука помощи от Плющенко и Рудковской

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20 комментариев
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Под самым красивым павлиньим хвостом скрывается самая обычная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа!
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А получится с эффектом пфф.
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Это что ли пиар-акция такая, от создателей академических вау-эффектов в стиле "навязнуть в зубах до оскомины". Надо бы впрячься и молча пахать, а потом, если что вдруг получится, обсуждать в интервью. А пока только слова, слова, слова... Павлин!
+13
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+13
Ответ Olga.t
Кмк, рановато Валерон выдал такое большое интервью. Сейчас бы молча работать, выдавать приличный результат, и тогда хейт постепенно уляжется. Фигурист талантливый, надо реализовываться на льду, а не в общественном пространстве.
вон, Хавронину хаяли за распад пары - а они с Нарижным - помалкивали, усиленно работали, и в данный момент - едва ли не самой интересной парой стали. Пусть и со скидкой на наше нынешнее "безрыбье".
+12
0
+12
Кмк, рановато Валерон выдал такое большое интервью.
Сейчас бы молча работать, выдавать приличный результат, и тогда хейт постепенно уляжется. Фигурист талантливый, надо реализовываться на льду, а не в общественном пространстве.
+11
0
+11
Ответ Петербурженка
Под самым красивым павлиньим хвостом скрывается самая обычная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа!
Беда в том, что сам павлин не в курсе этой простой истины.
+9
0
+9
Беги, Арина, беги!
+8
0
+8
Ответ Olga.t
Кмк, рановато Валерон выдал такое большое интервью. Сейчас бы молча работать, выдавать приличный результат, и тогда хейт постепенно уляжется. Фигурист талантливый, надо реализовываться на льду, а не в общественном пространстве.
Что в контракте прописано то Валера и будет выдавать
+6
-1
+5
Его еще и Усова кинула под конец. Но теперь есть отдушина - подкатки у ЕВ, шоу. Линичук учит приседать на конек с нуля. Яна разрешила жить в своем отеле.
ВоПчем, все хорошо, прекрасная маркиза.
+3
0
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" Когда ты переживаешь то, что я сейчас пережил..." Видать, в тепличных условиях паренёк жил, от всех потрясений мамка оберегала. Даже страшно за него... Что с ним будет, когда действительно какая-то трагедия в жизни случится. До чего же он невзрослый, неповзрослевший и ничего непонимающий. Будто ему лет 14.
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Помню первый вау был в Любви с первого взгляда.
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Ответ ЮИ
Беги, Арина, беги!
Поздно... контракт с Ангелами не иначе как кровью подписан.
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Ответ АНтошка
Что в контракте прописано то Валера и будет выдавать
любителю контрактов - контрактово
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Куда его вообще несет? Прям водопадом несет в какую-то пропасть...
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Надеюсь не продешевил с этим интервью
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К чему так много Валеры и пафоса от него, нужно работать и показывать результат, меньше слов и больше дела.
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бедный..
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Чем больше говорит Валерик, тем отчетливее Вижу уверенную руку Яны.
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Пока он больше нуждается в работе с психологом, чтобы потом не пришлось прибегать к помощи психоневролога.
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